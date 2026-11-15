Lộ loạt ảnh thân mật của tỷ phú Jensen Huang cùng người tình

Theo New York Post ngày 14/11, tỷ phú Jensen Huang, 63 tuổi, được bắt gặp có cử chỉ thân mật với Alice Huang, 49 tuổi, tại Đài Bắc (Đài Loan) vào ngày 2/6/2024.

Trong một bức ảnh, Jensen Huang đặt hai tay lên hông Alice Huang, trong khi người phụ nữ vòng tay qua vai ông. Cả hai nhìn nhau đầy tình tứ, tạo cảm giác như đang chuẩn bị khiêu vũ.

Loạt ảnh được chụp không lâu sau khi Jensen Huang có bài phát biểu quan trọng tại triển lãm công nghệ COMPUTEX 2024.

Ảnh: Reuters

Theo New York Post, Jensen Huang bắt đầu quen biết với Alice Huang từ tháng 12/2023. Khi đó, người phụ nữ này là lãnh đạo tại Megaspeed International, một công ty trung tâm dữ liệu có trụ sở tại Singapore. Mối quan hệ tình cảm giữa hai người được cho là bắt đầu vào năm 2024.

Ngoài ra, Jensen Huang cũng bị cáo buộc có quan hệ ngoài hôn nhân với Kimberly Powell, một phó chủ tịch của Nvidia, và một nhân viên khác chưa được tiết lộ danh tính. Ông hiện đã kết hôn với Lori Huang, người yêu từ thời đại học.

Những thông tin xoay quanh đời tư của vị tỷ phú được cho là đã khiến giá trị vốn hóa thị trường của Nvidia sụt giảm khoảng 200 tỷ USD trong tuần này. Không dừng lại ở đó, tập đoàn sản xuất chip trị giá 3.920 tỷ USD còn có thể đối mặt với những rắc rối pháp lý liên quan đến phạm vi bảo hiểm trách nhiệm của doanh nghiệp.

Financial Times đưa tin Nvidia hiện thiếu một số loại bảo hiểm trách nhiệm dành cho giám đốc và cán bộ điều hành (D&O) vốn thường được các tập đoàn lớn sử dụng để bảo vệ doanh nghiệp trước những chi phí pháp lý và khoản bồi thường phát sinh từ các vụ kiện liên quan đến lãnh đạo.

Bảo hiểm D&O thường bao gồm ba phần: Side A, Side B và Side C.

Trong đó, Side A bảo vệ tài sản cá nhân và chi phí bào chữa pháp lý cho các giám đốc, cán bộ điều hành. Side B hoàn trả cho doanh nghiệp những khoản tiền công ty đã chi trả để bảo vệ lãnh đạo trước các vụ kiện. Trong khi đó, Side C bảo vệ chính doanh nghiệp khi công ty bị đưa vào vụ kiện cùng với các cá nhân điều hành.

Theo bài viết, Nvidia hiện chỉ có bảo hiểm Side A, đồng nghĩa công ty có thể không được bảo vệ trước những vụ kiện trong đó chính doanh nghiệp bị nêu tên cùng với Jensen Huang.

Aaron Le Marquer, đại diện hãng luật Stewarts, nhận định với Financial Times rằng các công ty đại chúng thường có cả bảo hiểm Side A và Side B, thậm chí phần lớn doanh nghiệp niêm yết quy mô lớn tại Mỹ còn có thêm Side C do mức độ rủi ro pháp lý đáng kể.

"Đối với một công ty đại chúng, việc có bảo hiểm Side A và Side B là điều bình thường, gần như được xem là bắt buộc. Tại Mỹ, hầu hết các công ty đại chúng lớn cũng sẽ có Side C, bởi mức độ rủi ro quá nghiêm trọng. Các công ty liên tục phải đối mặt với các vụ kiện", ông nói.

Nguồn: New York Post