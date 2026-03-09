Lộ thêm clip ngoại tình của nữ người mẫu sinh năm 96 và tổng biên tập tạp chí lớn, ai đứng sau vạch trần?

Scandal người mẫu Thái Thụy Tuyết và Khải Văn - tổng biên tập tạp chí thời trang GQ, đã có vợ và 3 con - lén lút vụng trộm với nhau, đang gây chấn động showbiz Đài Loan (Trung Quốc). Vào ngày 4/3, tờ Mirror Weekly đã tung clip Khải Văn đưa Thái Thụy Tuyết về nhà riêng qua đêm. Đến sáng nay (7/3), 1 video thân mật được cho là ghi lại cảnh ngoại tình của Thái Thụy Tuyết và Khải Văn ở Nhật Bản, đã lan truyền khắp MXH. Đoạn clip này do 1 công ty thám tử đăng tải.

Được biết, Khải Văn và Thái Thụy Tuyết đã cùng khởi hành sang Hokkaido (Nhật Bản) du lịch, trượt tuyết vào giữa tháng 2. Hiện, nghi vấn Thái Thụy Tuyết và Khải Văn lộ thêm clip ngoại tình khiến dư luận dậy sóng. Cư dân mạng đã tràn vào trang cá nhân của 2 nhân vật chính để lên án, chỉ trích hành vi "ăn vụng" trắng trợn.

Cánh săn ảnh tóm gọn Khải Văn đến sân bay đón Thái Thụy Tuyết và đưa cô về nhà riêng của anh ở Đài Bắc (Đài Loan, Trung Quốc). Nguồn: Mirror Weekly.

Đến ngày 7/3, dân tình xứ Đài tiếp tục dậy sóng khi video ngoại tình được cho là của Khải Văn và Thái Thụy Tuyết ở Nhật Bản bị phát tán trên mạng. Đoạn clip này do 1 công ty thám tử đăng tải. Ảnh: China Times.

Trước làn sóng công kích của dư luận, Thái Thụy Tuyết phủ nhận ngoại tình với Khải Văn, đồng thời giải thích về mối quan hệ với tổng biên tập tạp chí GQ Đài Loan (Trung Quốc). Theo nữ người mẫu sinh năm 1996, cô quen Khải Văn thông qua sự giới thiệu của bạn bè từ tháng 11/2025. Khi đó, Khải Văn cho biết anh đang ly thân với vợ và họ đã ký thỏa thuận ly hôn để chuẩn bị ra tòa. Thái Thụy Tuyết khẳng định cô và Khải Văn chỉ là bạn bè thân thiết, không vụng trộm hay có hành vi thân mật quá mức như tờ Mirror Weekly mô tả.

Liên quan đến đoạn clip ngoại tình đang ầm ĩ MXH, Thái Thụy Tuyết cho biết người trong video đó không phải cô. Nữ người mẫu chia sẻ cô cũng không hề sang Nhật Bản du lịch cùng tổng biên tạp chí GQ. "Tôi không phải là tiểu tam phá hoại gia đình người khác", Thái Thụy Tuyết nói. Về phía Khải Văn, anh vẫn giữ im lặng về lùm xùm đời tư với người mẫu 9X.

Thái Thụy Tuyết phủ nhận ngoại tình, lộ clip riêng tư với Khải Văn. Ảnh: Instagram.

Tuy nhiên, những lời giải thích của Thái Thụy Tuyết không được cư dân mạng tin tưởng vì cô tránh né đề cập đến lý do được Khải Văn đưa đón và qua đêm tại nhà của tổng biên tập này. Bên cạnh đó, dân tình cũng đặt câu hỏi không biết ai là người đứng sau tiết lộ mối quan hệ mờ ám, leak clip ngoại tình của Thái Thụy Tuyết và Khải Văn ra ngoài.

Có netizen cho rằng chính vợ của Khải Văn đã tiết lộ với truyền thông về vụ bê bối, đồng thời thuê công ty thám tử thu thập bằng chứng ngoại tình của chồng và nhân tình để nộp lên tòa khi ly dị nhằm giành được lợi thế trong việc phân chia tài sản và giành quyền nuôi con.

Cư dân mạng cho rằng vợ Khải Văn chính là người đã tiết lộ vụ bê bối của chồng với truyền thông. Ảnh: China Times.

Thái Thụy Tuyết sinh năm 1996, là mỹ nhân có tiếng của showbiz Đài Loan (Trung Quốc). Cô nổi lên từ khi học cấp 3, với danh hiệu "nữ thần trường THPT nữ sinh Đài Bắc số 1". Thái Thụy Tuyết từng hẹn hò thiếu gia Tôn Mạch Kiệt, nhưng bị gia đình đàng trai phản đối và ép chia tay.

Nhan sắc xinh đẹp, nóng bỏng của Thái Thụy Tuyết. Ảnh: Instgram

Nguồn: Sina, China Times