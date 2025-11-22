Lộ người "chống lưng" cho Triệu Lộ Tư

Sau màn comeback hoành tráng của Triệu Lộ Tư, ai cũng đánh giá rằng thời của cô gái này đã đến rồi. Trong khi nữ diễn viên ký hợp đồng với công ty mới, được tờ báo Hàn Quốc xin hợp tác, sắp mở ra tương lai xán lạn thì công ty quản lý Ngân Hà Khốc Ngu từng khắt khe với Triệu Lộ Tư lại bị "vả" cho rát mặt.

Hiện tại, Ngân Hà Khốc Ngu đang đứng trước nguy cơ "bay màu" khi các cổ đông đồng loạt rút vốn, các nhân vật chủ chốt lũ lượt rời đi. Điều này khiến netizen phải thốt lên: "Triệu Lộ Tư cầm kịch bản làm lại cuộc đời, "vả mặt" kẻ thù đấy à?".

Tuy nhiên, nói đi cũng phải nói lại, Triệu Lộ Tư phải trải qua quãng thời gian vô cùng khó khăn, không chỉ ốm đau bệnh tật, sút xuống còn 36,9kg, mất khả năng đi lại, nói chuyện mà còn bị công ty quản lý chèn ép. Netizen còn soi được bằng chứng cho thấy Ngân Hà Khốc Ngu từng ra tay bôi đen, nói xấu Triệu Lộ Tư, muốn ép cô phải "vào khuôn khổ".

Trước tình hình này, Triệu Lộ Tư đã có phản ứng cực cứng rắn, công khai đấu tố với thái độ "được ăn cả, ngã về không". Khi ấy, công chúng đều nghĩ một diễn viên nhỏ nhoi như cô chẳng thể đấu lại với "ông lớn" showbiz, ai dè lại có cú "lội ngược dòng" ấn tượng. Triệu Lộ Tư cũng trở thành nghệ sĩ đầu tiên trong lịch sử Hoa ngữ giành chiến thắng khi "solo" trực diện với công ty quản lý.

Triệu Lộ Tư đấu tố trực diện với công ty quản lý.

Trang 163 cho biết, Triệu Lộ Tư sở dĩ dám "liều" như vậy là do có người đứng sau chống lưng cho cô. Đó là Lý Vỹ - người sáng lập nên Ngân Hà Khốc Ngu nhưng lại bị ép phải rời đi trong bẽ bàng, nay là người quản lý mới của nữ diễn viên Tinh Hán Xán Lạn.

Lý Vỹ là người đã nâng đỡ và định hướng phát triển cho Triệu Lộ Tư trong những ngày chập chững. Có thể nói, ông đã chứng kiến Triệu Lộ Tư từ một diễn viên trẻ vô danh, đóng những bộ phim chiếu mạng kinh phí thấp đến khi trở thành mỹ nhân top đầu thế hệ sau 1995.

Giờ đây, khi Triệu Lộ Tư giải quyết xong hợp đồng với Ngân Hà Khốc Ngu, người đẹp này đầu quân cho Hổ Kình – công ty quản lý mà Lý Vỹ đang làm việc. Đồng thời, việc "ông lớn" này chấp nhận làm người quản lý cho Triệu Lộ Tư cũng khiến dân tình vô cùng ngạc nhiên.

Lý Vỹ sẽ là người đồng hành với Triệu Lộ Tư trong chặng đường sắp tới. Đối với người có địa vị như Lý Vỹ, việc làm người quản lý trực tiếp của một nghệ sĩ là một điều rất đáng ngạc nhiên.

Có "thuyết âm mưu" cho rằng, sau khi bất hòa với Ngân Hà Khốc Ngu, Triệu Lộ Tư đã liên lạc với Lý Vỹ và nhận được sự "chống lưng" của ông. Vậy nên, nữ diễn viên Vụng Trộm Không Thể Giấu mới mạnh dạn chơi tất tay, "solo" trực diện với công ty quản lý như vậy. Thông tin này chưa có nguồn chính thống nào xác nhận nhưng lại khiến netizen gật gù đồng ý. Nhiều người còn nói đùa rằng, Triệu Lộ Tư và Lý Vỹ là "liên mình kẻ báo thù", cả hai đều bị Ngân Hà Khốc Ngu chèn ép nên cùng bắt tay nhau để "phản dame".

Dĩ nhiên, để comeback hoành tráng như bây giờ, phần lớn là do Triệu Lộ Tư gặt hái thành công vang dội với phim mới. Nhờ vậy, nữ diễn viên mới thêm phần tự tin khi đối đầu với Ngân Hà Khốc Ngu, đồng thời, công ty mới cũng thấy đáng đồng tiền bát gạo khi lựa chọn đầu tư vào cô nàng.

