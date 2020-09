Liên tục than béo dù cao gần 1m70 mà chỉ nặng 45kg, mỹ nhân Hoa ngữ này bị dân tình mỉa mai là kiểu người "mưu mô, xấu tính"

Mới đây, mỹ nhân Hoa ngữ Trần Dao bất ngờ trở thành chủ đề được nhiều người bàn tán khi bị cộng đồng mạng thi nhau mỉa mai cho rằng cô đích thị là một "trà xanh" (Ý chỉ kiểu con gái có vẻ ngoài ngây thơ, thanh thuần nhưng bản chất lại mưu mô, xấu tính).

Nguyên nhân của sự việc là do Trần Dao liên tục than bản thân mình quá béo, trong khi cô chỉ nặng có 45kg và cao 1m68. Cụ thể, khi xuất hiện trong một chương trình, cô cùng nam diễn viên Hàn Đông Quân phải đi chọn quần áo, Trần Dao liên tục nói: "Gần đây em béo lên rồi đó". Tuy nhiên Hàn Đông Quân đã nhanh chóng trấn an cô rằng, "Em gầy lắm." Sau khi mọi người lên xe, lúc thắt dây an toàn, Trần Dao lại tiếp tục than thở: "Em béo lên rồi sao? Cái dây đai an toàn này em không cài được".

Dây an toàn trên ô tô được thiết kế giúp người ngồi có thể điều chỉnh tùy mức, nên hoàn toàn không có chuyện Trần Dao béo quá mà không thể cài được. Trước câu nói của Trần Dao, "tình tin đồn Dương Dương" Kiều Hân hoàn toàn im lặng không nói gì, còn Hàn Đông Quân thì phải khá bình tĩnh khi nói: "Chắc không đến mức đó đâu em nhỉ?".

Ngay khi những phân đoạn này được phát sóng, Trần Dao đã bị nhiều cư dân mạng chỉ trích là làm màu, giả nai, thậm chí có người còn gọi cô là "trà xanh". Hồi tháng 3 vừa qua, chính Trần Dao đã tiết lộ rằng cân nặng hiện tại của cô là 45kg, nhưng đó là sau khi cô đã tăng lên 3kg. Việc Trần Dao liên tục than bản thân béo khiến dân tình vô cùng ngứa mắt và khó chịu với kiểu nũng nịu, thích tỏ ra dễ thương này.

