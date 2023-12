Loại bếp phải đặc biệt cẩn thận khi chọn làm tiệc tất niên tại nhà: Giá rẻ nhưng tiềm ẩn nguy cơ chết người

Cuối năm là dịp để nhiều gia đình hay nhóm bạn tụ tập liên hoan, tổ chức tất niên. Bên cạnh việc đến những nhà hàng, nhiều người chọn cách tự tổ chức tại nhà, vừa tiết kiệm, vừa đem lại cảm giác thoải mái, ấm cúng hơn. Cách tổ chức rất đơn giản, chỉ cần có đầy đủ các thiết bị như bếp, nồi, thực phẩm, là đã có một bữa tất niên hoàn chỉnh.

Tuy nhiên, việc chọn nồi nấu nướng cũng không phải đơn giản. Đặc biệt trong những căn nhà, căn phòng đóng kín cửa. Có một loại bếp được khuyến cáo tốt hơn hết không nên sử dụng. Đó chính là các loại bếp sử dụng than.

Ảnh minh họa

Việc sử dụng bếp than trong môi trường kín tiềm ẩn nguy hiểm tới sức khỏe, thậm chí là đe dọa nghiêm trọng tới tính mạng con người. Vụ việc mới đây xảy ra tại tỉnh Hà Nam, Trung Quốc là một ví dụ. Cụ thể, theo Jimu News, vào khoảng 11 giờ tối ngay 22/12 ở thị trấn Bạch Bích, huyện An Dương, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc, 6 người đàn ông khi đang ăn lẩu nấu bằng bếp than trong căn phòng kín của một nhà hàng thì gặp vấn đề về sức khỏe.

Ông Vương, một người dân địa phương cho biết, trong 6 người đàn ông thì có 4 người ở Bạch Bích còn 2 người là từ thị trấn khác tới. Khi đang ăn, một người cảm thấy khó chịu nên gọi điện cho vợ đến đón về. 5 người còn lại đều bất tỉnh không lâu sau đó. Một trong số 5 người ở lại nhà hàng đã tử vong ngay trên bàn ăn, một người tử vong tại bệnh viện, 3 người còn lại được cấp cứu kịp thời và tạm qua cơn nguy kịch. Song, chính người đàn ông ra về trước đó cũng không qua khỏi, tử vong thương tâm ngay khi được đưa về đến nhà.

3 trong nhóm 6 người đàn ông ở Trung Quốc mới đây đã tử vong do ngộ độc khí CO khi ăn lẩu nấu bởi bếp than trong phòng kín (Ảnh minh họa)

Nguy hiểm từ việc đun bếp than trong phòng kín

Trước kia, khi công nghệ chưa phát triển hiện đại, các vật dụng điện tử còn thiếu thốn, việc sử dụng bếp than tổ ong hay bếp củi là phương tiện nấu nướng, thậm chí sưởi ấm vào mùa đông là rất phổ biến. Tuy vẫn có hiệu quả nhất định, nhưng hiện nay, các chuyên gia đã đưa ra nhiều khuyến cáo không nên tiếp tục duy trì đun bếp than, bếp củi bởi nó không chỉ ảnh hưởng tới môi trường mà còn ảnh hưởng tới chính sức khỏe của người sử dụng.

Đặc biệt khi đun bếp than trong không gian kín, lượng khí carbon monoxide (khí CO) thải ra nhiều, không có cửa để thoát ra. Vì vậy các nạn nhân có thể hít phải, dẫn tới ngộ độc khí và tử vong. Các chuyên gia cũng cho biết, việc bị ngộ độc khí CO còn nguy hiểm hơn nữa với những người đang ngủ hoặc đang say rượu. Nó có thể gây tử vong mà không gây ra bất kỳ dấu hiệu nào trước đó.

Việc đun bếp than trong không gian kín vì bất kỳ mục đích gì đều rất nguy hiểm (Ảnh minh họa)

Trên thực tế, việc ngộ độc khí CO từ bếp than trong không gian kín, dẫn đến tình trạng nguy kịch, phải nhập viện, hay thậm chí là tử vong, không phải trường hợp hiếm. Ở Việt Nam, cũng vào những ngày cuối tháng 12 năm 2017, bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh tiếp nhận 2 trường hợp bị ngộ độc khí CO do dùng lò than củi để sưởi ấm khi ngủ. Khi được đưa tới bệnh viện, một nạn nhân trong tình trạng hôn mê, nạn nhân còn lại có dấu hiệu nguy kịch, toàn thân tím tái, phát hiện sọ não có tổn thương. Đầu năm 2023, ở Thanh Hóa cũng ghi nhận trường hợp 2 vợ chồng tử vong nghi do đốt than sưởi ấm vào ban đêm.

Các bác sĩ cũng cho biết thêm, việc cứu chữa những nạn nhân bị ngộ độc khí CO do bếp than, bếp củi tạo ra rất khó khăn. Ở đa số các trường hợp, dù có cứu được, bệnh nhân cũng có khả năng cao phải đối mặt với sống thực vật, giảm trí nhớ, đi lại khó khăn hoặc liệt nửa người...



Chính bởi vậy, trong bất cứ trường hợp nào, vì mục đích gì, mọi người cũng tuyệt đối không nên đốt bếp than, bếp củi trong không gian phòng kín, nhà kín. Trong những bữa tiệc tất niên cuối năm, tốt hơn hết hãy sử dụng các loại bếp gas, bếp điện hay bếp từ để ngăn chặn tối đa trường hợp khí CO thải ra môi trường. Bếp than, bếp củi chỉ nên được sử dụng ngoài trời hoặc trong không gian đặc biệt thoáng khí, có cửa được mở rộng.

Bếp than chỉ nên sử dụng trong không gian ngoài trời hoặc thoáng khí, có cửa mở rộng (Ảnh minh họa)

Thêm vào đó, cũng tuyệt đối không đun bếp than qua đêm trong nhà, trong phòng để sưởi ấm. Việc này không chỉ tiềm ẩn nguy cơ gây ngộ độc khí CO mà còn dễ dẫn đến hỏa hoạn khi các thành viên trong gia đình đang ngủ say.

Vào những ngày mùa đông, rét đậm, các gia đình hãy tham khảo, trang bị cho nhà mình các thiết bị sưởi hoạt động bằng điện như quạt sưởi, máy sưởi, điều hòa 2 chiều hoặc các loại chăn điện, đệm điện. Những phương pháp sưởi ấm này vừa đem lại hiệu quả tốt, vừa an toàn hơn trong quá trình sử dụng.



Tuyệt đối không đun bếp than, bếp củi để sưởi ấm qua đêm mà hãy sử dụng các thiết bị sưởi điện (Ảnh minh họa)

Nếu gia đình chưa có điều kiện trang bị các thiết bị sưởi, có thể áp dụng một số phương pháp khác như đóng kín cửa, sử dụng các loại chăn dày, ấm, làm ấm giường bằng máy sấy trước khi đi ngủ...