Liên tiếp các vụ trọng án chỉ trong một ngày

Ra tay chém gục 2 người ở Bắc Ninh

Khoảng 20h ngày 24/10, tại quán cắt tóc gội đầu Vũ Huyền ở phố Nguyễn Gia Thiều, TP Bắc Ninh đã xảy ra vụ trọng án khiến 2 nạn nhân gục tại chỗ.

Đối tượng Phan Thanh Hoàng (SN 2003, quê ở xã Mỹ Bằng, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang) dùng hung khí xông vào quán cắt tóc, gội đầu Vũ Huyền, truy sát bạn gái cũ là chị Nguyễn Thị B, (SN 2003) và bạn trai của chị B tên là D. Thông tin mới nhất cho biết chị B. đã tử vong còn anh D. trong tình trạng nguy kịch.

Phan Thanh Hoàng bị bắt sau khi gây án

Bước đầu, Công an Bắc Ninh xác định nguyên nhân vụ án trên là do mâu thuẫn tình cảm giữa Hoàng và chị B. Hai người này cùng quê Tuyên Quang, quen nhau qua mạng, sau đó yêu nhau. Khoảng 3 tháng gần đây, do mâu thuẫn nên chị B. chia tay Hoàng và xuống Bắc Ninh làm việc. Tại đây, chị quen và có tình cảm với anh D.

Không chấp nhận người yêu có bạn trai mới, Hoàng đã ghen tuông, nhắn tin chửi bới chị B. nên hai người nhắn tin qua lại cãi nhau. Đến tối 24/10, biết chị B. và anh D. đang ở trong quán cắt tóc trên, Hoàng đã xông vào truy sát hai người. Trước khi gây án, Hoàng đã viết thư tuyệt mệnh đăng lên facebook sẽ "mạng đổi mạng".

Cô gái ở Hải Phòng tử vong trong phòng ngủ, trên đầu có thương tích

Tối 24/10, Công an TP Hải Phòng thông tin về vụ cô gái tử vong bất thường, nhiều vết thương trên cơ thể tại xã An Đồng, huyện An Dương.

Theo đó, 14h chiều cùng ngày, Công an xã An Đồng, huyện An Dương, TP Hải Phòng nhận được tin báo về sự việc xảy ra tại xã An Đồng.

Hiện trường vụ việc ở TP Hải Phòng

Cụ thể, khoảng 13h30, bà H. (SN 1961, trú tại Đằng Giang, Ngô Quyền, Hải Phòng) đến nhà con trai là T.H.H (SN 1985, tại địa chỉ xã An Đồng, huyện An Dương, TP Hải Phòng).

Khi lên phòng ngủ tầng 2, bà H. phát hiện chị L.T.L.D (SN 1993) chết trong tư thế nằm úp trên giường, có nhiều vết máu xung quanh. Trên đỉnh đầu phải của chị L.T.L.D phát hiện một vết thương nặng, nghi giống như bị bắn.

Nổ súng giải quyết mâu thuẫn ở Vĩnh Phúc

Chiều 24/10, người dân tại tổ dân phố Yên Mỹ, phường Xuân Hòa, TP. Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc nghe thấy tiếng súng nổ. Sau đó, họ phát hiện một người đàn ông có hộ khẩu thường trú tại địa phương bị trúng đạn và đưa nạn nhân đi cấp cứu ngay.

Hiện trường vụ việc ở TP Phúc Yên, Vĩnh Phúc

Theo lời một số nhân chứng, sự việc có thể là do mâu thuẫn cá nhân. Cũng theo những người này, đối tượng nổ súng được xác định tên Cường (cùng cư trú trên địa bàn), có tên gọi khác là Cường râu, đã lập tức bị lực lượng bắt giữ.

Thời gian gần đây, liên tiếp xảy ra các vụ trọng án vì tình. Liên kết xã hội đứt gãy, hình ảnh, tin tức bạo lực tràn lan... là một trong nhiều nguyên nhân dẫn tới tình trạng trên- Luật sư Nguyễn Ngọc Hùng, Trưởng văn phòng luật sư Kết nối lý giải.