Dọn nhà ngày Tết: Robot hút bụi hay máy hút bụi cầm tay tiện hơn?

Máy hút bụi cầm tay Roborock: Khi nào thì phù hợp?

Máy hút bụi cầm tay phù hợp khi cần làm sạch nhanh các khu vực robot hút bụi khó tiếp cận như cầu thang, sofa, rèm cửa, khe cửa hoặc những góc nhỏ phát sinh bụi bẩn trong sinh hoạt hằng ngày.

Một lo lắng thường gặp là việc cầm máy di chuyển liên tục dễ gây mỏi tay. Với các dòng máy hút bụi cầm tay Roborock như F25 Ultra hay F25 Ace Pro, thiết kế bánh xe trợ lực giúp di chuyển nhẹ nhàng hơn, giảm cảm giác nặng tay khi sử dụng.

Trong đó, F25 Ultra có khả năng phun hơi nước nóng giúp làm tan dầu mỡ và vết bẩn bám lâu ngày, trong khi F25 Ace Pro sử dụng công nghệ tạo bọt siêu vi giúp làm sạch nhanh mà không để lại cảm giác nhờn rít - đặc biệt hữu ích khi lau dọn khu vực bếp ngày Tết.

Robot hút bụi phù hợp với gia đình nào dịp Tết?

Robot hút bụi phù hợp với các gia đình bận rộn, muốn duy trì sàn nhà sạch mỗi ngày mà không cần thao tác thủ công liên tục. Các dòng robot hút bụi Roborock có khả năng tự lập bản đồ, ghi nhớ không gian, quay về trạm và thực hiện chu trình hút - lau theo lịch cài đặt sẵn.

Trong dịp Tết, khi việc dọn dẹp không diễn ra theo khung giờ cố định mà lặp lại nhiều lần trong ngày, robot hút bụi giúp giữ nhà luôn gọn gàng mà không làm gián đoạn sinh hoạt gia đình. Roborock hiện có nhiều phân khúc giá, từ khoảng 5 triệu đồng, phù hợp với nhiều nhu cầu khác nhau.

Gia đình hiện đại có nên dùng cả robot hút bụi và máy hút bụi cầm tay?

Thực tế, nhiều gia đình lựa chọn kết hợp cả robot hút bụi và máy hút bụi cầm tay. Robot đảm nhiệm việc làm sạch sàn hằng ngày, trong khi máy hút bụi cầm tay xử lý nhanh các khu vực nhỏ hoặc những vị trí cần dọn ngay.

Sự kết hợp này đặc biệt phù hợp với những ngôi nhà nhiều tầng hoặc có không gian sinh hoạt đa dạng, giúp việc dọn nhà dịp Tết trở nên linh hoạt hơn và giảm đáng kể áp lực việc nhà.