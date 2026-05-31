Sau nhiều tháng giữ kín thông tin, nhà sản xuất Will Vũ đã gây bùng nổ truyền thông khi chính thức xác nhận Hoa hậu Kỳ Duyên là mỹ nhân đầu tiên gia nhập đoàn phim “Chị Chị Em Em 3”.

Sự xuất hiện của cô tại buổi lễ khai máy ở Bắc Ninh không chỉ đập tan mọi đồn đoán trước đó mà còn khẳng định vai trò chủ chốt của nàng hậu trong dự án lần này.

Dù ê-kíp đã tung ra poster giới thiệu ba nhân vật trung tâm là Thị Mầu, Thị Nương và Thị Liễu, song vai diễn cụ thể của Kỳ Duyên vẫn đang được giấu kín. Sự bí ẩn này càng khiến dư luận tò mò: Liệu một Kỳ Duyên sắc sảo, hiện đại sẽ hóa thân thành một Thị Mầu lẳng lơ, nổi loạn phá vỡ lễ giáo phong kiến, hay sẽ là một hình tượng phụ nữ xưa đầy cam chịu nhưng ẩn chứa mưu mô?

Chia sẻ về quyết định chọn Kỳ Duyên cho vai nữ chính, NSX Will Vũ cho biết đây hoàn toàn không phải là một lựa chọn mang tính thương mại, mà là kết quả của quá trình casting vô cùng gắt gao suốt nhiều tháng trời.

Thương hiệu “Chị Chị Em Em” vốn nổi tiếng với việc đo ni đóng giày cho những cặp mỹ nhân có cá tính mạnh mẽ, sắc sảo từ đời thực vào phim (như Thanh Hằng - Chi Pu ở phần 1, hay Minh Hằng - Ngọc Trinh ở phần 2). Thần thái kiêu kỳ, bản lĩnh cùng sự trưởng thành của Kỳ Duyên được đánh giá là hoàn toàn tương thích với năng lượng và DNA của vũ trụ điện ảnh này.

“Để tìm được dàn diễn viên này, tôi và đạo diễn, ê-kíp đã tuyển chọn suốt nhiều tháng trời ròng rã. Mong rằng với những tâm huyết của mình, đoàn phim sẽ để lại được dấu ấn đối với khán giả yêu điện ảnh Việt Nam,” - NSX Will Vũ chia sẻ.

Trở thành nữ chính của “Chị Chị Em Em 3” đồng nghĩa với việc Kỳ Duyên phải đối mặt với không ít áp lực. Cô sẽ phải nối tiếp sự thành công của các đàn chị như Thanh Hằng, Chi Pu và Minh Hằng những người đã thể hiện rất xuất sắc khía cạnh tham vọng và phức tạp của người phụ nữ ở các phần trước.

Khác với bối cảnh thành thị hay hoài cổ của 2 phần đầu, phần 3 đưa người xem về vùng đất Bắc Ninh xưa, xoay quanh câu chuyện tình yêu đầy bất ngờ và kịch tính của nhân vật kinh điển Thị Mầu. Việc thể hiện tâm lý của người phụ nữ xưa dưới một góc nhìn điện ảnh táo bạo đòi hỏi Kỳ Duyên phải nỗ lực rất lớn trong diễn xuất.

Với việc đồng hành cùng một ê-kíp chuyên nghiệp hơn 120 người và sự hậu thuẫn từ tỉnh Bắc Ninh, vai diễn của Hoa hậu Kỳ Duyên được kỳ vọng sẽ tạo nên một cú bứt phá lớn cho điện ảnh Việt.

Bộ phim hiện đã chính thức bấm máy và dự kiến sẽ ra mắt khán giả vào mùa thu đông năm nay, sau khi được Lotte Entertainment giới thiệu tại Liên hoan phim Cannes 2026.