Liệu một robot hút bụi có thể thực sự "cân" mọi vết bẩn và sự bừa bộn trong gia đình

Thương hiệu robot hút bụi lau nhà số 1 tại Anh - eufy, trực thuộc tập đoàn Anker Innovations, chính thức giới thiệu sản phẩm robot hút bụi lau nhà.

eufy Omni C28 - giải pháp làm sạch "tất cả trong một" mới nhất, được thiết kế dành riêng cho các gia đình bận rộn, đặc biệt là những gia đình có trẻ nhỏ và thú cưng. Tích hợp công nghệ làm sạch tiên tiến giải phóng sức lao động chân tay, Omni C28 mang đến giải pháp làm sạch hiệu quả, giúp các gia đình có thêm thời gian tận hưởng những khoảnh khắc ý nghĩa của cuộc sống hằng ngày.

Giải pháp làm sạch toàn diện mới dành cho các gia đình bận rộn - robot hút bụi Omni C28.

HydroJet™ Self-Clean Roller Mop - Cơ chế tự làm sạch theo thời gian thực, đem lại hiệu quả vượt trội

Từ vấn đề như hạt cơm dính vào sàn nhà , dấu chân bùn đất của thú cưng sau những ngày mưa, cho đến các vết tương, và sốt bám chặt trên sàn phòng ăn, Omni C28 đảm bảo làm sạch mọi bề mặt mà không cần giám sát liên tục.

Điểm đặc biệt của sản phẩm là công nghệ độc quyền HydroJet™ với con lăn lau sàn tự làm sạch, được thiết kế để xử lý các vết bẩn cứng đầu một cách dễ dàng. Với 24 cổng phun nước và áp lực đè xuống sàn 1kg , con lăn liên tục tự làm sạch trong quá trình lau, đồng thời chà mạnh bề mặt sàn, giúp loại bỏ vết bẩn chỉ trong một lần di chuyển. Nước bẩn được tự động thu gom vào bình chứa riêng, đảm bảo vệ sinh tối ưu cho không gian sống.

Cuộn lau dài nhất phân khúc 27cm giúp Omni C28 bao phủ diện tích sàn lớn hơn trong mỗi lần lau, nâng cao hiệu quả làm sạch và duy trì kết quả đồng đều, triệt để.

Lực hút mạnh mẽ 15.000Pa - Giúp xử lý mọi loại bụi bẩn

Từ vụn bánh kẹo rơi vãi trong phòng của trẻ nhỏ, cho đến lông thú cưng dọc hành lang, Omni C28 dễ dàng xử lý mọi sự bề bộn. Với lực hút mạnh mẽ gấp 3 lần so với đối thủ, lên đến 15.000Pa, thiết bị thu gom hiệu quả các loại bụi mịn, lông thú, vụn thức ăn và nhiều loại rác khác.

Hệ thống luồng khí và chổi được tối ưu giúp duy trì lực hút ổn định trên nhiều bề mặt khác nhau như sàn gỗ, gạch và thảm, đảm bảo không bỏ sót bất kỳ ngóc ngách nào.

Lực hút mạnh mẽ thu gom hiệu quả các loại bụi mịn, lông thú, vụn thức ăn và nhiều loại rác.

Chổi DuoSpiral™ chống rối - Không còn lo ngại tóc rụng hay lông thú

Dù là mèo lông dài nằm nghỉ trong phòng khách, hoặc chó rụng lông trên thảm hay tóc rơi vãi sau khi chải, Omni C28 vẫn vận hành trơn tru mà không bị rối chổi..

Công nghệ DuoSpiral™ Detangle Brush với thiết kế chổi hai bên có thể co giãn, giúp tăng 5% hiệu quả làm sạch so với chổi một bên thông thường, hạn chế tình trạng tóc và lông quấn quanh trục, mang lại hiệu quả làm sạch liên tục và tiết kiệm thời gian cho gia đình.

Trạm "All-in-One" - Giúp bạn rảnh tay lên đến 75 ngày

Sau những bữa ăn , giờ chơi của trẻ hay bụi bẩn hằng ngày từ bên ngoài, giờ đây, các gia đình hoàn toàn có thể yên tâm giao việc dọn dẹp cho Omni C28.

Trạm All-in-One tích hợp đầy đủ các chức năng: tự giặt giẻ lau, sấy khô bằng khí nóng, tự động đổ bụi, tiếp nước sạch và thu gom nước bẩn. Hệ thống 4 ống dẫn khí giúp tăng tốc độ sấy nhanh hơn 25%, đảm bảo robot luôn sẵn sàng cho chu trình làm sạch tiếp theo, mang đến không gian sống sạch sẽ, thoáng mát mà gần như không cần can thiệp thủ công.

iPath™ 2.0 Laser Navigation - cảm biến thông minh, mượt mà

Đồ chơi trẻ em vương vãi trong phòng khách, giày dép ở lối vào hay chậu cây trang trí sẽ không làm gián đoạn quá trình làm sạch của Omni C28. Nhờ hệ thống cảm biến tiên tiến, công nghệ LiDAR và khả năng tránh vật cản thông minh, robot di chuyển linh hoạt quanh đồ nội thất và thích nghi với nhiều kiểu không gian sống khác nhau.

Bánh xe chống trượt giúp Omni C28 vượt qua bậc cửa cao đến 20mm, trong khi con lăn lau thông minh có thể nâng lên khi gặp thảm cao đến 10,8mm, giữ cho thảm luôn khô ráo.

Cảm biến thông minh mượt mà giúp làm sạch mọi ngóc ngách.

Thông tin mở bán

eufy Robot Vacuum Omni C28 chính thức mở bán với phiên bản màu đen, giá niêm yết

20.990.000 VNĐ, từ ngày 02/02/2026. Sản phẩm được phân phối tại cửa hàng chính hãng Anker trên Shopee Mall, TikTok Shop và Lazada Mall.

Đặc biệt, giá ưu đãi trong giai đoạn mở bán, chỉ với 13.990.000 VNĐ, kèm bộ quà tặng độc quyền lên đến 5 triệu đồng như camera thông minh, cân thông minh và nhiều ưu đãi khác. Ápp dụng trong thời gian từ 02/02 đến 08/03/2026 (áp dụng điều khoản & điều kiện) Việc ra mắt Omni C28 tiếp tục khẳng định cam kết của eufy trong việc phát triển công nghệ thông minh lấy con người làm trung tâm – mang đến giải pháp làm sạch hiệu quả, đáng tin cậy và gần như hoàn toàn rảnh tay, giúp các gia đình tận hưởng một ngôi nhà sạch sẽ mà không còn phải lo lắng áp lực dọn dẹp.

