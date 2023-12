Lọ Lem nhà MC Quyền Linh khoe "sương sương" bộ ảnh du lịch cùng em gái, lại được khen đẹp như chụp tạp chí

Trên trang cá nhân mới đây, Lọ Lem - con gái lớn nhà MC Quyền Linh có đăng tải nguyên một bộ ảnh trong chuyến du lịch Hội An cùng em gái.

Đi kèm với bộ ảnh, Lọ Lem cũng không quên bày tỏ tình yêu với Hội An bằng dòng trạng thái bằng tiếng Anh: "In love with Hoi An (Tạm dịch: Tôi yêu Hội An).

Lọ Lem khoe ảnh đi du lịch Hội An đẹp như chụp tạp chí

Bộ ảnh được cho là chụp bởi cô em gái Hạt Dẻ của Lọ Lem. Theo đó, mỗi khi cả gia đình đi du lịch chung, 2 chị em luôn chụp ảnh cho đối phương. Cả Lọ Lem và Hạt Dẻ đều có năng khiếu chụp ảnh cũng như tạo dáng rất chuyên nghiệp.

Dù bộ hình không được chụp bởi những nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp nhưng nhan sắc của Lọ Lem vẫn tỏa sáng cả khung hình, trông đẹp chẳng khác gì ảnh tạp chí. Bài đăng của Lọ Lem nhanh chóng nhận "bão thả tim" cùng lượng tương tác tác lớn từ cộng đồng mạng. Đa số đều dành lời khen cho nhan sắc ngày càng lên hương của ái nữ nhà MC Quyền Linh.

Sinh năm 2006, Lọ Lem là nhóc tì đầu lòng của vợ chồng MC Quyền Linh. Nếu ngày bé, Lọ Lem sở hữu vẻ ngoài mũm mĩm dễ thương thì khi bắt đầu bước sang tuổi thiếu nữ, cô bé lại được khen đẹp chẳng kém gì thí sinh hoa hậu. Không chỉ sở hữu gương mặt xinh đẹp, Lọ Lem còn có đôi chân dài thẳng tắp cùng chiều cao khủng.

Con gái lớn nhà MC Quyền Linh ngày càng xinh đẹp nổi bật