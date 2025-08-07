Vừa qua, tại chương trình The Khang Show, diễn viên Lan Phương đã chia sẻ về việc không tìm được sự đồng cảm trong gia đình.

Lan Phương

Cô nói: "Thực sự, ngay cả đến bố mẹ tôi, có nhiều lúc tôi chia sẻ cũng cảm nhận được họ không đồng cảm được hết những gì tôi nói. Tôi kỳ vọng người ta lắng nghe, hiểu tôi và chia sẻ lại với tôi những gì khiến tôi đỡ buồn hơn, được động viên hơn.

Có những người thực sự đồng cảm, hiểu tôi. Nếu tôi khóc thì người ta có thể làm gì đó khiến tâm trạng tôi tốt hơn.

Gia đình tôi có thể nghe tôi chia sẻ nhưng nghe là một việc, đồng cảm lại là việc khác, hai việc này hoàn toàn khác nhau. Khi tôi cảm nhận được việc chia sẻ không thể khiến họ cảm nhận được thì tôi phải dừng lại.

Có thể họ hiểu được những gì tôi phải trải qua, nhưng không thể giúp được gì hoặc không biết giúp thế nào.

Ví dụ, khi tôi chia sẻ về áp lực chăm con, gồng gánh gia đình, cả ngày chỉ dành cho con, cho công việc, không có thời gian ngủ, không có thời gian cho bản thân và không có sự hỗ trợ về tinh thần.

Lan Phương và chồng

Bố mẹ tôi cũng nghe và hiểu được, nhưng cũng chỉ vậy chứ không thể làm được gì để giúp tôi. Rõ ràng, bố mẹ tôi không thể làm gì, không biết giúp gì nên chỉ nói những câu vô thưởng vô phạt. Vậy thì tôi lâu lâu mới chia sẻ thôi, không kỳ vọng nhiều được bố mẹ đồng cảm.

Chỉ là chồng tôi, người tôi thấy ở gần tôi nhất cũng không đồng cảm được với tôi. Hai người chúng tôi đều có áp lực riêng. Anh ấy cũng có những áp lực của riêng mình. Và vì lí do đó mà anh ấy không thể chia sẻ, đồng cảm với tôi, thì tôi cũng chỉ biết chấp nhận, không làm gì khác được.

Câu chuyện của tôi phức tạp hơn rất nhiều, nhưng tôi không nói ra được. Tôi không muốn nói quá sâu những điều không tốt về chồng mình. Tôi không muốn để con tôi sau này xem được lại nghĩ không tốt về bố nó.

Tôi trầm cảm sau sinh vì phải chịu quá nhiều áp lực việc sinh con, chăm con. Tôi sinh em bé khi tôi chỉ có một mình, không có chồng bên cạnh.

Nhiều người nghe tôi nói vậy sẽ nghĩ là chuyện bình thường, ngày xưa chiến tranh phụ nữ cũng phải sinh con một mình. Nhưng đó là thời ngày xưa, không thể áp đặt thời đó vào ngày nay để coi việc đó là bình thường".