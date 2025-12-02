Nghịch lý của người dẫn đầu dàn anh trai

Nghịch lý của người dẫn đầu cuộc đua bình chọn

Không khí cạnh tranh giữa các fan show Anh trai say hi càng nóng hơn khi con số bảng bình chọn tăng lên từng giờ. Để giúp thần tượng có được suất bước vào “Best 5” hay chạm đến ngôi quán quân, người hâm mộ tích cực kêu gọi, tích lượng vote (bình chọn).

Ở nhóm dẫn đầu, Negav như ứng viên sáng giá cho ngôi quán quân. Ngay từ thời điểm mở vote, anh giữ hạng nhất và không ngừng tăng tốc. Tính đến tối 1/12, lượng bình chọn của nam rapper vượt mốc 1,3 triệu, cách biệt đáng kể so với những nghệ sĩ khác dù buitruonglinh đang bám sát phía sau.

Tuy nhiên, chính sự dẫn đầu ấy lại đi cùng cái nhìn dè dặt từ một bộ phận khán giả. Càng nổi bật về số phiếu, Negav càng vấp phải nhiều quan điểm trái chiều.

Một ứng viên sáng giá cho ngôi quán quân ngay trước thềm chung kết 2.

Việc Negav xuất hiện ở mùa 2 đã tạo nên nhiều bàn luận bởi mùa 1 anh từng tiến sâu đến chung kết và gây được tiếng vang. Nhiều người kỳ vọng anh sẽ lần nữa “gây bão” với phiên bản chỉn chu, trưởng thành hơn, đồng thời khắc phục những ồn ào đời tư từng ảnh hưởng đến hình ảnh trong năm qua.

Bước vào mùa 2, nam rapper liên tục thử nghiệm nhiều phong cách âm nhạc và sân khấu với quyết tâm làm mới chính mình. Từ năng lượng tích cực ở Người như anh xứng đáng cô đơn , tinh thần trách nhiệm của Đa nghi cho đến cảm xúc chân thật trong Đoạn kịch câm . Mỗi phần trình diễn Negav đều cho thấy lớp tính cách khác nhau.

Negav trong hành trình Anh trai say hi mùa 2.

Ở đêm chung kết, Negav đặt dấu chấm cho hành trình bằng It’s gon’ be alright . Bản nhạc được xem như lời nhắn tin rằng mọi vấp ngã đều là hành trang bước tiếp. Sự xuất hiện của Văn Mai Hương trong tiết mục càng đặc biệt hơn bởi cô là người đồng hành với Negav từ những ngày đầu và ở cạnh anh qua giai đoạn khó khăn. Ca sĩ chọn cách tri ân lẫn đối diện với quá khứ, như lời tuyên bố anh đã sẵn sàng mở ra chương mới.

Đường về đích vẫn gập ghềnh

“'Gói hết năm tháng đã từng lỡ dại/ Bước chân đi tiếp con đường dài/ It's Gon' Be Alright...”, chính Negav đã vỡ ra được nhiều bài học và xem đó là cú rơi cần thiết cho sự trưởng thành.

“Tôi cảm ơn những người đã ghét và đã yêu thương mình, cảm ơn những bài học và tôi hiểu rằng mình sẽ còn một con đường dài phải đi vì... 'Sẽ không có yêu thương nào dành cho một kẻ không cố gắng đổi thay", Negav thổ lộ qua đứa con tinh thần của mình trong chung kết show anh trai.

Trong khi các ứng viên khác được ủng hộ vì tiến bộ và ít gánh nặng dư luận, Negav phải đối diện với nhiều áp lực hơn.

Suốt mùa thi, nhiều khán giả ghi nhận Negav của hiện tại trầm ổn và điềm tĩnh hơn. Những phát ngôn thận trọng, thái độ cầu thị là minh chứng rõ ràng cho quá trình tự điều chỉnh. Đó cũng là lý do lượng fan của anh không những không giảm mà còn sung sức trong cuộc đua bình chọn.

Song, chính lượng fan hùng hậu đó lại khiến Negav nằm dưới lăng kính khắt khe hơn. Một bộ phận khán giả nhận định ưu thế phiếu bầu phần lớn đến từ cộng đồng người hâm mộ trung thành từ mùa 1 hơn là do đột phá về chuyên môn ở mùa 2.

Nếu không xảy ra những ồn ào cá nhân, nam rapper lẽ ra đã có một năm thăng hoa trong sự nghiệp. Nhưng cũng chính biến cố khiến anh phải nhìn lại mình và chọn quay trở lại khuôn khổ cạnh tranh của Anh trai say hi. Đây là thử thách không dễ dàng cho bất kỳ ai đã có vị trí trước đó.

Thay vì né tránh, Negav chọn đối mặt và sửa đổi trước công chúng. Và chương trình Anh trai say hi cũng tạo cho anh cơ hội để chứng minh sự thay đổi ấy.

Với những người hâm mộ, họ nhìn thấy thần tượng đang nỗ lực bước ra khỏi vùng tối. "Có thể Negav chưa tạo được cú bứt phá ngoạn mục, nhưng cách anh tiến từng bước với năng lượng tích cực đó giúp khán giả dần tin tưởng hơn vào hành trình trưởng thành của anh", "Quá khứ không thể thay đổi, nhưng nó sẽ là bài học để ta tốt hơn trong tương lai"... khán giả bình luận.

Chặng đường phía trước của Negav sẽ còn nhiều cơ hội lẫn thử thách. Người hâm mộ hy vọng rằng công chúng sẽ nhìn vào những nỗ lực của hiện tại, thay vì bó buộc nam rapper mãi trong những vấp ngã của quá khứ.