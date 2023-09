Lộ diện nhan sắc thật của Huyền Baby trong clip do "Chị Đẹp Đạp Gió" tung ra: Có còn “keo lì”?

Ngay từ thời điểm thông báo danh tính các chị đẹp sẽ tham gia, Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng 2023 đã khiến dân tình “đứng ngồi không yên”. Trong đó gây bất ngờ nhất nhì phải kể đến chị đẹp Huyền Baby (Đặng Ngọc Huyền, sinh năm 1989).

Mới đây chương trình cũng đã tung video chia sẻ của Huyền Baby về việc tham gia một show thực tế. Tại đây cư dân mạng cũng dành sự quan tâm đến diện mạo của cựu hot girl, ai cũng tò mò không biết chị đẹp liệu có đẹp không tì vết như trên mạng không.

Huyền Baby trong clip do chương trình đăng

Câu trả lời là có! Dù là clip do chương trình dựng, không dùng app và cũng không được căn ke góc quay nhưng Huyền Baby vẫn giữ vững phong độ xinh đẹp.

Từ gương mặt đến giọng nói đều gây ấn tượng vì quá lôi cuốn và trẻ trung hơn hẳn so với độ tuổi. Không những thế, so với video dùng filter do Huyền Baby tự đăng trên trang cá nhân, trông cô không có nhiều sự khác biệt, vẫn rất xinh đẹp. Đây cũng là lý do mà ở cả 2 clip, cư dân mạng đều để lại nhiều bình luận xuýt xoa về nhan sắc của cựu hot girl.

Huyền Baby trong clip tự đăng

Cũng trong đoạn clip do chương trình đăng tải, Huyền Baby giải thích lý do tham gia show thực tế sau 10 năm theo chồng bỏ cuộc chơi: “Khi mà cuộc sống quá êm đềm thì Huyền luôn muốn tìm những điều mới mẻ để làm cho cuộc sống của mình thú vị hơn. Và tham gia Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng là trải nghiệm Huyền muốn chinh phục. Đây cũng là lần đầu tiên mà Huyền tham gia một chương trình thực tế và Huyền nghĩ rằng mình sẽ là nhân tố mà rất ít người có thể dự đoán được”.

Về những lo lắng về cuộc thi, Huyền Baby cho biết mình có nhiều trăn trở nhưng điều cô lo nhất là mình rất ít nói, có thể khả năng nói trước máy quay chưa được tốt dù đã làm kinh doanh lâu năm. Vì vậy cựu hot girl cũng hy vọng khả năng nói cũng sẽ tốt hơn sau khi tham gia chương trình.

“30 chị đẹp cũng là 30 màu sắc khác nhau và tất cả mọi người đều là những người phụ nữ thành công trong cuộc sống và trong lĩnh vực họ đang tham gia” - Huyền Baby nói thêm về các chị đẹp sẽ góp mặt tại chương trình.