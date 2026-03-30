Ảnh đời thường gây chú ý của tân Miss World Vietnam 2025 Ngọc Thanh/VTC News, 20:00 30/03/2026

Vượt qua 46 thí sinh, Phan Phương Oanh giành được ngôi vị hoa hậu tại Miss World Vietnam 2025. Cô ghi điểm ngay từ giai đoạn bắt đầu cuộc thi với sắc vóc ấn tượng, gương mặt cá tính, cùng chiều cao 1m72. Người đẹp sinh năm 2003 sinh ra ở Hà Nội, tốt nghiệp Trường đại học Kinh tế Quốc dân. Cô có trình độ tiếng Anh IELTS 7.5 và có khả năng giao tiếp tốt bằng tiếng Trung. Người đẹp không chỉ tạo ấn tượng mỗi khi xuất hiện qua thần thái, phong cách thời trang mà còn thu hút bởi hình ảnh đời thường năng động, gần gũi. Đời thường, nàng hậu theo đuổi hình ảnh trẻ trung, linh hoạt biến hóa với nhiều phong cách thời trang, từ ngọt ngào đến cá tính, mạnh mẽ. Trên mạng xã hội, người đẹp cũng thường chia sẻ những hình ảnh diện trang phục quyến rũ, tôn lên đường nét gợi cảm. Bên cạnh vẻ đẹp nóng bỏng, Phan Phương Oanh còn rất cá tính, đam mê các bộ môn vận động như nhảy, leo núi, golf,... Người đẹp rất hay khoe những khoảnh khắc đời thường bình dị, chinh phục những đỉnh núi cùng bạn bè của mình. Thời đi học, Phương Oanh cũng là người năng nổ tham gia các hoạt động đoàn thể. Cô từng là Đại sứ truyền thông của các sự kiện và chương trình tình nguyện do sinh viên tổ chức: Global Volunteer - AIESEC, Bản lĩnh Marketer, Nghệ rối… Phương Oanh là cựu chủ tịch Câu lạc bộ Phan Đình Phùng Dance Club, cùng đội đại diện Trường THPT Phan Đình Phùng giành quán quân giải đấu High School Best Dance Crew năm 2020. Cô từng tham gia Hoa hậu Việt Nam 2022 và dừng chân ở Top 10 chung cuộc, cùng giải thưởng phụ "Người đẹp biển". Trong phần trả lời ứng xử, Phương Oanh cho biết điều cô muốn chia sẻ với thế giới về Việt Nam là tinh thần đoàn kết và lòng nhân ái của con người nơi đây. Khi được xướng tên chiến thắng, Phương Oanh không giấu nổi xúc động. Trong hành trình Miss World Vietnam năm nay, cô đã tạo dấu ấn với nhan sắc xinh đẹp cùng khả năng ăn nói lưu loát.