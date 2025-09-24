Lộ bằng chứng nghi “mỹ nữ thanh thuần xứ Hàn" dao kéo, khác đến thế này cơ mà?

Mới đây, ảnh so sánh trước – sau của nữ idol được mệnh danh “tiên tử kết màn" Jung Chae Yeon đang làm netizen xứ Hàn tranh cãi kịch liệt. Tâm điểm lần này không chỉ là gương mặt, mà còn là đôi chân của cô nàng.

Ở thời điểm mới ra mắt, nữ idol sinh năm 1997 để lộ đôi chân ngắn, thô và kém thon gọn. Đôi chân chắc khỏe, đúng chuẩn của một idol luyện tập cường độ cao, nhưng chưa thật sự tạo cảm giác mảnh mai. Nhưng giờ đây, diện mạo cô nàng thay đổi rõ rệt. Jung Chae Yeon diện váy trắng bồng bềnh, đôi chân lộ ra trông dài hơn, thon gọn và mịn màng hơn hẳn. Khác biệt quá lớn khiến dân tình không khỏi đặt câu hỏi: liệu đây là nhờ giảm cân, công nghệ makeup – ánh sáng, hay can thiệp “dao kéo” để chỉnh sửa chân?

Bức ảnh khiến Jung Chae Yeon gặp "sóng gió"

Phần đông netizen xứ Hàn cho rằng "tiên tử kết màn" đã nhờ cậy đến phẫu thuật thẩm mỹ để có được đôi chân thon gọn: "Có vẻ như đây là kết quả của thủ thuật chứ không phải tập luyện", "Mọi người thực sự nghĩ cô ấy tập thể dục à? Có lẽ cô ấy đã hút mỡ", "Nếu không phải hút mỡ thì hoặc là tiêm tan mỡ hoặc là phẫu thuật làm thon bắp chân. Tôi chắc chắn 100% là một trong ba phương pháp đó", "Nếu tập luyện khiến đôi chân trông như thế thì dáng chân của tất cả phụ nữ Hàn Quốc sẽ cao hơn mức trung bình", "Chỉ là sự khác biệt giữa giày thể thao và giày cao gót thôi mà"...

Mặc dù việc các thần tượng và diễn viên Hàn Quốc phẫu thuật thẩm mỹ để cải thiện ngoại hình không phải là điều bất thường, nhưng hoàn toàn có khả năng cơ thể của Jung Chae Yeon đã thay đổi theo tuổi tác, vì cô ra mắt ở tuổi 17. Bất kể thế nào, điều thực sự quan trọng là tài năng và gương mặt không thể phủ nhận của Jung Chae Yeon, những yếu tố đã giúp cô trở thành "tiên tử kết màn" đình đám 1 thời và giờ là diễn viên triển vọng của màn ảnh Hàn Quốc.

Jung Chae Yeon khiến cư dân mạng nghi hoặc dùng thủ thuật "dao kéo" làm thon chân

Jung Chae Yeon sinh năm 1997, được biết đến rộng rãi với vai trò là cựu thành viên của nhóm nhạc nữ dự án I.O.I (từ chương trình Produce 101 mùa 1) và thành viên của nhóm nhạc nữ DIA. Jung Chae Yeon lần đầu tiên gây chú ý khi tham gia chương trình sống còn Produce 101 mùa 1 (2016). Với vẻ ngoài trong sáng, thanh thuần và tài năng biểu diễn, cô đã giành được vị trí thứ 7 chung cuộc và ra mắt với tư cách là thành viên của nhóm nhạc dự án I.O.I. I.O.I đã trở thành một hiện tượng Kpop trong thời gian hoạt động giới hạn của mình.

Trước khi tham gia Produce 101, Chae Yeon đã ra mắt với nhóm nhạc DIA vào năm 2015 dưới sự quản lý của MBK Entertainment. Sau khi I.O.I tan rã, cô trở lại hoạt động chính với DIA và là một trong những thành viên nổi bật nhất của nhóm.

Bên cạnh sự nghiệp ca hát, Jung Chae Yeon cũng rất thành công trong lĩnh vực diễn xuất. Với vẻ đẹp dịu dàng và khả năng nhập vai, cô đã tham gia nhiều bộ phim truyền hình, gây ấn tượng với khán giả qua loạt phim Drinking Solo, Reunited Worlds, My First First Love... Jung Chae Yeon được yêu mến bởi vẻ đẹp thanh thuần, hình tượng "nàng thơ" và sự đa tài của mình. Cô là một trong những thần tượng thế hệ thứ 3 thành công trong việc chuyển mình từ ca sĩ sang diễn viên.

Jung Chae Yeon có nhan sắc "trong veo" rất được ưa chuộng tại Hàn Quốc

Nguồn: Koreaboo