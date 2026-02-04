Sáng 4/2, tờ Koreaboo đưa tin, đoạn clip ghi lại hình ảnh được cho là Lisa (BLACKPINK) và bạn trai - CEO Frédéric Arnault, vào 1 khách sạn mới đây đã trở nên viral khắp cõi mạng, thu về tới gần 5 triệu lượt xem chỉ trong thời gian cực ngắn.

Trong đoạn video gây xôn xao, Lisa tới trước địa điểm nghi là khách sạn rồi đợi bạn trai nhà tỷ phú xuống mở cửa. Khi vừa thấy người thương, em út BLACKPINK bỗng tỏ ra phấn khích tới mức tung tăng, vừa đi vừa nhảy đúng kiểu 1 người con gái đang đắm chìm trong tình yêu. Từ đây, tin đồn Lisa và thái tử đế chế xa xỉ sắp sửa tổ chức đám cưới đẹp nhất thế giới bỗng lan nhanh khắp cõi mạng.

Clip ghi lại hình ảnh được cho là Lisa - Frédéric vào khách sạn đã trở thành chủ đề nóng mới đây

Đáng chú ý, Lisa lộ vẻ phấn khích tới mức vừa đi vừa nhảy sau khi gặp được bạn trai nhà tài phiệt. Ảnh: X

Mối quan hệ giữa Lisa và Frédéric Arnault tiếp tục trở thành chủ đề nóng gây xôn xao cộng đồng mạng. Ảnh: X

Trên các diễn đàn mạng xã hội, công chúng tranh luận sôi nổi xung quanh đoạn clip 5 triệu view về Lisa. Không ít khán giả gửi lời chúc mừng nồng nhiệt tới Lisa và CEO Frédéric Arnault, đồng thời bày tỏ hy vọng sớm được chứng kiến hôn lễ thế kỷ của cặp đôi. Song song với đó, cũng có ý kiến cho rằng đoạn clip nói trên về Lisa - Frédéric được quay lại vào năm 2023 và địa điểm trong video cũng không phải 1 khách sạn. Tới nay, cặp đôi ca sĩ - tỷ phú vẫn chưa chính thức lên tiếng về đoạn clip 5 triệu view gây xôn xao dư luận mới đây.

Lisa - Frédéric lần đầu dính nghi vấn tình ái hồi tháng 7/2023 sau khi lọt vào ống kính của "team qua đường" ở 1 nhà hàng tại Pháp. Trong video, nữ idol sinh năm 1997 có hành động tựa đầu vào vai Frédéric Arnault 1 cách vô cùng tình tứ.

Kể từ đó tới nay, Lisa và quý tử nhà tỷ phú liên tục được bắt gặp xuất hiện bên nhau trong các buổi hẹn hò ở nhiều địa điểm trên khắp thế giới. Thậm chí, cặp đôi còn nhiều lần gặp gỡ bố mẹ 2 bên gia đình, khiến tin đồn họ sắp sửa tổ chức hôn lễ liên tục rộ lên trên mạng xã hội.

Gần đây nhất, vào hồi tháng 10 năm ngoái, Lisa đã lặn lội từ Cao Hùng tới Đài Bắc (Đài Loan, Trung Quốc) để tận hưởng buổi hẹn hò lãng mạn bên bạn trai nhà tỷ phú ngay sau khi hoàn thành 2 đêm concert DEADLINE. Nguồn tin của kênh truyền thông TVBS còn cho biết thêm, em út BLACKPINK di chuyển bằng chuyên cơ riêng để tới gặp gỡ người yêu sau nhiều ngày xa cách.

Truyền thông Đài Loan (Trung Quốc) công bố hình ảnh chiếc chuyên cơ riêng chở Lisa đi hẹn hò con trai nhà tỷ phú hồi tháng 10 năm ngoái. Ảnh: X