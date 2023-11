Liên hoan Phim Việt Nam: Không có bất ngờ vì chọn an toàn và né tranh cãi?

Bên cạnh giải thưởng cao nhất dành cho phim, "Tro tàn rực rỡ" còn mang về 4 giải thưởng cá nhân, gồm: "Đạo diễn xuất sắc" cho đạo diễn Bùi Thạc Chuyên, "Quay phim xuất sắc" cho nhà quay phim Nguyễn K’ Linh, "Nam diễn viên phụ xuất sắc" cho Lê Công Hoàng, "Âm nhạc xuất sắc" cho Tôn Thất An.

"Tro tàn rực rỡ" được chuyển thể từ 2 truyện ngắn "Tro tàn rực rỡ" và "Củi mục trôi về" trong tập truyện ngắn "Đảo" của nhà văn Nguyễn Ngọc Tư. Nội dung phim xoay quanh số phận của 3 người đàn bà, cách họ yêu và tìm cách giữ người đàn ông của mình. Bối cảnh câu chuyện xảy ra ở xóm Thơm Rơm, Cà Mau. Phim quy tụ các diễn viên: Phương Anh Đào, Lê Công Hoàng, Bảo Ngọc Doling, Ngô Quang Tuấn, NSƯT Hạnh Thúy…

"Tro tàn rực rỡ" đoạt giải cao nhất thể loại phim truyện điện ảnh tại Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ 23. (Ảnh do nhà phát hành cung cấp)

"Tro tàn rực rỡ" hình ảnh quay đẹp, mãn nhãn, dàn diễn viên tròn vai. Tuy nhiên, mạch phim quá chậm, phần thoại đậm chất văn viết, không tạo được sự gần gũi, đời thường dẫn đến sáo rỗng. Tác phẩm kén khán giả, chỉ thu về hơn 4,1 tỉ đồng doanh thu khi ra rạp.

Các giải Bông sen bạc thuộc về phim: "Mẹ ơi, Bướm đây!", "Em và Trịnh", "Đào, Phở và Piano". Phim "Con Nhót mót chồng" của đạo diễn Vũ Ngọc Đãng nhận giải thưởng của Ban Giám khảo. Phim được khán giả yêu thích nhất là "Siêu lầy gặp siêu lừa" của đạo diễn Võ Thanh Hòa.

Các phim có doanh thu cao, tạo được sức hút đối với khán giả như "Nhà bà Nữ" của đạo diễn Trấn Thành, "Đất rừng phương Nam" của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng… song gây tranh cãi trái chiều trước đó đều "trắng tay" ở LHP lần này. Ban Tổ chức LHP đã chọn giải pháp an toàn khi vinh danh "Tro tàn rực rỡ". Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng "Tro tàn rực rỡ" rõ ràng đã thất bại trong việc chinh phục khán giả đại chúng. Do vậy, nếu chỉ muốn an toàn, né tránh tranh cãi, dẫn đến kết quả dễ đoán khiến LHP khó tạo được sự chú ý.