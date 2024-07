Lộ địa điểm Midu hưởng tuần trăng mật sang chảnh

Không còn giữ kín như thời mới công bố chuyện kết hôn, Midu và thiếu gia Minh Đạt nay nhập hội phát "cẩu lương" trên mạng xã hội.

Hậu hôn lễ cổ tích, vợ chồng son cùng đi hưởng tuần trăng mật tại một resort sang trọng ở Ninh Thuận. Chuyến đi này không chỉ có Minh Đạt - Midu mà một số thành viên trong hội bạn, ekip hỗ trợ đám cưới cũng tham gia. Nhìn view căn phòng tân hôn của Midu và chồng, netizen phải trầm trồ vì quá sang - xịn. Nơi phu nhân hào môn và "tổng tài" nghỉ dưỡng là một khu sang chảnh, chi phí cho mỗi đêm nghỉ dưỡng tại đây tầm vài chục triệu đến gần cả trăm triệu đồng.

Trên trang cá nhân, nữ diễn viên đăng clip nắm chặt tay chồng đi dạo khắp nơi vô cùng tình tứ. Cả hai cùng diện đồ màu trắng, nam thiếu gia vẫn toát ra phong thái bảnh bao, lịch lãm dù ăn diện đơn giản. Ngoài ra, một người bạn cũng tung khoảnh khắc thiếu gia Minh Đạt nhìn vợ "mê chữ ê kéo dài", anh còn có hành động vuốt ve Midu để "đánh dấu chủ quyền". Đồng thời, có thể thấy visual qua "cam thường" của thiếu gia Minh Đạt cũng "rất gì và này nọ", không hề thua kém so với lúc lên đồ để làm chú rể.

Clip: Midu và chồng hưởng tuần trang mật tại một khu resort sang trọng ở Ninh Thuận

Vợ chồng Midu tay trong tay khi đi hưởng tuần trăng mật hậu hôn lễ hào môn

Nam thiếu gia luôn dành ánh mắt âu yếm, ngọt ngào để nhìn vợ

Dù diện đồ đơn giản nhưng chồng Midu vẫn gây ấn tượng vì vẻ ngoài điển trai cùng khí chất "tổng tài"

Nơi Midu và bạn bè du lịch sau đám cưới có view sang chảnh, giá phòng đắt đỏ

Chồng của Midu là thiếu gia Minh Đạt. Anh là con trai của Tổng giám đốc công ty nhựa Duy Tân. Trần Minh Đạt tốt nghiệp thạc sĩ Quản trị Kinh doanh tại Đại học California, Mỹ. Hiện anh là giám đốc vận hành chi nhánh công ty tại Mỹ.

Midu từng nói về cuộc gặp gỡ của cả hai trong bài phỏng vấn với chúng tôi: "Từ lần đầu tiên gặp anh, tôi đã có cảm giác rất thân thuộc, mãi về sau này tôi mới biết đó chính là lúc nhận ra 'định mệnh'. Chúng tôi trải qua một hành trình cùng nhau vun đắp, tìm hiểu mới quyết định kết hôn. Tôi và anh như 2 người bạn đời, đồng hành, tôn trọng, ủng hộ và mang lại cảm giác thoải mái cho nhau. Chúng tôi ở bên nhau mỗi ngày. Anh ấy là người giỏi về tính toán, logic còn tôi thiêng về nghệ thuật, chúng tôi như 2 mảnh ghép phù hợp trong cuộc sống của nhau. Anh là người hướng nội, tôi cũng thế nên chúng tôi có nhiều điểm tương đồng, cả hai thường dành thời gian ở nhà để chia sẻ cùng nhau, cuộc sống cứ thế bình yên trôi qua".

Trong đám cưới hào môn, Minh Đạt nhắn nhủ Midu: "Chiếc du thuyền đó đã làm tôi thực sự tin vào định mệnh. Ngay khoảnh khắc đó, gần như tôi cảm giác đây là mảnh ghép còn lại. Không thể tin được cuối cùng mình cũng đã tìm được người vợ của mình. Với những vết thương ở bên ngoài mà em đang chịu, anh hứa sẽ bù đắp cho nó và nhiều hơn nữa, anh sẽ luôn tôn trọng em, nhường em làm nóc nhà và anh rất yêu em".

Sau đám cưới với Midu, doanh nhân Minh Đạt được quan tâm không kém vợ

Minh Đạt còn thổi sáo bài My Heart Will Go On tặng cho bà xã với lý do: "Lần đầu tiên gặp em trên chuyến du thuyền định mệnh. Anh bắt đầu tin vào sự sắp đặt của số phận. Những con người thuộc về nhau, một ngày nào đó sẽ vô tình gặp nhau, không bằng cách này cũng sẽ bằng một cách khác. Anh tặng bài hát này cho em, vì cuộc gặp gỡ tình cờ trên thuyền của Jack và Rose rất giống cuộc gặp gỡ định mệnh của chúng ta. Nhưng anh hi vọng, có thể nắm chặt tay em đi đến cuối cuộc đời. Vì với anh, một đời này vẫn chưa đủ để yêu em".

Khi được hỏi về dự định và cách vận hành cuộc sống sau đám cưới, Midu nói với chúng tôi: "Tôi nghĩ đến khi thật sự bước vào hôn nhân thì tôi mới biết được mình sẽ phải làm gì. Hiện tại, tôi đang trong quá trình cố gắng học hỏi, tôi để ý những cặp vợ chồng hạnh phúc, gia đình mình, gia đình anh để xem cách ba mẹ yêu nhau, yêu thương con cái như thế nào, gia đình sẽ vận hành ra sao… Tôi quan sát mọi thứ để hoàn thiện bản thân mình hơn, tôi hy vọng mình sẽ tạo được nhiều niềm vui và tiếng cười cho gia đình mình".

Midu từng chia sẻ mong muốn xây dựng cuộc sống hôn nhân yên bình, vui vẻ