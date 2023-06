Lộ cái kết của Lưu - Luyến 'Cuộc đời vẫn đẹp sao'

Kẻ ác phải trả giá

Bộ phim giờ vàng Cuộc đời vẫn đẹp sao do NSƯT Nguyễn Danh Dũng đạo diễn đang đi dần đến chặng cuối cùng. Với tổng số 45 tập, phim tập trung khai thác hình ảnh người lao động nghèo khó khăn, gian khổ nhưng không kém phần hài hước.

Phim dự kiến khép lại sau 7 tập nữa. Nhiều chi tiết trong phim dần hé lộ cái kết có hậu cho tất cả nhân vật và kẻ ác chắc chắn phải trả giá. Phim phát sóng tới tập 38 tối 27/6.

Bát ( Tuấn Anh ) - cậu em trời đánh của Luyến (Thanh Hương) - không chỉ gây chuyện, làm khổ chị gái mà còn gây ra nhiều bi kịch cho người dân xóm trọ. Lần đầu xuất hiện tại chợ, Bát giở thói ăn cắp vặt. Lưu (NSƯT Hoàng Hải) bắt được, trả lại tiền cho khách ở chợ.

Bát (Tuấn Anh) - cậu em trời đánh của Luyến (Thanh Hương) bị công an bắt. Ảnh: CMH.

Cũng vì "ngứa mắt" với Lưu, Bát âm mưu hãm hại Thạch (Việt Hoàng) - con trai duy nhất của Lưu. Thạch tuy là thủ khoa đầu vào đại học nhưng ít kỹ năng sống, dễ tin người nên bị Bát lừa không ít lần. Thạch bất cẩn để Bát lấy cắp đồng hồ anh chủ quán cho mượn, phải vay nóng để trả nợ. Cũng từ đây, bi kịch đến với bố con Thạch.

Không đủ số tiền lớn trả nợ, Lưu phải bán máu, bán thận trả nợ. Thạch muốn cùng bố trả nợ lại tin lời Bát dụ dỗ đi bán thận. Mãi đến khi hai bố con hội ngộ tại trại tập trung Thạch mới biết mình bị lừa bao lâu nay.

Bát (Tuấn Anh) dụ dỗ Thạch (Việt Hoàng) bán thận để trả nợ. Ảnh: CMH.

Sau khi đường dây bán thận bị công an triệt phá, "cò mồi" Bát trốn thoát, quay trở về quán cà phê tiếp tục làm công. Tại quán cà phê, Bát bị chủ quán phát hiện lấy cắp đồng hồ và tiền của quán báo công an. Bát bị công an đưa về phường lấy lời khai.

Bộ mặt thật của chủ quán cà phê (Việt Bắc) cũng bị lột trần. Ảnh:CMH.

Chủ quán cà phê cũng không phải người tốt. Anh ta mang tiếng cưu mang, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn như Bát và Thạch nhưng thực ra lại là kẻ đạo đức giả, chỉ giỏi rao giảng đạo đức trên mạng xã hội. Tất cả việc tốt anh ta khoe mẽ trên mạng xã hội chỉ để đánh bóng tên tuổi, thu lợi cho quán cà phê.

"Chúng nó ngu mới đến quán của tao để uống. Tao có bắt chúng nó đến đâu. Trình của mày còn xanh lắm nên cuộc đời mày mới khổ nhục thế này", chủ quán nói. Bộ mặt thật chủ quán bị lột trần trong buổi phát trực tiếp trên mạng xã hội.

Hạnh phúc đến muộn

Có thể thấy những kẻ ác đang dần phải trả giá. Những người dân lao động hiền lành gặp nhiều gian khó cũng dần có ngày tháng tươi đẹp hơn. Cái kết ấm áp là điều được dự đoán và mong chờ.

Trong suốt 5 năm, Luyến (Thanh Hương) khốn khổ, chạy vạy lo trả nợ cho chồng tưởng như đã khuất, chăm sóc mẹ chồng. Khi chuẩn bị trả được hết nợ, cô lại phát hiện chồng vẫn còn sống và hạnh phúc bên gia đình mới.

Luyến đau khổ suốt thời gian dài nhưng cuối cùng cũng được hưởng "quả ngọt" khi chồng cũ gửi một khoản tiền lớn để báo hiếu mẹ chồng. Bà Tình coi Luyến như con gái nên sẵn sàng đưa số tiền đó cho Luyến toàn quyền quyết định.

Bà Tình (NSƯT Thanh Quý) đưa hết 150 triệu đồng được con trai báo hiếu cho Luyến (Thanh Hương). Ảnh: CMH.

Với số tiền này, ban đầu Luyến định thuê một gian hàng ở chợ, nhập hoa quả Hòa (Anh Thơ) về bán. Tuy nhiên, sau khi thấy Lưu chật vật vì khoản nợ, cô quyết định trích phần lớn số tiền cho Lưu vay.

Lưu khốn đốn vì khoản nợ hàng trăm triệu đồng của Thạch. Sau khi bán thận không thành, nhóm chủ nợ đến tận chợ đòi nợ, thậm chí đấm Lưu chảy máu mũi và chốt hạn trả nợ trong 2 ngày. Rất may Lưu được Luyến giúp đỡ. Cô viết giấy vay nợ với số tiền 90 triệu đồng cho Lưu. Khoản nợ của Lưu được đổi chủ, Lưu không còn phải nai lưng kiếm tiền trả nợ gấp.

Luyến (Thanh Hương) quyết định cho Lưu (NSƯT Hoàng Hải) vay tiền trả nợ. Ảnh: CMH.

Tình cảm của Lưu và Luyến cũng dần sâu đậm hơn sau khi Lưu thoát nạn, an toàn trở về. Luyến chủ động đón nhận và thể hiện tình cảm với Lưu. Trước đó, nhà sản xuất cũng hé lộ phân cảnh về phòng tân hôn của Luyến. Khán giả hoàn toàn có thể trông chờ vào hôn lễ giản dị, ấm cúng của bộ đôi "hoàn cảnh" này.

Thạch sau nhiều lần bị Bát lừa cũng dần trưởng thành hơn. Thạch quyết định xin bố nghỉ học một năm có lẽ để trau dồi kỹ năng, kinh nghiệm sống và trở nên khôn ngoan và tỉnh táo hơn.

Thạch (Việt Hoàng) xin bố nghỉ học một năm. Ảnh: CMH.

Bộ đôi Điền (Tô Dũng) và Bình (Minh Cúc) chưa có nhiều tiến triển. Bình quyết định nuôi con một mình dù Điền muốn bỏ. Cô cũng chưa thể tha thứ cho sự vô tâm, độc đoán của Điền.

Các tập tiếp theo của bộ phim sẽ giải quyết câu chuyện về mối quan hệ của Bình - Điền, sự trả giá của Bát... Khán giả theo dõi phim luôn mong muốn nhà sản xuất sớm giải quyết hết những nút thắt để nội dung phim không lan man và tránh cảnh "đầu voi đuôi chuột" như một vài phim truyền hình trước đây.