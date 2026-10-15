Liên kết giáo dục với nước ngoài phải bảo đảm tự nguyện, công khai

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Lê Nguyễn

Ngày 14-10, tại hội nghị hướng dẫn thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm năm học 2026-2027, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội nhấn mạnh yêu cầu thực hiện nghiêm quy định về liên kết giáo dục với nước ngoài trong các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông trên địa bàn thành phố.

Theo đó, các cơ sở giáo dục phải thực hiện đúng Quyết định số 96/2026/QĐ-UBND ngày 11-7-2026 của UBND thành phố Hà Nội về việc liên kết giáo dục với nước ngoài trong cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông. Hoạt động liên kết phải bảo đảm tính tự nguyện, công khai, minh bạch, đúng quy định.

Các nhà trường chỉ được tổ chức khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên và chương trình giáo dục tích hợp đã được thẩm định, phê duyệt theo quy định.

Bên cạnh yêu cầu này, ngành Giáo dục Hà Nội đặt mục tiêu trong năm học 2026-2027, tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình lớp học đạt 99,6%; tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình giáo dục tiểu học đạt 99,8%. 100% cơ sở giáo dục có cấp tiểu học phải xây dựng, phê duyệt và tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục đúng quy định, phù hợp điều kiện thực tế, bảo đảm yêu cầu cần đạt của Chương trình giáo dục phổ thông.

Công tác kiểm tra, đánh giá học sinh tiếp tục được đổi mới theo hướng khách quan, công bằng, vì sự tiến bộ của người học. Nội dung đánh giá cần bám sát yêu cầu cần đạt của chương trình, chú trọng khả năng hiểu và vận dụng kiến thức, kỹ năng vào thực tiễn, hạn chế yêu cầu ghi nhớ máy móc, học thuộc lòng hoặc làm bài theo khuôn mẫu.

Các trường được yêu cầu kết hợp phù hợp giữa đánh giá thường xuyên và đánh giá định kỳ. Giáo viên vận dụng linh hoạt các hình thức hỏi - đáp, viết, thuyết trình, thực hành, thí nghiệm và đánh giá sản phẩm học tập để nhận diện năng lực, sự tiến bộ của học sinh, từ đó điều chỉnh hoạt động dạy học và hỗ trợ kịp thời.

Các trường tổ chức hoạt động liên kết giáo dục với nước ngoài phải bảo đảm tự nguyện. Ảnh: CTV

Năm học 2026-2027, 100% cơ sở giáo dục có cấp tiểu học đặt mục tiêu triển khai giáo dục STEM, phát triển năng lực số và kỹ năng sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) an toàn; tổ chức các nội dung giáo dục toàn diện, xây dựng môi trường sử dụng tiếng Anh phù hợp. Các trường đồng thời triển khai kế hoạch đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học.

Các cơ sở giáo dục phải rà soát, xây dựng kế hoạch hỗ trợ học sinh chưa đáp ứng yêu cầu học tập, có nguy cơ bỏ học, học sinh khuyết tật và học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Thành phố đặt mục tiêu duy trì phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3 trên toàn địa bàn.