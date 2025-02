Lộ đoạn hội thoại khó lường của 2 tổng tài ngân hàng nổi tiếng lên mạng

Mới đây, doanh nhân Đỗ Quang Vinh (sinh năm 1989) - Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Sài Gòn - Hà Nội (SHB) đã đăng tải hình ảnh thu hút sự chú ý từ cư dân mạng. Được biết anh có mặt tại Hội nghị Thường trực Chính phủ làm việc với các ngân hàng thương mại.

Donh nhân Đỗ Quang Vinh (Ảnh: FBNV)

Phía dưới khoảnh khắc này, bạn bè, người thân và cư dân mạng đã để lại nhiều bình luận trầm trồ khen ngợi thần thái đỉnh chóp của vị phó tổng khi làm việc.

Đặc biệt, Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) Trần Hùng Huy (sinh năm 1978) cũng xuất hiện và khen ngợi: “Thần thái cực!”. Sau đó, cậu cả nhà bầu Hiển cũng trả lời khiêm nhường: “Vẫn thua anh”.

Đoạn hội thoại đang viral của 2 tổng tài (Ảnh chụp màn hình)

Ngay lập tức, đoạn hội thoại của 2 doanh nhân ngân hàng nổi tiếng nhanh chóng viral trên MXH. Bởi lẽ cả 2 đều được netizen gọi là “tổng tài vạn người mê” khi vừa điển trai, vừa giỏi giang lại nhiều tài lẻ. Cũng chính vì vậy mà nhiều người cũng nhất trí rằng đoạn hội thoại tung hứng này quá chuẩn, cả hai đều có thần thái đáng ngưỡng mộ.

“Mấy ảnh giỏi thật sự”, “Người tám lạng, người 800gr”, “Đều ngưỡng mộ cả hai anh”, “Hai anh em tung hứng nhau. Đều là các bậc anh tài”, “Đoạn hội thoại gấp đôi sự đẹp trai và tài giỏi”,... là một số bình luận từ dân tình dành cho Chủ tịch ACB và Phó tổng SHB.

Doanh nhân Hùng Huy (ngoài cùng bên trái) cũng có mặt tại Hội nghị Thường trực Chính phủ làm việc với các ngân hàng thương mại (Ảnh: Thông tin Chính phủ)

Trần Hùng Huy và Đỗ Quang Vinh đều là những doanh nhân quen thuộc với công chúng. Không chỉ cùng hoạt động trong lĩnh vực ngân hàng, cả hai còn có nhiều điểm tương đồng.

Doanh nhân Trần Hùng Huy là con trai ông Trần Mộng Hùng - một trong những người sáng lập Ngân hàng ACB và bà Đặng Thị Thu Thủy - thành viên Hội đồng quản trị Ngân hàng ACB.

Chủ tịch ACB tốt nghiệp thạc sĩ quản trị kinh doanh tại Đại học Chapman (Mỹ) năm 2002. Đến năm 2011, anh bảo vệ xong luận án tiến sĩ kinh tế tại Đại học Golden Gate (Mỹ). Năm 2012, doanh nhân Trần Hùng Huy chính thức tiếp quản vị trí Chủ tịch ACB. Khi đó anh mới 34 tuổi, trở thành Chủ tịch ngân hàng trẻ nhất Việt Nam lúc bấy giờ.

Doanh nhân Trần Hùng Huy

Doanh nhân Đỗ Quang Vinh là con trai cả ông Đỗ Quang Hiển (bầu Hiển). Anh từng có nhiều năm du học ở châu Âu, tốt nghiệp Thạc sỹ chuyên ngành Tài chính và Quản trị tại University of East Anglia, Vương quốc Anh. Tháng 9/2023, anh cho biết mình đã trở thành nghiên cứu sinh tại trường ĐH Kinh tế - ĐHQGHN.

Ngoài vai trò quan trọng ở ban lãnh đạo SHB, Quang Vinh cũng có kinh nghiệm công việc phong phú khi đã và đang giữ nhiều vị trí quản lý chủ chốt tại các tập đoàn uy tín trong nước và toàn cầu.

Về cuộc sống riêng, cuối năm 2019, Quang Vinh từng khiến dân tình dậy sóng khi công khai lên chức bố của 2 nhóc tì sinh đôi và làm bố đơn thân từ đó đến nay.

Doanh nhân Đỗ Quang Vinh

Chủ tịch ACB và Phó tổng SHB đều là những lãnh đạo ngân hàng khá đặc biệt khi công khai tài khoản MXH và sở hữu lượng fan nhất định. Cả hai cũng thường xuyên chia sẻ hình ảnh về cuộc sống cá nhân, công việc lên các nền tảng này và tạo ấn tượng mạnh vì vẻ ngoài bảnh bao, phong độ, visual đậm chất tổng tài.

Ngoài ra cả 2 doanh nhân đều có sở thích với ca hát. Nếu như Chủ tịch ACB từng gây “sốt” khi có màn trình diễn đàn, hát và nhảy mashup Always Remember Us This Way và Cô Đơn Trên Sofa thì Phó tổng SHB cũng từng trình diễn tiết mục mashup Một Đời Người, Một Rừng Cây và Tự Nguyện.





Chủ tịch ACB và Phó tổng SHB đều thoải mái chia sẻ cuộc sống cá nhân lên MXH

Cả hai đều gây ấn tượng với khả năng ca hát

(Ảnh: FBNV)