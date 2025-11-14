Sau gần 1 năm "suy" đến tận cùng, không chỉ ốm đau bệnh tật mà còn dính đủ thị phi, chỉ thở thôi cũng bị ghét, Triệu Lộ Tư giờ đây đổi vận, dường như làm gì cũng thuận buồm xuôi gió. Nhờ phim mới có thành tích cực khủng, nữ diễn viên Tinh Hán Xán Lạn không chỉ lấy lại thiện cảm của khán giả mà còn tạo đà cho cô giải quyết lùm xùm với công ty quản lý Ngân Hà Khốc Ngu, ký hợp đồng với "nhà" mới ngon nghẻ hơn.

Đặc biệt, trong thời gian này, Ngu Thư Hân - đối thủ một mất một còn của Triệu Lộ Tư, đồng thời cũng là người bị nghi đã tung tin bôi xấu, "ké fame" của nữ diễn viên suốt thời gian qua đang gặp phải "quả táo nhãn lồng", dính hàng loạt phốt nhân cách khó mà bênh vực được. Điều này khiến nhiều người trêu chọc rằng: "Thời của Triệu Lộ Tư tới rồi!".

Triệu Lộ Tư "xé nháp" 1 năm xui xẻo, liên tục đón nhận tin vui trong thời gian gần đây.

Đi kèm với sự nổi tiếng, Triệu Lộ Tư cũng có lượng antifan khá đông đảo, không ít lần bịa chuyện thị phi xoay quanh cô nàng. Điều đáng chú ý là trong khoảng thời gian gần đây, Triệu Lộ Tư luôn trong thế thắng.

Cụ thể, mới đây, đoàn phim của Triệu Lộ Tư – Trần Vỹ Đình đã tổ chức tiệc mừng công, chúc mừng những thành tích vang dội đã đạt được. Chẳng thể ngờ được, vụ việc này lại lot vào top tìm kiếm trên mạng xã hội với những từ khóa tiêu cực. Loạt thông tin như "Triệu Lộ Tư phải tự bỏ tiền túi ra tổ chức tiệc để "phông bạt" thành tích", "Phía Tencent (nền tảng phát hành phim) không công nhận thành công của phim nên không tham gia tiệc mừng", "Triệu Lộ Tư 'bào tiền' người hâm mộ khi bán hàng livestream tại sự kiện" được lan truyền rộng rãi khiến dân tình vô cùng hoang mang.

Triệu Lộ Tư "nằm không cũng trúng đạn", bất ngờ bị lôi vào thị phi.

Tuy nhiên, chưa cần Triệu Lộ Tư ra mặt làm rõ mọi việc, nền tảng Tencent đã đích thân đập tan tin đồn khi đăng tải những cảnh hậu trường của bữa tiệc, cho thấy họ rất quan tâm đến bộ phim này.

Chưa kể, cư dân mạng còn tinh ý phát hiện phía đoàn phim đã dành sự ưu ái đặc biệt cho Triệu Lộ Tư, tổ chức tiệc mừng ở Thành Đô – quê nhà của nữ diễn viên Thần Ẩn, thay vì Bắc Kinh hay Thượng Hải như thường lệ. Tất cả là để phối hợp với lịch trình của Triệu Lộ Tư – người vừa mới tổ chức concert sinh nhật, đánh dấu màn comeback cực hoành tráng. Ngoài ra, Phó Tổng giám đốc của Tencent – 1 trong 3 ông lớn đứng đầu nền tảng này đã tới tham dự buổi tiệc này, càng cho thấy địa vị "chẳng phải dạng vừa đâu" của Triệu Lộ Tư.

Một trong 3 "đầu sỏ" của Tencent đã tới tận quê nhà của Triệu Lộ Tư để dự tiệc mừng công, chia vui với 2 diễn viên chính.

Giờ đây, Triệu Lộ Tư đang đón nhận khởi đầu mới trong sự nghiệp, ký hợp đồng với công ty mới, có người quản lý mới, lại rất được lòng của công chúng. Netizen cho rằng, đang lúc "thời tới cản không kịp" thế này, Triệu Lộ Tư có thể mượn đà tiến xa hơn trong sự nghiệp, khiến các đối thủ cạnh tranh phải hít khói!

Nguồn: 163