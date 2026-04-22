Anya Taylor-Joy tại sự kiện công chiếu phim 'Furiosa: A Mad Max Saga' - LHP Cannes lần thứ 77 (Ảnh: Daniel Cole/2024 Invision).

Năm 2026, Liên hoan phim (LHP) Cannes không có sự xuất hiện tranh giải và tham gia quảng bá của nhiều phim bom tấn Hollywood. Nhưng điều đó được khẳng định sẽ không làm ảnh hưởng tới những giá trị mà ban tổ chức theo đuổi cũng như vị thế của LHP lâu đời này đối với điện ảnh toàn cầu.

Sự đa dạng về ngôn ngữ điện ảnh, tính quốc tế, tính tiên phong, sự ủng hộ những xu hướng mới, không loại trừ cả các yếu tố gây sốc… được xem là đã ăn sâu, góp phần tạo nên bản sắc độc đáo của LHP Cannes.

Các phim tranh giải chính thức tại LHP Cannes đã được công bố (Ảnh: AFP)

Tính tiên phong ấy đã đưa những tác phẩm vinh danh ở Cannes không chỉ trở thành những nhân tố nổi bật cạnh tranh ở hạng mục Phim Quốc tế xuất sắc tại Lễ trao giải Oscars mà còn có mặt ở hàng loạt các hạng mục tranh giải khác. Gần đây nhất, Sentinmental Value - phim của Na Uy - sau khi thắng Giải thưởng lớn (Grand Prix - còn được xem như giải Cành cọ Bạc) đã mang về tới 9 đề cử Oscar trong đó 4 đề cử (thắng 1) ở các hạng mục diễn xuất - một thành tích rất đáng chú ý.

Elle Fanning - diễn viên trong phim Sentimental Value - trên thảm đỏ LHP Cannes (Ảnh: AFP)

Ngôi sao điện ảnh Cate Blanchett là khách mời trao giải tại lễ bế mạc LHP Cannes năm 2025 (Ảnh: Getty Images)

Việc tham gia LHP Cannes ngày càng chứng tỏ hiệu quả, cả về mặt thương mại tại phòng vé và về sức cạnh tranh giải thưởng. Tuy nhiên, vì nhiều lý do, các nhà sản xuất phim Mỹ năm 2026 có sự cân nhắc và kén chọn hơn trong việc mang các “bom tấn” của mình tới với nước Pháp. Thực tế một số hãng phim đang tỏ ra thận trọng trong việc mang phim tới quảng bá tại các LHP nói chung - nơi có thể bị giới phê bình vốn khó tính, khắt khe hơn chỉ trích nặng nề dẫn tới quá trình ra rạp trở nên lận đận như trường hợp của phim Joker: Folie à Deux của Warner Bros. khi ra mắt tại LHP Venice.

Giám đốc LHP Cannes Thierry Frémaux và huyền thoại điện ảnh Meryl Streep (Ảnh: AFP)

LHP Cannes ở tuổi 79, theo Giám đốc Thierry Frémaux, ngày càng bám sát hơn vào những nhiệm vụ mang tính cốt lõi của mình thay vì chạy theo các xu hướng thịnh hành. Trong bối cảnh chính trị thế giới có nhiều diễn biến phức tạp và có ảnh hưởng sâu sắc đến phim ảnh, LHP uy tín hàng đầu châu Âu cũng khẳng định lập trường vững vàng: Tại Cannes, chính trị hiện diện trên màn ảnh, trong các bộ phim chứ không phải ở các hoạt động bên ngoài.

Nhiệm vụ của chúng tôi là trình chiếu phim, tạo điều kiện cho các nghệ sĩ thể hiện bản thân và để các tác phẩm làm phong phú thêm cuộc đối thoại của thời đại chúng ta. Cannes cũng phải đảm bảo rằng tất cả các ý kiến đều được bày tỏ một cách tôn trọng và khoan dung. Ông Thierry Frémaux - Giám đốc LHP Cannes

LHP Cannes giữ vững nguyên tắc: các phim tham gia tranh giải phải được phát hành tại các rạp chiếu phim Pháp. Việc có nguyên tắc, thể hiện sự kiên định, nỗ lực giữ vững truyền thống. Ông Thierry Frémaux cũng dẫn chứng việc quyết định cấm chụp ảnh selfie trên thảm đỏ từng vấp phải nhiều ý kiến trái chiều nhưng giờ đây được đồng loạt ủng hộ. Hay như việc cấm “váy khỏa thân” không ngoài mục đích biến thảm đỏ sự kiện trở thành ngày hội tôn vinh nghệ sĩ với tất cả sự trang trọng vốn có thay vì là nơi lăng xê cơ thể theo những cách kém lịch thiệp.

LHP Cannes có những quy định nghiêm ngặt cho các khách mời khi sải bước trên thảm đỏ (Ảnh: Getty Images)

Năm 2026, La Vénus Électrique - bộ phim của đạo diễn Pierre Salvadori làm về bối cảnh Paris những năm 1920 - được chọn trình chiếu khai mạc. Ban giám khảo sẽ do đạo diễn, biên kịch và nhà sản xuất nổi tiếng người Hàn Quốc Park Chan-wook dẫn dắt.

Phim La Vénus Électrique (Ảnh: LHP Cannes)

Thành phần ban giám khảo của LHP Cannes tuân theo một số quy tắc: thứ nhất, cân bằng giới tính, với 4 nữ và 4 nam cùng với chủ tịch. Tiếp theo, đại diện theo khu vực địa lý để các quan điểm toàn cầu về điện ảnh cũng được phản ánh ở đó. Cuối cùng, ban giám khảo phải bao gồm các thành viên từ các ngành nghề điện ảnh khác, ngoài diễn viên và đạo diễn.

Cũng tại LHP Cannes 2026, hai tên tuổi lớn của điện ảnh thế giới là Barbra Streisand và Peter Jackson sẽ được trao giải Cành cọ Vàng danh dự, ghi nhận những cống hiến nổi bật của họ trong nhiều thập kỷ.