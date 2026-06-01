Lộ diện mỹ nhân vào vai Thị Mầu: 2 lần đăng quang Hoa hậu, nhan sắc giống nguyên tác đến 90%

Ngay từ khi công bố khởi động, Chị Chị Em Em 3 đã nhanh chóng trở thành một trong những dự án điện ảnh Việt được chú ý nhất. Sau thành công của hai phần trước với dàn mỹ nhân đình đám như Thanh Hằng, Chi Pu, Minh Hằng hay Ngọc Trinh, khán giả đặc biệt tò mò về những gương mặt sẽ góp mặt trong phần phim mới. Không chỉ tiếp tục theo đuổi cốt tuyện tâm lý - giật gân quen thuộc, dự án lần này còn gây chú ý khi lấy bối cảnh Bắc Ninh và khai thác hình tượng Thị Mầu nổi tiếng trong văn hóa dân gian.

Ngày 31/5, ekip chính thức làm lễ khai máy, đồng thời công bố cái tên đầu tiên gia nhập dàn cast. Không ai khác, đó là Hoa hậu Kỳ Duyên. Người đẹp sinh năm 1996 sẽ đảm nhận vai Thị Mầu - nhân vật được xem là linh hồn của câu chuyện, đồng thời là một trong những hình tượng phụ nữ nổi tiếng và giàu sức sống bậc nhất trong văn hóa Bắc Bộ.

Qua các tích chèo truyền thống, Thị Mầu thường được khắc họa là cô gái trẻ đẹp, có xuất thân khá giả, tính cách mạnh mẽ, bộc trực và luôn sống theo cảm xúc của mình. Không cam chịu những khuôn phép khắt khe của xã hội phong kiến, nhân vật này trở thành biểu tượng cho khát vọng yêu đương, tự do thể hiện bản thân và tinh thần nổi loạn hiếm thấy ở phụ nữ thời bấy giờ. Chính bởi vậy, hình tượng Thị Mầu luôn được nhớ đến với vẻ đẹp nổi bật, ánh mắt đa tình, sự tự tin, tinh nghịch và sức hút khó cưỡng. Đây cũng là lý do nhiều khán giả bất ngờ nhưng không quá ngạc nhiên khi Kỳ Duyên được lựa chọn cho vai diễn này.

Xét riêng về ngoại hình, nàng hậu sinh năm 1996 được đánh giá sở hữu tới ngoại hình giống 90% nguyên tác mà công chúng thường nghĩ tới khi nhắc về Thị Mầu. Kỳ Duyên có gương mặt sắc sảo, sống mũi cao, đôi mắt dài cùng thần thái nổi bật, dễ dàng trở thành tâm điểm giữa đám đông. Chiều cao nổi trội, vóc dáng quyến rũ cùng khí chất tự tin cũng giúp cô mang đến cảm giác của một người phụ nữ biết rõ sức hấp dẫn của bản thân.

Tuy nhiên, vẫn có một điểm khiến công chúng tò mò. Nếu Thị Mầu trong dân gian thường hiện lên với nét lúng liếng, đào hoa, có phần đỏng đảnh và tinh quái thì hình ảnh quen thuộc của Kỳ Duyên nhiều năm qua lại thiên về sự lạnh lùng, quyền lực và hiện đại. Chính khoảng cách đó được xem là thử thách thú vị dành cho nàng hậu khi bước vào vai diễn mới, đồng thời khiến khán giả càng háo hức chờ đợi xem cô sẽ biến hóa như thế nào trên màn ảnh.

Tại lễ khai máy cho dự án, Kỳ Duyên bày tỏ niềm háo hức: “Kỳ Duyên rất vinh dự được tham gia vào vũ trụ Chị Chị Em Em lần này, nhất là với một một bối cảnh rất thân thuộc với người con Bắc bộ như Duyên. Thị Mầu vừa là một nhân vật mình đã say mê trong văn hoá chèo kể từ khi còn nhỏ, vừa háo hức sẽ được thể hiện và khai thác một khía cạnh mới của nhân vật này. Và đương nhiên là có rất nhiều áp lực nữa; Duyên hy vọng mình sẽ hoàn thành tốt vai diễn và sẽ được khán giả đón nhận cũng như ủng hộ dự án cũng như thử thách mới này của Duyên.”

Kỳ Duyên tên đầy đủ là Nguyễn Cao Kỳ Duyên, sinh năm 1996 tại Nam Định. Cô lần đầu được công chúng biết đến khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2014 ở tuổi 18. Sau hơn một thập kỷ hoạt động trong làng giải trí, Kỳ Duyên dần xây dựng hình ảnh người đẹp hiện đại, cá tính và có sức ảnh hưởng trong lĩnh vực thời trang.

Năm 2024, cô tiếp tục tạo dấu ấn khi đăng quang danh hiệu Hoa hậu tại cuộc thi Miss Universe Vietnam, trở thành một trong số ít người đẹp Việt Nam sở hữu hai danh hiệu hoa hậu ở những đấu trường lớn khác nhau. Sau đó, Kỳ Duyên đại diện Việt Nam tham dự Miss Universe 2024, tiếp tục giúp tên tuổi phủ sóng mạnh mẽ trên truyền thông quốc tế. Năm 2025, cô nàng lần đầu "đá sân" sang lĩnh vực điện ảnh qua vai diễn Karen trong Bộ Tứ Báo Thủ. Dù năng lực còn hạn chế, không thể phủ nhận Kỳ Duyên sở hữu lượng người hâm mộ nhất định và độ phủ sóng lớn trong làng giải trí Việt.

Bên cạnh hoạt động sắc đẹp, Kỳ Duyên còn là gương mặt quen thuộc của nhiều chương trình truyền hình thực tế, các tuần lễ thời trang trong và ngoài nước. Những năm gần đây, cô liên tục xuất hiện với vai trò vedette, first face tại nhiều show diễn lớn, đồng thời lấn sân sang lĩnh vực điện ảnh và diễn xuất. Đến năm 2026, Kỳ Duyên vẫn là một trong những hoa hậu có sức hút hàng đầu Vbiz nhờ nhan sắc ngày càng thăng hạng, hình ảnh thời thượng cùng khả năng duy trì độ phủ sóng đáng nể sau hơn 10 năm hoạt động.