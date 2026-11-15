Phối hợp ECMO và lọc máu cứu bệnh nhi nguy kịch vì viêm cơ tim cấp

Ảnh: Bệnh viện Trung ương Huế

Bệnh viện Trung ương Huế vừa điều trị thành công một trường hợp bệnh nhi nam, 14 tuổi, quê Quảng Trị, mắc viêm cơ tim cấp, sốc tim và rối loạn nhịp tim nguy hiểm.

Bệnh nhi được tiếp nhận tại Khoa Hồi sức tích cực - Cấp cứu Nhi trong tình trạng viêm cơ tim cấp kèm sốc nhiễm trùng nặng, phải thở máy và sử dụng nhiều loại thuốc trợ tim, vận mạch. Kết quả siêu âm tim ban đầu ghi nhận phân suất tống máu thất trái (EF) còn 47%, cho thấy chức năng co bóp của tim đã suy giảm.

Chỉ trong 12 giờ tiếp theo, tình trạng bệnh nhi diễn biến nhanh chóng. Trẻ liên tiếp xuất hiện các rối loạn nhịp tim nguy hiểm, chức năng co bóp cơ tim giảm mạnh, EF chỉ còn 12%. Dù được hồi sức tích cực, tuần hoàn vẫn không ổn định, nguy cơ ngừng tim luôn hiện hữu.

Trước tình trạng nguy kịch, các bác sĩ Khoa Hồi sức tích cực - Cấp cứu Nhi phối hợp với Khoa Ngoại Lồng ngực - Tim mạch, Khoa Hồi sức Tim mạch và Khoa Tim mạch can thiệp hội chẩn, thống nhất triển khai kỹ thuật ECMO (oxy hóa máu qua màng ngoài cơ thể) để hỗ trợ tuần hoàn, duy trì sự sống và tạo điều kiện cho cơ tim hồi phục.

Bên cạnh đó, bệnh nhi được đặt máy tạo nhịp tim tạm thời nhằm xử trí rối loạn nhịp nguy hiểm, kết hợp lọc máu liên tục để kiểm soát cân bằng dịch, điều chỉnh các rối loạn chuyển hóa, điện giải và hỗ trợ chức năng thận khi cần thiết.

Sau 6 ngày, bệnh nhi được cai ECMO thành công. Đến ngày thứ 8, trẻ ngừng thở máy; ngày thứ 10 không còn cần sử dụng thuốc trợ tim, vận mạch. Sau 2 tuần điều trị, sức khỏe ổn định, bệnh nhi được chuyển khỏi Khoa Hồi sức tích cực - Cấp cứu Nhi để tiếp tục theo dõi và phục hồi.

Theo các bác sĩ, viêm cơ tim cấp có thể diễn biến nhanh, gây suy giảm chức năng co bóp cơ tim, rối loạn nhịp, sốc tim và đe dọa tính mạng. Việc nhận diện sớm tình trạng nguy kịch, hồi sức kịp thời và phối hợp các kỹ thuật chuyên sâu có ý nghĩa quan trọng trong điều trị, giúp duy trì tuần hoàn và tạo điều kiện để cơ tim hồi phục.