Linh Ngọc Đàm xác nhận chia tay, bạn trai tổng tài nói 1 câu nhói lòng

Mới đây, Linh Ngọc Đàm đã chính thức thông báo đã chia tay với bạn trai Max Shu (người Đài Loan, Trung Quốc).

Cô nàng cho biết đây là một quyết định rất khó khăn và không đến từ việc cả 2 đã hết yêu, khoảng cách địa lý, gia đình... Nguyên nhân chia tay là bởi "tình yêu và ước mơ không thể đi chung đường".

Linh Ngọc Đàm cũng dành nhiều lời khen ngợi cho Max Shu khi khen anh là bạn trai tuyệt vời, bao dung và chu đáo.

Linh Ngọc Đàm chia tay bạn trai ngoại quốc Max Shu.

Cụ thể, Linh Ngọc Đàm chia sẻ trong tâm thư như sau:

"Mình rất phiền lòng khi phải xuất hiện với một tin tức không vui như thế này: Linh và Max đã quyết định sẽ dừng lại.

Đây là một quyết định rất khó khăn và nó không đến từ việc bọn mình hết yêu nhau; khoảng cách địa lý, gia đình hoặc bất cứ lý do bên ngoài nào khác. Bọn mình đã yêu hết lòng và cống hiến cho tình yêu này một cách không hề hối tiếc, yêu như lần đầu và lần cuối được yêu. Nhưng tình yêu và ước mơ không thể đi chung đường, càng trưởng thành mình càng ý thức được điều đó.



Mình đã từng lạc quan nghĩ rằng mình có thể vẹn toàn cho tất cả: Ước mơ, công việc, gia đình, người yêu. Nhưng sự thật không phải vậy, mình đã thất bại trong việc cố cân bằng mọi thứ và đây hoàn toàn là lỗi của mình. Đứng trước ước mơ và trách nhiệm, bọn mình buộc lòng phải từ bỏ tình yêu.

Cặp đôi chia tay không phải vì hết yêu.

Bạn trai mình là một người tuyệt vời và anh ấy đã làm tất cả để cho mình một tình yêu trọn vẹn. Mình biết ơn anh ấy đã luôn bao dung và nhẫn nhịn vì sự thiếu sót của mình. Bọn mình đã trưởng thành cùng nhau; trân trọng từng giây phút đến nỗi mà ngay tại thời điểm này, tất cả cảm xúc dành cho nhau chỉ là sự biết ơn và tình yêu sâu sắc.



Những năm qua mình đã học được rất nhiều những bài học khác nhau về cuộc đời, con người và tình yêu. Càng trải qua nhiều thăng trầm, tình yêu trong mình càng được gột rửa về với bản chất trong trẻo nhất nó vốn có, chân thành và tinh khiết.

Vậy nên xin mọi người đừng vì một kết thúc chưa trọn vẹn mà mất niềm tin vào tình yêu. Cũng đừng lo cho mình bởi vì mình đủ mạnh mẽ để vượt qua bất kể sóng gió gì trên cuộc đời này. Tất cả chỉ là chuyện nhỏ. Ngược lại mình lo cho các bạn yêu của mình nhiều hơn và chân thành xin lỗi vì đã làm mọi người thất vọng".

Sau đó, Max Shu cũng đăng tải hình ảnh của bản thân, kèm dòng trạng thái đầy ẩn ý: "Maybe the butterfly you chased, were meant to show you the beauty of letting go" (tạm dịch: Có lẽ những con bướm bạn từng theo đuổi, cho bạn thấy được vẻ đẹp của sự ra đi").

Dòng trạng thái đầy ẩn ý của bạn trai Linh Ngọc Đàm.

Chỉ vài phút sau khi Max Shu đăng bài, Linh Ngọc Đàm đã nhấn like như ngầm đồng tình với quan điểm của anh chàng.

Bên cạnh đó, Max Shu cũng đăng tải một đoạn lyrics trong bài hát nổi tiếng Open Arms. Không biết vô tình hay cố ý, song anh chàng chọn đúng đoạn nói về việc phải chia tay một người mà mình đã từng rất yêu!

Có thể thấy, cả hai đã chia tay trong hoà bình và cả 2 vẫn tôn trọng lẫn nhau. Dường như Max Shu vẫn còn khá "luỵ" trong đoạn tình cảm dang dở này.

Đoạn lyrics rất luỵ mà Max Shu chia sẻ về việc đã đến lúc phải nói tạm biệt với người mà mình từng rất yêu.

Tuy nhiên, đây cũng chỉ là những gì mà netizen soi ra được. Người hâm mộ vẫn rất mong cặp đôi Linh Ngọc Đàm và Max Shu chỉ đang trục trặc tình cảm thôi, chứ chưa nghiêm trọng đến mức chia tay.

Họ đã từng hạnh phúc cỡ này khi ở bên nhau!

Trước đó, cả Linh Ngọc Đàm lẫn Max Shu đã ẩn đi hết những hình ảnh lẫn story couple của nhau trên trang cá nhân. Điều này khiến fan vô cùng tiếc nuối với mối tình 2 năm như truyện cổ tích của nữ streamer.

Linh Ngọc Đàm công khai yêu đương với anh chàng Max Shu vào tháng 11/2022. Bạn trai của cô nàng từng học tại ĐH New York - ngôi trường danh tiếng ở Mỹ. Anh chàng cũng sở hữu gia thế khủng và ngoại hình điển trai như soái ca.

Trong quá trình yêu nhau, cả hai thường xuyên công khai những khoảnh khắc ngọt ngào, sơ hở là nắm tay và ôm hôn. Cho nên việc cặp đôi đang ẩn hết hình ảnh càng làm dấy thêm tin đồn đã tan vỡ.

Cặp đôi từng sơ hở là hôn nhau công khai thế này.