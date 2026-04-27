Lươn (danh pháp hai phần: Monopterus albus) là một loài cá thuộc Họ Lươn (Synbranchidae). Lươn được coi là một trong “tứ đại hà tiên” (4 món ngon dưới nước). Song thực tế, các món từ lươn không phải là sự lựa chọn thường xuyên của mọi người. Nhiều người “chê” không ăn lươn một phần vì hình dáng của nó, một phần vì lươn khá nhiều nhớt hoặc vì cho rằng lươn sống ở tầng đáy, trong bùn nên “không sạch”.

Tuy nhiên, theo chuyên gia dinh dưỡng Yang Sihan (Đài Loan, Trung Quốc), xét về giá trị dinh dưỡng, lươn là thực phẩm có giá trị cao vì không chỉ giàu protein chất lượng tốt mà còn chứa nhiều vitamin A, vitamin D và đặc biệt là omega-3. Đây đều là những dưỡng chất mà nhiều người hiện đại dễ thiếu hụt trong chế độ ăn hằng ngày.

Lươn sống

Lươn gây bất ngờ vì rất giàu omega-3

Điểm đáng chú ý nhất ở lươn là hàm lượng omega-3 cao (ở dạng EPA và DHA). Theo chuyên gia Yang Sihan, trong 100g lươn có hơn 1.800mg axit béo omega-3. Đây là mức khá nổi bật, chỉ xếp sau một số loại cá như cá hồi, cá thu và cá thu đao.

Vị chuyên gia dinh dưỡng cho biết, lượng omega-3 trong một miếng lươn có thể tương đương với việc bổ sung 2 viên dầu cá bán trên thị trường. Đây cũng là lý do lươn được xem là thực phẩm có lợi cho tim mạch và não bộ.

Lươn rất giàu omega-3

Các nghiên cứu được chuyên gia dẫn lại cho thấy omega-3 có thể giúp giảm nồng độ triglyceride trong máu, từ đó hỗ trợ giảm nguy cơ xơ vữa động mạch và huyết khối. Với người trung niên, người lớn tuổi có dấu hiệu suy giảm trí nhớ hoặc học sinh, sinh viên cần sử dụng trí não nhiều, lươn có thể là một thực phẩm đáng cân nhắc trong chế độ ăn.

Theo chuyên gia Yang Sihan, nghiên cứu cũng cho thấy những người bổ sung đủ omega-3 có tốc độ suy giảm trí nhớ, sa sút trí tuệ và thoái hóa não chậm hơn.

Là loại cá nhiều protein hơn đùi gà

Theo chuyên gia Yang Sihan, trong 100g lươn có khoảng 18,1g protein, cao hơn hàm lượng protein trong cùng một trọng lượng đùi gà (14,4g).

Protein là dưỡng chất quan trọng giúp duy trì và phát triển khối cơ. Với người lớn tuổi, đặc biệt là người có răng yếu hoặc ăn uống kém, phần thịt mềm của lươn có thể là một lựa chọn giúp bổ sung protein chất lượng tốt, góp phần hạn chế tình trạng mất cơ.

Không chỉ người cao tuổi, người tập luyện thể thao cũng có thể dùng lươn như một nguồn bổ sung protein sau vận động. Điều này cho thấy việc tăng cơ, phục hồi sau tập luyện không nhất thiết chỉ phụ thuộc vào ức gà hay bột protein.

Hỗ trợ sức khỏe mắt, xương và miễn dịch

Thịt lươn lọc sẵn

Không chỉ giàu omega-3, lươn còn chứa vitamin A. Đây là dưỡng chất giúp tăng cường thị giác trong điều kiện thiếu sáng, đồng thời duy trì sức khỏe của tế bào niêm mạc. Khi niêm mạc khỏe, nước mắt có thể phủ đều trên bề mặt nhãn cầu, giúp giữ ẩm cho mắt tốt hơn.

Vì vậy, ăn lươn với lượng phù hợp có thể hỗ trợ phòng ngừa các vấn đề liên quan đến thiếu vitamin A, chẳng hạn nhìn kém vào ban đêm hoặc khô mắt.

Ngoài ra, lươn còn là nguồn cung cấp vitamin D đáng chú ý. Chuyên gia Yang Sihan ví canxi giống như “viên gạch”, còn vitamin D giống như “người vận chuyển”. Nếu thiếu vitamin D, lượng canxi được đưa vào cơ thể có thể dễ bị thất thoát và khó đi vào xương.

Trong 100g lươn có hơn 800 IU vitamin D, được xem là mức rất cao trong nhóm thực phẩm từ thịt và cá. Nhờ đó, lươn không chỉ có lợi cho xương mà còn góp phần hỗ trợ miễn dịch.

Dù lươn là thực phẩm giàu dinh dưỡng nhưng vẫn cần ăn điều độ, kết hợp với chế độ ăn đa dạng. Với những người không quen vị béo hoặc mùi đặc trưng của lươn, có thể bắt đầu với lượng nhỏ thay vì loại bỏ hoàn toàn một thực phẩm giàu omega-3 khỏi bữa ăn.

Nguồn: China Times