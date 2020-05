Kim Hee Ae lần đầu nói về sự thành công của "Thế giới hôn nhân": "Phim tôi đóng không thể thua bản gốc!"

Trước sức hút quá lớn của The World Of The Married (Thế Giới Hôn Nhân), nhà đài jTBC tiếp tục chiêu đãi khán giả đoạn video phỏng vấn của nữ diễn viên Kim Hee Ae nói về nhân vật Sun Woo mà cô đảm nhận. Tại đây, nữ diễn viên đã có những giây phút trải lòng khi thực hiện bộ phim gây bão trên toàn châu Á suốt thời gian qua.

Kim Hee Ae.

Kim Hee Ae chia sẻ về nhân vật Sun Woo: "Ban đầu khi đọc kịch bản, tôi đã rất sợ hãi, các diễn viên ở tuyến đối nghịch cũng sợ. Sun Woo trước đó là một người phụ nữ có cuộc sống hạnh phúc, bên cạnh người chồng rất chu đáo. Nhưng sau này cô ấy lại là người chịu rất nhiều tổn thương.

Bản thân tôi là người rất mạnh mẽ nên ban đầu cũng nghĩ Sun Woo cũng là người phụ nữ như thế, nhưng càng diễn thì tôi lại đắm chìm vào nhân vật, khóc nhiều hơn, yếu đuối nhiều hơn. Ban đầu đọc kịch bản vẫn có chút thắc mắc nhưng khi vào diễn rồi thì cảm xúc dâng trào. Tôi đã có sự đồng cảm với Sun Woo".

Tiếp đến khi hỏi đánh giá của Kim Hee Ae giữa Thế giới hôn nhân so với kịch bản gốc Doctor Foster, nữ diễn viên khẳng định: "Phim tôi đóng không thể thua nguyên tác được. Tôi đã từng nổi lòng tham như thế. Đó cũng là nguyên tắc làm việc của tôi. Phải diễn như thế nào để người ta nhớ đến nhân vật Sun Woo".

Tạo hình nhân vật Gemma trong Doctor Foster cũng chính là Sun Woo trong Thế giới hôn nhân.

Khi được hỏi về nam diễn viên Park Hae Joon - người đảm nhận vai diễn gã chồng tồi trong phim, Kim Hee Ae khẳng định đây là một bạn diễn rất hiền, dễ gần, hài hước. Ban đầu cô nghĩ người này không mang lại cảm giác mạnh mẽ cho nhân vật. Nhưng khi nhập tâm vào diễn viên, Park Hae Joon lại có một mê lực rất lớn khiến ai cũng phải đắm chìm với nhân vật này.

Tạo hình gã chồng tồi của nam diễn viên Park Hae Joon.

Đối với Kim Hee Ae phân cảnh ấn tượng nhất không phải là khi phát hiện chồng ngoại tình mà sự quay lưng của những người bạn thân: "So với sự phản bội của chồng thì sự phản bội của bạn thân còn đau đớn hơn rất nhiều, sẽ rơi nước mắt nhiều hơn và làm mình cô đơn hơn. Vì cảm xúc bị nén chặt nên cuối cùng mới bùng nổ".

Doctor Foster sẽ chính thức kế nhiệm khung giờ 23h00 (giờ Hàn Quốc) thứ 6, thứ 7 hàng tuần kể từ ngày 29, 30/5 trên kênh truyền hình jTBC.