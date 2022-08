Liên quan đến Việt Á, Giám đốc, Phó Giám đốc Sở Y tế Trà Vinh bị kỷ luật

Tỉnh ủy Trà Vinh vừa quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức "Cảnh cáo" đối với Giám đốc và Phó Giám đốc Sở Y tế Trà Vinh do liên quan đến Công ty Việt Á, gây hậu quả nghiêm trọng.

Sáng 8/8, nguồn tin cho hay, Tỉnh ủy Trà Vinh vừa quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức "Cảnh cáo" đối với ông Kiên Sóc Kha - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Y tế Trà Vinh.

Trước đó, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Trà Vinh cũng đã quyết định thi hành kỷ luật đối với ông Nguyễn Hữu Phước - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp, Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Y tế Trà Vinh bằng hình thức ‘Cảnh cáo’.

Sở Y tế Trà Vinh.

Hai ông Kiên Sóc Kha và ông Nguyễn Hữu Phước đã có những vi phạm, khuyết điểm trong lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ, thiếu kiểm tra, để cấp dưới vi phạm trong đấu thầu mua sắm kit xét nghiệm COVID-19 của Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á, gây hậu quả nghiêm trọng; thiếu sâu sát trong quản lý để một số đảng viên, công chức, viên chức tự ý nhận tiền của Công ty Việt Á trái với quy định của Đảng và Nhà nước dẫn đến bị khởi tố, bắt tạm giam; để tổ chức đảng trực thuộc vi phạm bị xử lý kỷ luật gây dư luận xấu.

Vi phạm của ông Kiên Sóc Kha và ông Nguyễn Hữu Phước là nghiêm trọng, làm ảnh hưởng đến sự lãnh đạo, uy tín của tổ chức đảng, Sở Y tế và cá nhân ông Kha và ông Phước.

Trước đó, hồi tháng 5 năm nay, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Trà Vinh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 bị can về hành vi “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Sở Y tế Trà Vinh và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Trà Vinh.

Bốn bị can gồm: Trần Đắc Thanh (SN 1972, Phó Giám đốc Sở Y tế); Nguyễn Văn Lơ (SN 1961, nguyên Giám đốc CDC); Lê Văn Thanh (SN 1965, Phó Trưởng khoa Xét nghiệm - Chẩn đoán hình ảnh thuộc CDC); Nguyễn Văn Truyền (SN 1973, Chuyên viên Phòng nghiệp vụ dược Sở Y tế).