Lisa (BLACKPINK) lỡ tự đăng bằng chứng hẹn hò với quý tử nhà tỷ phú, sau đó vội xóa đi vì sợ bị “khui”?

Suốt 1 tuần qua, công chúng liên tục dậy sóng trước những bằng chứng hẹn hò của Lisa (BLACKPINK) và Frédéric Arnault - con trai tỷ phú giàu nhất nhì thế giới Bernard Arnault. Tới sáng 12/8, tờ Newsen đã dẫn lại lời của đại diện YG về nghi vấn Lisa hẹn hò: "Chưa thể xác nhận điều này".

Trong diễn biến mới nhất, vào sáng 14/8, cộng đồng mạng lại tiếp tục xôn xao trước 1 chi tiết đáng ngờ từ cặp đôi tin đồn đang rất hot hiện nay. Cụ thể, 1 hình ảnh được Lisa đăng lên rồi xóa đi ngay trong buổi sáng 10/8 bỗng gây chú ý trở lại. Tới nay, "thánh soi" mới phóng to ảnh và phát hiện ra rằng, du thuyền trong ảnh do mỹ nhân BLACKPINK đăng lên chính là du thuyền của nhà Frédéric Arnault. Từ đây, nghi vấn em út Hắc Hường vừa cùng gia đình bạn trai tin đồn tận hưởng chuyến du lịch xa hoa, sang chảnh càng được củng cố. Và chi tiết này càng khiến tin đồn hẹn hò của Lisa - Frédéric Arnault ngày càng lan rộng hơn.

Lisa đăng 1 hình ảnh lên Instagram cá nhân vào hôm 10/8 nhưng đã xóa đi ngay sau đó

"Thánh soi" phóng to ảnh do Lisa chia sẻ (hình trên) và phát hiện trong hình có cả chiếc du thuyền của nhà Frédéric Arnault. Nhiều netizen cho rằng cô chưa muốn công khai chuyện hẹn hò nên mới vội xóa bức hình

Lisa - Frédéric Arnault là cặp đôi tin đồn đang rất hot hiện nay

Chưa dừng lại ở đó, theo nhiều nguồn tin, gia đình tỷ phú Bernard Arnault thường cùng nhau đi du lịch vào tháng 8 hàng năm. Trong dịp ý nghĩa này, các con của tỷ phú giàu thứ 2 thế giới sẽ đưa bạn gái về gặp gỡ gia đình, cùng tận hưởng những chuyến du lịch đẳng cấp. Qua đây, khán giả càng thêm tin rằng, nàng rapper Hắc Hường thực sự đang có mối quan hệ yêu đương lãng mạn với Frédéric Arnault và đã được CEO dẫn về ra mắt gia đình.



Trong năm nay, bạn gái của em trai Frédéric cũng đi du lịch cùng gia đình tỷ phú Bernard Arnault. Thậm chí, có bằng chứng cho thấy em trai Frédéric cùng bạn gái đã xuất hiện ở cùng 1 nhà hàng với Lisa. Chưa dừng lại ở đó, người yêu em trai Frédéric còn nhiệt tình thả tim dưới bài đăng trên trang cá nhân của nữ idol Kpop.

Trước đó, chị dâu của Frédéric - nữ doanh nhân Geraldine Guyot-Arnault đã nhấn like và thậm chí còn bình luận dưới hình ảnh gợi cảm do Lisa đăng lên Instagram. Anh trai Frédéric cũng thích thú nhấn like 1 bài đăng khen ngợi thành viên BLACKPINK, khiến netizen xôn xao bàn tán. Qua đây, netizen cho rằng Lisa đang hòa nhập rất tốt với các thành viên trong gia tộc tỷ phú giàu thứ 2 thế giới và được họ chào đón nhiệt liệt.

Em trai CEO Frédéric Arnault và bạn gái được cho là cùng xuất hiện ở 1 nhà hàng với mỹ nhân BLACKPINK

Người yêu em trai Frédéric Arnault cùng chị dâu Frédéric tương tác nhiệt tình dưới bài đăng của Lisa

Nguồn: Twitter, Naver