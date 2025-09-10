Chấn động "lời nguyền Prada": Nam chính MV của Lisa bị tố "bắt cá 2 tay", em út BLACKPINK có liên quan?

Tối 9/9, showbiz Nhật Bản rung chuyển khi tờ Shukan Bunshun - tờ báo được mệnh danh là "Dispatch Nhật Bản" - cho biết họ sẽ "bóc phốt" tình ái của nam diễn viên Sakaguchi Kentaro vào ngày mai (10/9). Theo Shukan Bunshun, tài tử này đang "bắt cá 2 tay". Anh hiện hẹn hò và chung sống với 1 nhà tạo mẫu tóc lớn hơn 3 tuổi, nhưng vẫn lén mập mờ với 1 nữ diễn viên nổi tiếng khác.

Tiết lộ của Shukan Bunshun về "tam giác tình ái" của tài tử hàng đầu Jbiz gây dậy sóng MXH. Nếu Sakaguchi Kentaro thực sự dính bê bối ngoại tình, cặp kè cùng lúc nhiều người như "Dispatch Nhật Bản" úp mở, "lời nguyền Prada" đã 1 lần nữa ứng nghiệm với các ngôi sao showbiz. Sakaguchi Kentaro đang là đại sứ của Prada. Trước đó, hàng loạt đại sứ Prada nổi tiếng như Kim Soo Hyun, Trịnh Sảng, Lý Dịch Phong, Thái Từ Khôn, Chanyeol (EXO), Irene (Red Velvet)... đều vướng phốt nghiêm trọng, khiến thương hiệu này phải vội vàng cắt hợp đồng. Gần nhất, nữ diễn viên Nagano Mei đã "ngã ngựa" cũng vì "bắt cá 2 tay", qua lại với đàn ông đã có vợ.

"Dispatch Nhật Bản" cho biết ngày mai (10/9), họ sẽ phơi bày việc Sakaguchi Kentaro "bắt cá 2 tay"

Hình ảnh hẹn hò của Sakaguchi Kentaro được truyền thông Nhật nhá hàng trước giờ bóc phốt

Đáng chú ý, danh tính nữ diễn viên nổi tiếng chen chân vào mối quan hệ của Sakaguchi Kentaro và bạn gái đang được bàn tán sôi nổi khắp các diễn đàn. Không ít người đã réo tên Lisa (BLACKPINK). Sakaguchi Kentaro là nam chính trong MV DREAM được phát hành gần đây của Lisa. Trong MV, Lisa và mỹ nam cười đẹp nhất showbiz có nhiều cảnh quay thân mật ôm nhau tình tứ, thậm chí có phân đoạn "giường chiếu". Chemistry ăn ý tràn màn hình của em út nhóm BLACKPINK và Sakaguchi Kentaro trong lần đầu hợp tác gây đồn đoán. Nhiều người còn cho rằng nếu không thực sự "rung động" với nhau cặp sao khó lòng diễn mượt như vậy trong MV. Không chỉ vậy, ở hậu trường, Lisa từng có bức ảnh cắn nhẹ vào cánh tay của Sakaguchi Kentaro gây sốc.

Lisa và ngôi sao Nhật Bản vốn có mối quan hệ thân thiết từ trước khi quay MV DREAM. Đầu tháng 7, Sakaguchi Kentaro đã sang Hàn Quốc tham dự concert tái xuất DEADLINE của BLACKPINK. Sakaguchi Kentaro còn cùng Lisa quay clip ngắn trên TikTok, thậm chí đổi phong cách nhuộm màu tóc giống em út nhóm BLACKPINK để thể hiện sự yêu mến. Ngoài làm idol, Lisa cũng đã lấn sân sang diễn xuất. Do đó, cư dân mạng đang đặt em út nhóm BLACKPINK vào diện nghi vấn. Tuy nhiên, đây cũng chỉ mới là suy đoán của 1 số netizen, còn danh tính thực sự của nữ diễn viên mập mờ tình ái với Sakaguchi Kentaro phải chờ ngày mai mới có thể biết chính xác.

Hình ảnh Lisa cắn tay...

... và loạt khoảnh khắc thân mật của cô với Sakaguchi Kentaro trong MV DREAM

Hiện, em út BLACKPINK đang bị nghi vấn là "người mập mờ", có mối quan hệ tay 3 với Sakaguchi Kentaro

Sakaguchi Kentaro sinh năm 1991. Anh có ngoại hình tuấn tú điển trai, chiều cao 1,83 m. Năm 19 tuổi, Sakaguchi Kentaro gia nhập làng thời trang. Từ năm 2014, nam nghệ sĩ thử sức với vai trò diễn viên và gây ấn tượng qua các phim Shanti Days 365 Days, Happy Breath Yokokuhan: The Pain... Thời gian qua, Sakaguchi Kentaro trở thành gương mặt nghệ sĩ quốc tế rất được yêu mến ở showbiz Hàn Quốc.

Nguồn: Shukan Bunshun