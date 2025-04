Lo lắng khi xét nghiệm bệnh xã hội - Làm thế nào để an tâm?

Tâm lý e ngại xét nghiệm khiến bệnh tiến triển khó lường

Theo thông tin từ Bộ Y Tế, số ca mắc bệnh lây truyền qua đường tình dục (STD) đang gia tăng nhanh chóng do quan hệ tình dục không an toàn. Hiện có hơn 13.000 ca mắc HIV mới mỗi năm cùng hàng chục nghìn trường hợp nhiễm giang mai, lậu và sùi mào gà. Trong đó nữ giới đối mặt với nguy cơ cao ung thư cổ tử cung do nhiễm HPV từ quan hệ tình dục không an toàn.

Tỷ lệ mắc bệnh xã hội tăng cao do quan hệ tình dục không an toàn.

Đáng lo ngại rằng, dù số ca bệnh ngày càng tăng nhưng tỷ lệ người chủ động xét nghiệm vẫn còn rất thấp. Nguyên nhân xuất phát từ tâm lý e ngại lo sợ bị kỳ thị bởi đây là những bệnh bị gắn mác "tiêu cực" trong xã hội. Nếu bị lộ thông tin hoặc kết quả xét nghiệm có thể ảnh hưởng xấu đến cuộc sống và các mối quan hệ xung quanh.

Một số người có tâm lý chối bỏ, không chấp nhận sự thật rằng mình "không thể nào mắc bệnh" dù đã quan hệ tình dục với đủ các biện pháp an toàn. Khi xuất hiện triệu chứng bất thường thì tự trấn an rằng đó chỉ là bệnh da liễu thông thường và không cần thiết phải xét nghiệm.

Tâm lý e ngại khiến bạn bỏ lỡ "thời điểm vàng" để xét nghiệm.

Mặc dù vậy, lý do lớn nhất chính là lo sợ kết quả dương tính. Một số người thà không biết còn hơn phải đối diện với sự thật, tự uống thuốc thay vì phải đến các trung tâm điều trị chuyên khoa, hoặc thậm chí không thông báo với bạn tình.

Hệ quả là bệnh chẳng những không khỏi mà còn tiến triển nặng hơn và lây lan rộng khắp cơ thể. Nếu không được điều trị kịp thời sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, thậm chí là đe dọa đến tính mạng.

Chính tâm lý e ngại này đã khiến người bệnh bỏ lỡ "thời điểm vàng" để xét nghiệm sàng lọc. Đồng thời cũng không dành thời gian để tìm hiểu nên xét nghiệm ở đâu, chi phí như thế nào, thực hiện mất bao lâu sẽ có kết quả. Điều này cũng khiến quá trình điều trị gặp nhiều khó khăn khi bệnh đã tiến triển nặng.

Xét nghiệm bệnh xã hội ở đâu đảm bảo chính xác và độ tin cậy cao?

Thay vì chờ đợi đến khi bệnh có triệu chứng rõ ràng, chủ động kiểm tra định kỳ giúp bạn kiểm soát tình trạng sức khỏe và có hướng phòng ngừa biến chứng phù hợp. Một số bệnh STD có thể điều trị khỏi bệnh hoàn toàn ngay từ giai đoạn đầu.

Kiểm tra định kỳ là rất cần thiết, bởi bạn có thể quên hoặc không rõ thời điểm mình đã vô tình tiếp xúc với các tác nhân lây nhiễm như máu, nước bọt nhiễm bệnh. Xét nghiệm giúp bạn chủ động hơn trong việc phát hiện sớm và gia tăng hiệu quả điều trị.

Bạn nên chú ý chọn những cơ sở y tế uy tín với máy móc hiện đại, đội ngũ chuyên môn cao để đảm bảo kết quả xét nghiệm bệnh xã hội chính xác. Chẳng hạn như Trung Tâm Y Khoa DIAG với hơn 20 năm kinh nghiệm trong sàng lọc bệnh tình dục.

DIAG cung cấp các gói xét nghiệm bệnh tình dục với chi phí tối ưu. Ảnh: DIAG.

DIAG hiện là một trong những trung tâm xét nghiệm hàng đầu với các gói xét nghiệm bệnh tình dục toàn diện, giúp tầm soát hơn 13 bệnh phổ biến như HIV, giang mai, lậu, sùi mào gà, HPV, Chlamydia… Bảng giá xét nghiệm bệnh xã hội được thiết kế tối ưu phù hợp với tài chính của bạn, bao gồm xét nghiệm lẻ và các gói chuyên sâu.

Bạn hoàn toàn an tâm với chất lượng xét nghiệm nhanh chóng và chính xác khi các mẫu bệnh phẩm đều được xử lý bởi hệ thống xét nghiệm tiên tiến như PCR, ELISA giúp phát hiện bệnh ngay cả khi chưa biểu hiện triệu chứng. Điều này nhằm đảm bảo kết quả xét nghiệm tại DIAG đều có giá trị sử dụng cao trong thăm khám và điều trị bệnh.

Hệ thống xét nghiệm tiên tiến đảm bảo kết quả chính xác. Ảnh: DIAG.

Không chỉ chuyên môn cao trong dịch vụ mà DIAG còn nâng cao trải nghiệm với hơn 40 chi nhánh lấy mẫu xét nghiệm rộng khắp TPHCM và nhiều tỉnh thành miền Nam. Chỉ cần một lần lấy mẫu tại chi nhánh gần nhà, sau đó nhận kết quả nhanh chóng cùng sự tư vấn chuyên sâu từ các bác sĩ chuyên khoa về hướng điều trị và cách phòng ngừa.

Đặc biệt, DIAG luôn thấu hiểu nỗi lo về tính nhạy cảm trong thông tin xét nghiệm. Tất cả thông tin cá nhân và kết quả xét nghiệm của bạn đều được bảo mật tuyệt đối.

Với ưu thế là một trong những trung tâm hàng đầu trong xét nghiệm bệnh xã hội, DIAG sẽ đồng hành cùng bạn trên con đường chăm sóc sức khỏe. Không chỉ hỗ trợ phát hiện sớm mà còn chuyên sâu trong tư vấn và hướng dẫn điều trị, phòng ngừa phù hợp.

