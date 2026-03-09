Nam ca sĩ bị công ty ghẻ lạnh, bỏ mặc tự xoay sở với 100kg hành lý?

Mới đây, nam idol Juyeon (The Boyz) đã khởi hành từ Hàn Quốc đến Pháp để dự Paris Fashion Week. Bình thường, các ngôi sao ra sân bay đều có ekip đi theo, được truyền thông và người hâm mộ chờ sẵn ở sân bay săn đón.

Tuy nhiên lần này, netizen lại vô cùng sốc khi không có bất kỳ phóng viên nào, không có tin tức về lịch trình được đăng tải. Nghiêm trọng hơn, Juyeon đến sân bay bằng taxi chứ không phải xe công ty. Đặc biệt, anh đi 1 mình, hoàn toàn không có nhân viên nào bên cạnh, tự mình xử lý mọi thủ tục cũng như khoảng 100kg hành lý.

Juyeon đi 1 mình đến sân bay bằng taxi. Ảnh: X

Hoàn toàn không có bất kỳ nhân viên nào đi theo hỗ trợ nam idol sinh năm 1998. Ảnh: X

Juyeon hơi bối rối khi gặp fan ở sân bay. Ảnh: X

Mặc dù người hâm mộ vẫn đoán được và đến chào Juyeon bay sang Pháp, điều này đã làm dấy lên sự phẫn nộ đối với công ty One Hundred. May mắn là sau khi hạ cánh tại Pháp, đội ngũ nhân viên của thương hiệu Balenciaga đã ra sân bay đón và hỗ trợ Juyeon. Không chỉ Juyeon, nhiều thành viên The Boyz khác cũng đang phải tự sắp xếp lịch trình, thường xuyên không có nhân viên hỗ trợ bên cạnh.

Hiện tại, công ty One Hundred đang lâm khủng hoảng nghiêm trọng. Từ tháng 12, The Fact đưa tin việc quản lý yếu kém của Chủ tịch Cha Ga Won đã dẫn đến việc công ty One Hundred cùng các công ty con INB100, Big Planet Made nợ nần chồng chất, không đủ tài chính thanh toán lương cho các nghệ sĩ và công ty đối tác. Những nghệ sĩ dưới trướng công ty cũng không thể phát hành sản phẩm nhạc đầy đủ.

Theo The Fact, tổng số tiền nợ lương các nghệ sĩ ước tính lên đến khoảng 5 tỷ won (91 tỷ đồng). Đối với Baekhyun và Taemin, mỗi nghệ sĩ hiện đang bị nợ 1 tỷ won (18,1 tỷ đồng), Chen và Xiumin bị nợ nàng trăm triệu won, The Boyz bị nợ 1 tỷ won (18,1 tỷ đồng) cho cả nhóm. Sau quãng thời gian thảo luận, Taemin đã rời khỏi công ty, thậm chí phải bỏ tiền túi ra trả lương cho nhân viên.

The Boyz đang bị công ty quản lý nợ lương, ngó lơ. Ảnh: X

Chính vì vậy, fan đang vô cùng phẫn nộ với công ty One Hundred, không biết tương lai của The Boyz sẽ ra sao. The Boyz ra mắt năm 2017 với đội hình 12 thành viên, hiện tại còn lại 10 người gồm Sangyeon, Jacob, Younghoon, Hyunjae, Juyeon, Kevin, New, Q, Sunwoo và Eric.

Nhóm được biết đến với phong cách biểu diễn cực kỳ mạnh mẽ, vũ đạo sắc bén và những màn trình diễn sân khấu hoành tráng, thường kết hợp yếu tố kể chuyện ấn tượng. The Boyz từng gây tiếng vang lớn khi vô địch chương trình Road to Kingdom năm 2020, giúp khẳng định vị thế trong thế hệ 4 của Kpop. Sau khi rời khỏi công ty IST Entertainment, cả nhóm đã cùng nắm tay nhau sang One Hundred. Tuy nhiên đến nay công ty này lại gặp biến cố, khiến người hâm mộ vô cùng lo ngại về tương lai của nhóm.

The Boyz là 1 trong những nhóm nhạc Kpop gen 4 nổi bật. Ảnh: X

Nguồn: Koreaboo