Loại cá từng bị chê nay thành đặc sản "nhiều người mê", lại bổ đủ bề

Cá diếc từ xa xưa đã được các thư tịch Đông y coi như một vị thuốc lành tính và có nhiều tác dụng với sức khỏe, vừa giúp bồi bổ vừa giúp phòng và điều trị nhiều loại bệnh tật. Đông y gọi cá diếc với tên gọi Tức ngư.

Cá diếc có vị ngọt, tính bình, đi vào các kinh tỳ, vị và đại trường. Sách Lã thị xuân thu có mô tả: "Cá diếc là vật phẩm hảo hạng, từ thời cổ đã rất được ưa chuộng".

Cá diếc có công năng kiện Tỳ lợi thấp, hòa trung khai vị, hoạt huyết thông lạc, ôn trung giáng khí; rất thích hợp dùng làm món ăn bổ dưỡng hỗ trợ điều trị các chứng như tỳ vị hư nhược, thủy thũng, viêm loét, viêm phế quản, hen suyễn, đái tháo đường… Phụ nữ sau sinh dùng canh cá diếc hầm có thể bổ hư, thông sữa.

Ảnh minh họa.

Trước đây, nhiều người không thích loại cá này vì ít thịt - nhiều xương, không phù hợp với người già hay trẻ nhỏ. Xương cá khá cứng nếu bị hóc sẽ rất nguy hiểm. Ngày nay, ngày càng nhiều người coi trọng yếu tố dinh dưỡng và hương vị trong chế biến món ăn, cá diếc được ưa chuộng trở lại.

Theo các nghiên cứu khoa học hiện đại, thịt cá diếc rất giàu protein, các acid amin chất lượng cao nhưng rất dễ hấp thu trong đường tiêu hóa. Ngoài ra, trong thịt cá diếc còn rất giàu lipid, omega - 3, vitamin A, D, E, B1, B6, sắt, phốt pho, canxi…

Ảnh minh họa.

Cũng theo các nghiên cứu hiện đại, cá diếc là món ăn có tác dụng tốt trong việc bổ dưỡng và phục hồi sức khỏe, cải thiện chức năng tiêu hóa làm giảm các triệu chứng đầy bụng, khó tiêu, lợi tiểu, giảm phù nề, hỗ trợ điều trị các bệnh liên quan đến thận, bồi bổ sức khỏe cho phụ nữ sau sinh giúp phục hồi sức khỏe và tăng sản xuất sữa.

Không những vậy, cá diếc còn được chứng minh là có khả năng giúp ức chế kết tập tiểu cầu, chống huyết khối, tốt cho sức khỏe tim mạch, tăng cường trí nhớ, chữa mất ngủ, có khả năng chống viêm, ức chế tế bào ung thư, cải thiện miễn dịch, hỗ trợ điều trị đái tháo đường.

Một trong những món ăn phổ biến và tốt cho sức khỏe là cá diếc nấu canh rau cải hoặc rau ngót. Sau khi làm sạch, cá được luộc hoặc nấu canh thay vì chiên rán nhiều dầu mỡ. Cách chế biến này giúp giữ được vị ngọt tự nhiên của cá và hạn chế lượng chất béo không cần thiết. Khi kết hợp với các loại rau xanh giàu chất xơ và vitamin, món ăn không chỉ thanh mát mà còn hỗ trợ hệ tiêu hóa hoạt động tốt hơn, từ đó giúp cơ thể đào thải độc tố nhanh chóng.

Cháo cá diếc cũng là món ăn được nhiều người lựa chọn vào mùa nóng. Cá được hấp hoặc luộc chín, gỡ lấy thịt rồi nấu cùng gạo tẻ và một ít gừng tươi. Món cháo này dễ tiêu hóa, phù hợp với người mệt mỏi, nóng trong hoặc cơ thể suy nhược. Đặc biệt, việc hạn chế gia vị cay nóng, dầu mỡ trong quá trình chế biến sẽ giúp gan và thận giảm áp lực chuyển hóa, hỗ trợ quá trình giải độc tự nhiên của cơ thể.

Bên cạnh phương pháp chế biến, cũng cần chú ý lựa chọn cá tươi sạch để đảm bảo an toàn thực phẩm. Vì vậy, việc mua cá ở nguồn uy tín và sơ chế kỹ càng là điều cần thiết.

Lưu ý, cá diếc có rất nhiều lợi ích tốt cho sức khỏe, tuy nhiên không phải ai cũng phù hợp với cá diếc. Những người bị dị ứng với cá, người mắc bệnh gan, gout, người mắc các vấn đề liên quan đến rối loạn chảy máu cần thận trọng và tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng cá diếc. Khi ăn cá diếc cũng lưu ý nên lọc kỹ xương, dùng các món ăn khi còn ấm.

(t/h theo Sức khỏe & Đời sống, Lao Động)

