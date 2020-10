Lo Covid-19, Trung Quốc cho xét nghiệm cả thành phố

Nới lỏng hạn chế đi lại quốc tế

Một số nước ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương đang từng bước nới lỏng lệnh hạn chế đi lại quốc tế với hy vọng khôi phục nền kinh tế chịu tác động tiêu cực của dịch Covid-19. Singapore và Indonesia hôm 12-10 thông báo mở lại biên giới với nhau cho các chuyến bay phục vụ hoạt động công vụ và kinh doanh thiết yếu. Những người đáp ứng yêu cầu sẽ phải xét nghiệm trước và sau khi nhập cảnh. Singapore đạt được thỏa thuận tương tự với Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Malaysia và cũng đã đơn phương mở cửa biên giới với hành khách đến từ New Zealand, Brunei, Việt Nam và phần lớn nước Úc.

Trong khi đó, người dân New Zealand từ ngày 16-10 có thể nhập cảnh một số khu vực ở Úc mà không cần phải cách ly. Tuy nhiên, ở chiều hướng ngược lại, người dân New Zealand trở về từ Úc phải cách ly 2 tuần dưới sự giám sát của chính phủ và phải trả phí. Ngoài ra, nhà chức trách New Zealand cho biết hiện chưa có kế hoạch mở cửa biên giới đối với người Úc.

Theo Hiệp hội Các hãng hàng không châu Á - Thái Bình Dương, hoạt động bay quốc tế tại châu Á đã bị gián đoạn sau khi đại dịch Covid-19 buộc nhiều nước đóng cửa biên giới. Dù vậy, theo Reuters, không nhiều hành khách muốn bay quốc tế lúc này vì những yêu cầu liên quan đến bảo hiểm, xét nghiệm và trong một số trường hợp, phải cách ly khi trở về nước.



Điều này đồng nghĩa các thỏa thuận nới lỏng đi lại không mang đến nhiều hy vọng cho ngành hàng không và du lịch. Bộ trưởng Giao thông Vận tải Singapore Ong Ye Kung mới đây thừa nhận lượng hành khách đổ về sân bay quốc tế Changi vẫn còn ít, chỉ bằng 1,5% so với thông thường.