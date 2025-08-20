Á hậu Kiều Loan là gương mặt quen thuộc với khán giả yêu sắc đẹp và âm nhạc. Sau khi giành ngôi vị Á hậu 1 cuộc thi Miss World Vietnam 2019, người đẹp sinh năm 2000 thừa nhận cô chịu nhiều áp lực vì bị nhận xét tiêu cực ngoại hình.

Chính vì những đánh giá này khiến Lona Kiều Loan tự ti và đã quyết định phẫu thuật thẩm mỹ mắt, ngực, cánh mũi... Cô cũng không giấu giếm chuyện thực hiện "dao kéo" để có một gương mặt hoàn hảo hơn.

Á hậu Kiều Loan chia sẻ quan điểm: "Tôi đã tìm hiểu rất kĩ trước khi đưa ra quyết định. Đến bây giờ đó là lựa chọn đúng đắn, sự đầu tư thông minh bởi tôi biết rào cản của mình ở đâu và chỉ cần cải thiện nó thì tôi có thể tự tin theo đuổi đam mê và mang lại những giá trị tốt đẹp cho mọi người".

Lona Kiều Loan tiết lộ cô bị gia đình phản đối kịch liệt, suýt bị từ mặt vì quyết định đi phẫu thuật thẩm mỹ. Nói về lý do thay đổi vẻ ngoài, cô chia sẻ: "Thời điểm đó, ba má hoàn toàn không cho tôi can thiệp gì từ bên ngoài. Tôi hiểu và thông cảm suy nghĩ của ba má nhưng chỉ khi ở hoàn cảnh đó thì mới biết thay đổi là con đường giải quyết và thoát ra khỏi những suy nghĩ tiêu cực.

Nghe thì có vẻ hơi nặng nề nhưng lúc đó tôi cũng là người mới lớn, mới chập chững vào showbiz nên dễ bị ảnh hưởng bởi những lời tiêu cực. Chính bản thân tôi cũng tự nhận thấy, so với những người xung quanh mình như thế nào nên tôi đã tự quyết định và khi tự quyết định sẽ không than vãn".

Á hậu 1 Miss World Việt Nam 2019 cũng khẳng định việc phẫu thuật thẩm mỹ giúp cô tự tin và có nhiều cơ hội đến với bản thân hơn. "Tôi nghĩ không có sự đánh đổi nào vô lý nếu như tôi muốn được đẹp và tự tin hơn. Đến hiện tại tôi thấy điều đó không bao giờ sai", người đẹp nhấn mạnh.

Trong một lần chia sẻ với truyền thông về mẫu bạn trai lý tưởng, Kiều Loan cho biết bản thân ấn tượng với người để lại sự tôn trọng và khiến cô ngưỡng mộ. Nàng hậu gen Z thích kiểu người có nhiều trải nghiệm, giỏi ở 1 lĩnh vực nào đó, khiến cô học hỏi thêm nhiều thứ và cảm thấy an toàn.

Ngoài ra, người đẹp cũng thích kiểu chàng trai tinh tế, biết giúp đỡ mọi người, quan trọng là phải tôn trọng cũng như yêu thương gia đình. Nàng hậu không quan trọng về nghề nghiệp và gia thế của nửa kia.

Tháng 9/2024, trên mạng xã hội rộ tin Lona Kiều Loan đã bí mật sinh con đầu lòng với bác sĩ thẩm mỹ đình đám. Trước đó, Á hậu sinh năm 2000 vướng nghi vấn mang thai vì rút khỏi các hoạt động giải trí, ít cập nhật hình ảnh cá nhân trên mạng xã hội.

Ở tuổi 25, Á hậu Lona Kiều Loan có cuộc sống sang chảnh, mặc đồ hiệu đắt đỏ, sống trong căn hộ penthouse sang chảnh. Chia sẻ quan điểm về chủ đề khoe đồ hiệu của người nổi tiếng, Kiều Loan từng cho biết: "Vì nó là sở thích riêng nên chị không có gì bình luận nhiều, không chỉ riêng người nổi tiếng mà là bất kỳ ai có khả năng sở hữu. Chị sở hữu và cho nó xuất hiện phần nhiều để phù hợp với tính chất công việc. Chứ chị không chạy theo KPI hay trend gì đâu".

