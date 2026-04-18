Cannes 2026 công bố danh sách phim chính thức, nhiều đạo diễn lớn trở lại

Cannes 2026 đã chính thức công bố danh sách phim được lựa chọn cho mùa liên hoan năm nay, mở ra một cuộc đua được dự báo giàu tính nghệ thuật và mang đậm màu sắc quốc tế. Theo thông tin từ Liên hoan phim Cannes, kỳ liên hoan lần thứ 79 sẽ diễn ra từ ngày 12 đến 23/5/2026. Ngay từ danh sách vừa được công bố, Cannes 2026 đã cho thấy đây sẽ là một mùa liên hoan quy tụ nhiều nhà làm phim có dấu ấn rõ nét, đồng thời tiếp tục duy trì vị thế là một trong những sân chơi điện ảnh quan trọng nhất thế giới.

Điểm dễ thấy nhất của Cannes 2026 là sự trở lại dày đặc của nhiều đạo diễn đã có vị trí vững chắc trong điện ảnh đương đại. Theo Screen Daily, mùa liên hoan năm nay nổi bật với sự góp mặt của nhiều gương mặt quen thuộc từng được giới phê bình quốc tế đánh giá cao, bên cạnh một số tiếng nói mới đến từ nhiều nền điện ảnh khác nhau.

Từ danh sách công bố, có thể thấy Cannes 2026 quy tụ các đạo diễn như Pedro Almodóvar, Asghar Farhadi, Hirokazu Kore-eda, Ryusuke Hamaguchi, Cristian Mungiu, Pawel Pawlikowski, Rodrigo Sorogoyen và Andrey Zvyagintsev. Chỉ riêng dàn tên tuổi này cũng đủ để Cannes 2026 trở thành tâm điểm chú ý của giới điện ảnh toàn cầu.

Ở hạng mục phim tranh giải chính, Cannes 2026 công bố hơn 20 tác phẩm, trong đó có những cái tên nổi bật như Amarga Navidad của Pedro Almodóvar, Parallel Tales của Asghar Farhadi, All of a Sudden của Ryusuke Hamaguchi, Sheep in the Box của Hirokazu Kore-eda, Fjord của Cristian Mungiu, Fatherland của Pawel Pawlikowski, The Man I Love của Ira Sachs và Minotaur của Andrey Zvyagintsev. Danh sách này cho thấy Cannes 2026 vẫn đặt trọng tâm rất rõ vào những tác phẩm mang dấu ấn cá nhân mạnh của đạo diễn, thay vì thiên nhiều về yếu tố ngôi sao hay thị trường.

Ngoài cuộc đua Cành cọ vàng, Cannes 2026 cũng tiếp tục cho thấy độ mở quen thuộc ở các hạng mục khác. Liên hoan năm nay vẫn giữ các nhóm phim như hạng mục dành cho những góc nhìn mới, phim chiếu ngoài tranh giải, suất chiếu đêm, phim ra mắt đặc biệt và phim chiếu chuyên đề. Nhờ vậy, bức tranh của Cannes 2026 không chỉ gói gọn trong cuộc đua chính, mà còn mở rộng ra nhiều dòng chảy khác nhau của điện ảnh thế giới. Một số tên tuổi đáng chú ý ở các hạng mục ngoài tranh giải có thể kể tới Nicolas Winding Refn, Quentin Dupieux, Ron Howard hay Steven Soderbergh.

Một điểm đáng chú ý khác là phim khai mạc của Cannes 2026 là La Vénus Électrique của Pierre Salvadori. Tác phẩm này được chọn chiếu mở màn nhưng không tham gia tranh giải. Cách sắp xếp này cho thấy Cannes 2026 vẫn trung thành với lối tổ chức quen thuộc: tách bạch giữa những bộ phim có vai trò mở màn truyền thông và những tác phẩm bước vào cuộc đua nghệ thuật chính thức.

Không chỉ hấp dẫn bởi những đạo diễn lớn trở lại, Cannes 2026 còn cho thấy nỗ lực duy trì sự cân bằng giữa những tên tuổi đã thành danh và các nhà làm phim mới. Đây là một trong những yếu tố giúp liên hoan giữ được sức sống lâu dài. Không chỉ là nơi tôn vinh những tác giả quen thuộc, Cannes 2026 còn tiếp tục đóng vai trò như bệ phóng cho các tiếng nói mới của điện ảnh thế giới.

Từ danh sách công bố có thể thấy Cannes 2026 vẫn mang đậm bản sắc quốc tế. Các bộ phim đến từ nhiều quốc gia, nhiều nền điện ảnh và nhiều cách kể chuyện khác nhau. Chính điều này giúp Cannes 2026 tiếp tục giữ hình ảnh là một liên hoan phim nơi sự đa dạng văn hóa và ngôn ngữ điện ảnh được đặt ở vị trí trung tâm.

Cannes 2026 có bốn đại diện tiêu biểu từ Nhật Bản và Hàn Quốc ghi danh vào danh sách tranh giải Cành cọ vàng. - Nguồn: Elle Vietnam

Ở góc độ khác, Screen Daily cho biết số lượng phim gửi tới Cannes 2026 lên tới 2.541 tác phẩm. Đây là con số cho thấy sức hút rất lớn của liên hoan phim này với giới làm nghề toàn cầu. Ban tổ chức cũng cho biết danh sách tranh giải chính có thể còn được bổ sung thêm, đồng nghĩa với việc bức tranh của Cannes 2026 chưa hoàn toàn khép lại.

Từ những gì đã được công bố, có thể thấy Cannes 2026 nhiều khả năng sẽ là một mùa liên hoan có sức nặng chuyên môn rõ rệt. Không quá thiên về yếu tố giải trí đại chúng, danh sách năm nay cho thấy Cannes 2026 vẫn trung thành với vai trò của một sân chơi dành cho những tác phẩm giàu cá tính, có chiều sâu và đặt nặng giá trị nghệ thuật.

Liên hoan phim Cannes lần thư 79 được diễ ra vào ngày 12 - 13/5/2026 - Ảnh: BTC

Tất nhiên, danh sách chính thức mới chỉ là bước khởi đầu. Cuộc thảo luận thực sự quanh Cannes 2026 sẽ chỉ bắt đầu khi các bộ phim lần lượt ra mắt, khi phản ứng đầu tiên của giới phê bình xuất hiện và khi cuộc đua Cành cọ vàng trở nên rõ nét hơn. Tuy vậy, ngay từ thời điểm hiện tại, Cannes 2026 đã đủ sức tạo ra cảm giác đây sẽ là một mùa liên hoan đáng chú ý, nơi nhiều đạo diễn lớn cùng trở lại và điện ảnh nghệ thuật tiếp tục được đặt ở vị trí trung tâm.