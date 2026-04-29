Bước Chân Vào Đời tập 30: Em gái Quỳnh Kool báo khoản nợ khủng, khán giả đòi đổi tên phim thành Bước Chân Vào Tù

Trong những tập trước Bước Chân Vào Đời , Trang (Ngọc Thủy đóng) đã gây ra rắc rối lớn ở cả công ty lẫn trong đời tư. Cô bị Dũng (Hoàng Anh Vũ) lừa dối cả tình lẫn trong công việc, đẩy Trang vào tình thế khó. Các giám đốc trách móc chỉ trích và bắt Trang phải chịu trách nhiệm cho lỗi lầm này. Trang khóc thảm thiết, khẳng định bản thân không có lý do gì để tung demo của dự án lên trên mạng. Tuy nhiên, mọi chứng cứ lại đổ dồn về phía Trang khi địa chỉ của đường link liên kết lại từ email của cô. Sau khi làm lộ video demo dự án Con đường di sản, Trang bị công ty phạt 100 triệu đồng.

Thế nhưng, Trang vẫn không tin Dũng lại đối xử như thế với mình. Cô tìm Dũng nhưng hắn tránh mặt, thậm chí còn nhờ vợ cũ là Ly đứng ra giải quyết "cái đuôi bám theo" là Trang. Ly khuyên Trang không nên rình rập theo đuôi Dũng. Ngay sau khi đuổi Trang về, Ly gọi điện cho Dũng để báo tin cô đã "quét sạch, dọn sạch rác" cho anh và yêu cầu chồng cũ chuyển tiền trả công.

Khi Trang tìm được tung tích của Dũng, cũng là lúc Ly đang có mặt. Ly cười chê Trang vì đã trao thân cho một kẻ không ra gì như Dũng: "Con háo danh lại đi cặp với thằng háo sắc thì chuẩn bài quá rồi còn gì. Bán thân để đổi lấy danh vọng thì phải chấp nhận rủi ro", Ly nói. Sự mỉa mai này khiến Trang bùng nổ và không thể giữ được bình tĩnh, cô lao vào đánh nhau với Ly, đập đầu Ly xuống bàn gây đổ máu.

Trong bệnh viện, khi gặp Thương và Lâm, Ly đe dọa, đòi bồi thường 300 triệu nếu không sẽ kiện Trang ra tòa và khiến cô đi tù, lý lịch có vết nhơ: "Cô về nói với con em gái yêu quý của cô, chuẩn bị hầu tòa đi. Bây giờ tôi đang rất mệt mỏi, rất đau đớn cả về thể xác lẫn tâm hồn. Tôi còn phải đi xét nghiệm chụp điện não đồ, không có thời gian nói chuyện với cô. Cô về đi", "Kể cũng tiếc nhỉ, trẻ trung xinh đẹp như thế, lại chưa tốt nghiệp, thế mà phải đi tù. Cuộc đời thế là nhạt, nhạt như không có nước chấm, uổng quá", "300 củ không lằng nhằng. Còn bạn trẻ đừng có rung cây, nếu mà thích thì con này ngồi trên dư luận luôn đấy". Ly nhất quyết đòi số tiền bồi thường lớn mới tha cho Trang.

Trong khi Thương (Quỳnh Kool) và Lâm (Mạnh Trường) nỗ lực giải quyết sự việc, Trang suy sụp và chỉ biết khóc. Ly chỉ cho Thương 5 ngày để gom 300 triệu, trước tình thế cấp bách, Thương phải quay về quê xin bà cho mượn sổ đỏ để thế chấp vay ngân hàng lấy tiền cứu em gái. Bất ngờ bà ngoại cho biết đã rao bán nhà để giúp Trang giải quyết sự việc.

Trước đó, dù Trang gặp khó khăn, có thể mất cả việc, bị lừa cả tình lẫn tiền nhưng khán giả lại thấy hả hê, vui sướng. Nhiều người cho rằng nhân vật Trang trong những tập trước ngang bướng hỗn láo với chị gái, vô ơn với Lâm và Quân khiến tình cảm của người xem dành cho cô tụt dốc. Bên cạnh đó, công chúng cũng không đồng tình với việc Trang quá dễ dãi trong tình cảm, vì khát vọng giàu sang được lấy chồng giàu mà sẵn sàng trao thân. Hiếm có nữ chính phim Việt nào lại bị khán giả đồng lòng quay lưng như Trang.

Khi Ly đòi số tiền bồi thường lớn, khán giả còn bình luận nên để Trang vào tù để nhận bài học đắt giá. Nhân vật này háo danh và tự cho mình là khôn ngoan, nhưng lại gây rắc rối cho mọi người. Quá đáng hơn, với những người tận tâm giúp đỡ mình như Hưng, Trang lạnh nhạt vô tâm, càng khiến người xem thất vọng muốn tống cô vào tù.

Bà bán đất ở quê để lo cho Trang