Trong video mới nhất của Harper's BAZAAR Korea , Jisoo (BLACKPINK) đã có những chia sẻ về chuyện tình yêu. Tại Kpop, "hẹn hò" là từ khóa nhạy cảm, nhiều công ty thậm chí còn cấm idol hẹn hò. Thế nhưng Jisoo đã thẳng thắn chia sẻ điều này đến khán giả và fan.

Khi được hỏi “Bạn nghĩ liệu việc quay lại với người yêu cũ có ổn không?”, Jisoo nhanh chóng bác bỏ ý kiến đó, trả lời dứt khoát là “Không”. Cô chia sẻ: "Quyết định chia tay với họ không hề dễ dàng hay nhẹ nhàng chút nào. Tôi nghĩ sẽ rất khó để thay đổi những cảm xúc đó một lần nữa. Cá nhân tôi thì không bao giờ ngoái đầu nhìn lại khi đã quay lưng đi. Vì vậy, câu trả lời là không".

Chị cả BLACKPINK tiếp tục nêu quan điểm về chủ đề "Điều quan trọng nhất trong tình yêu". Bên cạnh tình yêu, Jisoo cũng tiết lộ lập trường thẳng thắn của mình về các mối quan hệ nói chung. Cô nhận xét: "Tôi nghĩ điều quan trọng là không nên mong đợi điều gì đó đáp lại. Cho dù đó là người yêu, bạn bè hay thậm chí là cha mẹ, càng làm mọi việc với hy vọng được đáp lại, bạn càng cảm thấy kiệt sức".

Quan điểm thẳng thắn, dứt khoát của nữ thần Kpop sinh năm 1995 về tình cũ nhanh chóng gây bão mạng, nhận được nhiều lời khen ngợi. Nhiều người khen Jisoo "không làm hội đồng quản trị thất vọng", là người yêu được bỏ được, dứt khoát tránh được nhiều phiền toái trong tình yêu.

Như vậy, có thể thấy rằng xác suất Jisoo quay lại với tình cũ Ahn Bo Hyun là 0%. Vào tháng 8/2023, showbiz chấn động sau khi Dispatch công bố Ahn Bo Hyun đang hẹn hò với Jisoo. "Hung thần showbiz" đã chụp được ảnh Jisoo vừa trở về từ concert BORN PINK ở Việt Nam đã đi hẹn hò với tài tử sinh năm 1987. Tuy nhiên, cặp đôi đã xác nhận chia tay chỉ sau 2 tháng công khai do lịch trình bận rộn. Kể từ đó, Jisoo và Ahn Bo Hyun trở lại lối sống kín tiếng, tập trung hoàn toàn cho sự nghiệp.

Tuy nhiên, cặp đôi chia tay chỉ sau 2 tháng. Ảnh: Koreaboo

Kim Jisoo sinh năm 1995, ra mắt cùng BLACKPINK vào năm 2016. Trong nhóm, cô là chị cả và visual. Ngay từ khi mới ra mắt, cô đã nhanh chóng gây ấn tượng nhờ vẻ đẹp thanh lịch, khí chất sang trọng cùng giọng hát ấm áp và truyền cảm. Bên cạnh sự nghiệp cùng BLACKPINK, Jisoo cũng "bỏ túi" nhiều bản hit solo như Flower, Earthquake.

Ngoài âm nhạc, Jisoo còn hoạt động tích cực trong lĩnh vực diễn xuất, nổi bật với vai chính trong bộ phim truyền hình Snowdrop (2021), Boyfriend on Demand (2026) qua đó nhận nhiều lời khen về khả năng nhập vai tự nhiên. Cô cũng là đại sứ toàn cầu của Dior, thường xuyên xuất hiện tại các sự kiện thời trang quốc tế, được công nhận là một trong những biểu tượng thời trang hàng đầu Kpop. Với tài năng đa dạng và sức ảnh hưởng mạnh mẽ, Jisoo không chỉ được yêu mến bởi người hâm mộ Hàn Quốc mà còn có lượng fan khổng lồ trên toàn thế giới.

Nguồn: Koreaboo