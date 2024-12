Lisa (BLACKPINK) bị sao phim Sex Education lấn át khi đóng chung?

Bộ phim truyền hình nổi tiếng, sở hữu nhiều giải thưởng của HBO - The White Lotus - sẽ trở lại vào 16/2/2025. Các mùa trước của chương trình được quay ở Hawaii và Ý, trong khi mùa 3 diễn ra ở Thái Lan.

Các diễn viên trong mùa này bao gồm Walton Goggins, Jason Isaacs, Patrick Schwarzenegger, Parker Posey, Aimee Lou Wood... trong đó đáng chú ý có sự xuất hiện của thành viên nhóm BLACKPINK - Lisa.

"Vẻ đẹp thiên nhiên kỳ thú, các di tích lịch sử phong phú và cảnh quan đa dạng của Thái Lan là bối cảnh hoàn hảo để chia sẻ nền văn hóa hấp dẫn, ẩm thực tuyệt vời, dịch vụ chăm sóc sức khỏe và xa xỉ hàng đầu, quan trọng nhất là con người và lòng hiếu khách của người Thái. Thái Lan từ lâu đã được coi là một trong những địa điểm quay phim được yêu thích nhất thế giới" - một thông cáo báo chí về mùa 3 The White Lotus cho biết. Qua đó, Thái Lan mong muốn khẳng định vị thế của quốc gia này như là một điểm đến được ưa chuộng của các nhà làm phim trên khắp thế giới, truyền cảm hứng cho du lịch khám phá và trải nghiệm.

Hình ảnh được hé lộ từ trailer phim The White Lotus mùa 3 (Ảnh: HBO)

Để tăng thêm sức hút cho bộ phim với bối cảnh Thái Lan, The White Lotus đã thành công trong việc mời gọi một trong những thần tượng người Thái Lan có sức ảnh hưởng toàn cầu lớn nhất hiện nay - Lisa, thành viên của nhóm BLACKPINK. Khi vai diễn lần đầu tiên được công bố, HBO đã xác nhận Lisa sẽ được ghi danh bằng tên đầy đủ của cô, Lalisa Manobal thay vì nghệ danh của cô trên sân khấu. Nữ ca sĩ được cho là sẽ vào vai một nhân viên của khách sạn. Tuy nhiên tạo hình, biểu cảm nhân vật lại có gì đó bí ẩn, không hề đơn giản.

Hình ảnh của Lisa trong phim The White Lotus mùa 3

Là ngôi sao đóng vai trò nhân tố quảng bá cho The White Lotus nhưng các fan không khỏi thất vọng khi ngoài câu thoại ngắn, chào mừng đến với Thái Lan, Lisa xuất hiện rất ít trong trailer chính thức đầu tiên. Tuy nhiên, đây có thể là toan tính từ phía những người thực hiện bộ phimd để tạo bất ngờ cho khán giả. Bởi đây là vai diễn đầu tay của Lisa, hẳn nữ thần tượng phải có sự cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định nhận lời. Về phía nữ diễn viên Aimee Lou Wood, cô xuất hiện nổi bật, hứa hẹn sẽ là nhân vật quan trọng trong mùa thứ 3.

The White Lotus là series phim được đánh giá cao trong cách kể câu chuyện riêng của từng nhân vật vì thế vai Chelsea mà Aimee Lou Wood thể hiện gây tò mò. Đó là một cô gái trẻ tuổi xinh đẹp, tự do, phóng khoáng với mối quan hệ có phần phức tạp cùng người bạn trai trung niên do Rick Hatchett đảm nhận.

Aimee Lou Wood trong phim The White Lotus

Aimee Lou Wood sinh năm 1995, ngoại hình trẻ trung hơn tuổi khiến cô có duyên với vai diễn những thiếu nữ ngây thơ. Trước The White Lotus, vai diễn ghi dấu ấn đậm nét của Aimee là với phim học đường nổi tiếng của Netflix về chủ đề giáo dục giới tính tuổi vị thành niên - Sex Education. Vai diễn không chỉ được yêu thích vì sự chân thành, tốt bụng, hài hước, đôi khi ngây ngô mà còn mang lại cho Aimee giải thưởng truyền hình của Anh quốc hạng mục dành cho phần trình diễn của Nữ diễn viên phim hài.