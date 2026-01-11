Lo con gái đi làm dâu sẽ khổ, mẹ đến tận nhà thông gia chăm con ở cữ và cái kết bất ngờ

Đặt cọc đôi bông tai hột xoàn vì quá ưng con dâu

Lần đầu gặp con dâu tương lai - Phạm Thị Hồng Trang (quê ở Bình Phước cũ) cách đây hơn 4 năm, bà Vương Thị Bích Phượng (ở TP.HCM) đã rất ưng ý. Ấn tượng của bà Phượng về Trang là một cô gái rất dễ thương, gia cảnh, cách ăn mặc, nói chuyện đều phù hợp với gia đình bà: “Vừa nhìn là tôi biết đây sẽ là con dâu mình”.

Về phía Trang, cô gặp gia đình chồng tương lai lần đầu cũng đã thấy thích, đặc biệt là mẹ chồng rất đẹp, da căng mướt.

Thời điểm đó, Trang đã có công ăn việc làm ổn định, tuổi tác cũng vừa đẹp. Cảm thấy quá phù hợp rồi nên bà Phượng giục con trai đẩy nhanh tiến độ, “cưới vợ phải cưới liền tay”.

Trang tâm sự, cô luôn được mẹ ruột dặn dò, khi yêu ai thì phải tìm hiểu kỹ về nhà chồng. Trong quá trình tiếp xúc, Trang nhận thấy ba mẹ chồng rất yêu thương nhau, ba chồng cưng chiều mẹ chồng, anh chị em đoàn kết, văn hóa gia đình rất tốt. Do đó, Trang cũng sẵn sàng cho việc kết hôn.

Ngày 2 gia đình hẹn gặp gỡ, bà Phượng đã chuẩn bị sẵn một đôi bông tai hột xoàn để “đặt cọc” con dâu. Ban đầu, bà Đinh Thị Hường - mẹ của Trang cũng còn nhiều lăn tăn, chưa muốn con cưới sớm. Nhưng trước sự thuyết phục của bà Phượng, bà Hường đã đồng ý. “Hôm đó mà bà sui mà không đồng ý là không được, tôi dắt con bé này về luôn”, bà Phượng dí dỏm.

Tuy nhiên, do thời điểm đó vướng dịch covid-19 nên phải một thời gian sau, Trang và ông xã mới chính thức tổ chức đám cưới. Đến hiện tại, họ đã kết hôn được 4 năm và có 1 em bé.

Bản thân Trang trước đây vốn rất lo lắng chuyện mẹ chồng - nàng dâu nên khi mới cưới, cô bày tỏ mong muốn được ở riêng một thời gian.

Trước nguyện vọng của con dâu, bà Phượng đồng ý, cho các con được thoải mái, tiện đi làm, lúc nào thích hợp thì về sống chung. Bản thân bà Phượng cũng không yêu cầu con dâu phải thế này, thế kia, chỉ cần Trang nề nếp, biết kính trên nhường dưới, đi thưa về trình là được, còn không phải làm việc gì cả, gia đình cũng có người giúp việc.

Trang vô cùng biết ơn sự cảm thông của mẹ. Khi mới về chung sống, Trang và ông xã chưa hiểu nhau. 2 con người, 2 tính cách hoàn toàn trái ngược, 2 hoàn cảnh sống khác biệt, lại “yêu nhanh cưới vội” nên khi về sống chung, nhiều thứ xào xáo, lục đục. Chính khoảng thời gian ở riêng đã giúp Trang và chồng cùng học tập, kết nối, hiểu nhau hơn. Đồng thời, khoảng thời gian đó cũng cho Trang và gia đình chồng hiểu về nhau hơn.

Thay đổi sau khi sống cùng bà thông gia

Sau khi sinh em bé xong, vợ chồng Trang đã quyết định chuyển về nhà chồng sinh sống và được bố mẹ dang tay chào đón. Không ít người thắc mắc vì sao Trang không về nhà ngoại ở cữ mà lại về nhà nội. Trang hài hước kể, đó là vì cô "rén" mẹ đẻ.

Mẹ đẻ của Trang là người có lối sống, suy nghĩ truyền thống, trong khi mẹ chồng thì tân tiến hơn. Trong quãng thời gian ở cữ, bà Hường cũng lên ở nhà thông gia để cùng hỗ trợ chăm sóc con, cháu. Do sự khác biệt trong quan điểm chăm con, cháu nên ban đầu, 2 bà thông gia cũng có những “trận chiến”.

Bà Hường thì muốn con kiêng cữ kỹ càng còn bà Phượng thì thoáng hơn. Ví dụ trong chuyện ăn uống, bà ngoại nói phụ nữ sau sinh cần kiêng một số món song bà nội thì cho rằng cứ ăn uống thoải mái, đủ chất mới khỏe. Có lần, bà Phượng mang đồ ăn cho con dâu nhưng Trang nhìn ánh mắt của mẹ ruột thì không dám ăn nữa.

Những tưởng, sự khác biệt ấy sẽ khiến 2 bà thông gia căng thẳng nhưng sau một thời gian ở chung, bà Hường lại bất ngờ thay đổi quan điểm. Bà thấy con gái mình quá may mắn vì được mẹ chồng chăm sóc chu đáo. “Tôi chưa thấy người mẹ chồng nào cưng con như vậy, bà sống thoáng và rất thoải mái. Tôi ở với chị sui rồi cũng học hỏi được nhiều điều, đó là mình phải sống thoáng ra, thoải mái lên, không so đo với con cái. Tôi học hỏi điều đó ở chị sui để sau này khi có con dâu, tôi cũng sẽ đối xử với con dâu y như vậy”, bà Hường bộc bạch.

Nghe bà thông gia tâm sự, bà Phượng bày tỏ: “Bà sui lên đây ở rồi khoái tôi luôn vì tôi quá dễ. Tôi đã theo kịp thời đại bây giờ, mình phải thoải mái chứ mình khó khăn thì con cái sẽ không gần mình được”.

Bà Phượng kể thêm, trong gia đình bà duy trì thói quen đó là mỗi tháng cả nhà sẽ sum họp, đi ăn để các thành viên kết nối với nhau. Khoảng 1 năm/lần, bà sẽ ngồi nói chuyện với con cái, xem các thấy mẹ thế nào, có vấn đề gì khúc mắc thì chia sẻ để 2 bên tháo gỡ, như vậy mới giữ được tình cảm ấm áp, bền lâu.

Nguồn: Mẹ chồng nàng dâu