Ngày 15/10, Lọ Lem (Mai Thảo Linh), con gái lớn của MC Quyền Linh đăng loạt ảnh chào thu trên trang cá nhân với váy hồng lụa, giỏ cói và bó sen hồng. Chỉ vài đạo cụ đời thường như nón lá, hoa sen và ánh nắng xiên nhẹ giữa con hẻm Sài Gòn, cô gái 19 tuổi tạo nên một "nàng thơ phố thị" trong trẻo mà kiêu kỳ như bước ra từ miền cổ tích.

Ảnh: FBNV

Dưới phần bình luận, người hâm mộ liên tục để lại lời khen kiểu "đẹp hơn cả ảnh AI", "visual đúng kiểu bạch nguyệt quang", cho thấy sức hút ổn định của hot girl Gen Z từng nhiều lần "gây bão" với concept sen trước đó.

Từ khi bước vào đại học, Lọ Lem càng tích cực chia sẻ cuộc sống thường ngày và các bộ ảnh theo mùa. Tháng 10 năm ngoái, cô nhập học ngành Cử nhân Kinh doanh tại RMIT Việt Nam; thông tin này từng được mẹ cô xác nhận và báo chí ghi nhận với các hình ảnh đời sống tân sinh viên.

Ảnh: FBNV

Không chỉ gây chú ý nhờ nhan sắc, Lọ Lem còn là hình mẫu Gen Z năng động. Đầu năm nay, cô từng lên báo vì câu chuyện "góp tiền mua xe" cùng bố mẹ, nhấn mạnh tinh thần nỗ lực và chủ động tài chính ở tuổi 19; các bài viết về hành trình kiếm tiền, tự trang trải học phí cũng tạo nhiều tranh luận nhưng qua đó cho thấy cô có định hướng rõ ràng với công việc mình theo đuổi.

Về độ phủ sóng, tài khoản mạng xã hội của Lọ Lem thường xuyên đạt lượng tương tác lớn; riêng Instagram cá nhân hiện có hàng trăm nghìn người theo dõi, cho thấy "độ nhận diện" ngày càng vững chắc của ái nữ nhà MC Quyền Linh.

Bộ ảnh chào thu lần này tiếp tục phát huy công thức "ít mà tinh": Tông hồng phấn be nhẹ, giỏ cói, bó sen và chất liệu lụa ôm dáng. Bối cảnh không cầu kỳ, chủ yếu tận dụng ánh sáng tự nhiên, giúp làn da và đường nét gương mặt của nhân vật nổi bật. Đây cũng là lý do các concept sen, áo lụa vốn được Lọ Lem thử nghiệm từ 2024 luôn được khen "vừa truyền thống vừa hiện đại", dễ gần mà vẫn sang.

Ảnh: FBNV

Ở bình diện hình ảnh công chúng, Lọ Lem thuộc nhóm hot girl có câu chuyện phát triển tích cực: Học tập ổn định, tham gia hoạt động thương hiệu vừa phải, giữ phong cách nữ tính, lịch thiệp. Trên báo chí, cô nhiều lần được nhắc đến như "cô gái nhút nhát hóa hiện tượng mạng" với quan điểm thành công là kết quả của sự chuẩn bị, không chỉ là "sinh ra ở vạch đích".

Nhìn rộng hơn, sức hút của Lọ Lem phản ánh gu thẩm mỹ của cộng đồng trong vài năm gần đây: Chuộng sự tối giản, thiên về cảm xúc và ánh sáng đời thường. Thay vì phông nền cầu kỳ, nhân vật đặt mình giữa nhịp sống phố xá, tôn vẻ đẹp Á Đông bằng chất liệu lụa, tóc dài uốn lơi, lớp trang điểm mỏng. Công thức này cũng lý giải vì sao mỗi lần cô trở lại với hoa sen, mạng xã hội lại rộn ràng so sánh và khen ngợi.

Với độ chín muồi của hình ảnh và lợi thế học tập ở môi trường sáng tạo - kinh doanh, nhiều ý kiến dự đoán Lọ Lem sẽ tiếp tục bước xa hơn trong lĩnh vực thời trang - làm đẹp và các dự án cộng đồng dành cho Gen Z. Kể cả chỉ dừng ở vai "nàng thơ" của những bộ ảnh theo mùa, cô vẫn đang góp phần làm mới cảm hứng thị giác Việt bằng những chất liệu thân thuộc như nón lá, giỏ cói, hoa sen theo ngôn ngữ mềm mại và đương đại.