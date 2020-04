Lỡ tay chuyển khoản nhầm cho shop online số tiền 31 triệu, người phụ nữ nhận về cái kết đầy bất ngờ

Chuyển khoản nhầm là tình huống tưởng chừng như hi hữu nhưng vẫn xảy ra với những người hậu đậu hay chẳng may lơ đễnh. Bằng chứng là trên mạng, không ít lần người ta "than khóc" thậm chí "bóc phốt" người khác chỉ vì bank nhầm tiền mà... người nhận nhầm cũng "bặt vô âm tín". Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn có những người may mắn gặp được người tốt, điển hình như trường hợp của một người phụ nữ ở Sài Gòn dưới đây.

Cụ thể, câu chuyện của Facebooker có tên Natalie Nguyễn (28 tuổi, ở Sài Gòn) kể lại như sau, chẳng là cô chính là người chuyển khoản nhầm cho một shop online mình hay mua hàng số tiền 31 triệu đồng. Khi phát hiện sự việc, Natalie Nguyễn đã nhắn ngay với chủ shop và mất cả đêm lo lắng chờ đợi. Cuối cùng, kết quả cô nhận về làm người đọc cảm thấy thực sự ấm lòng.

Cô gái kể: "2 ngày trước mình chuyển khoản cho mẹ mình để xoay xở mua đồ ăn và sử dụng vì tình hình diễn biến Covid-19 phức tạp mà thu nhập của mẹ mình chủ yếu là mấy phòng trọ, giờ mẹ mình cũng không có nỡ đòi tiền nhà của ai hết.

Không hiểu đầu óc bà mẹ bỉm sữa như mình hôm đó vì chăm con quá mệt mà bấm chuyển khoản nhầm cho 1 chị chủ shop online mà mình hay mua đồ cho bé, số tiền đến 31 triệu lận, thật sự lúc phát hiện là mình muốn khóc thôi, lật đật nhắn vào page nhẹ nhàng vì lúc đó quá tối, đêm đó thiệt sự là mình vừa sợ vừa lo vì giờ số tiền đó không phải nhỏ mà chuyển khoản nhầm là do lỗi của mình".

Cô gái chuyển nhầm 31 triệu cho 1 chủ shop online

Sáng hôm sau, Natalie đã nhận ngay được phản hồi. Theo đó, người này đã chuyển trả lại đầy đủ số tiền nói trên trong sự vui vẻ và bình thản.

Cô gái đã nhận được 31 triệu mà mình chuyển nhầm ngay sáng hôm sau.

Kết thúc câu chuyện, người phụ nữ này đã quyết định sẽ trở thành khách hàng ruột của nơi này. Đặc biệt, chủ shop cũng cực dễ thương khi gửi tặng bà mẹ trẻ khẩu trang kháng khuẩn để phòng dịch bệnh.

Ngay khi xuất hiện, dòng tâm sự của Natalie đã nhận về rất nhiều quan tâm. Đa phần cảm thấy ấm lòng trước cách ứng xử của chủ shop. Một vài người cũng đưa ra lời khuyên "chủ thớt" nên thận trọng trong những lần chuyển tiền về sau bởi không phải ai cũng gặp được người tốt như thế!