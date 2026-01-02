(Ảnh: Getty Images)

Năm 2026 đã bắt đầu và các ông trùm của 2 Liên hoan phim lớn của thế giới là Cannes và Venice, Thierry Frémaux và Alberto Barbera, được cho biết là đã bắt đầu chuẩn bị hành lý cho chuyến hành hương thường lệ vào tháng Giêng đến Los Angeles. Cả hai ông lớn này đều đang tìm kiếm những bộ phim hot nhất năm cho các liên hoan phim của họ.

Theo đánh giá của các nhà chuyên môn về phim ảnh, mùa tranh cử năm nay có thể sẽ gập ghềnh hơn so với đầu năm 2025 - khi những bộ phim đột phá tại Cannes và Venice như "Anora", "Emilia Perez" và "The Brutalist" đã thống trị các cuộc bàn tán về giải thưởng. Năm nay, nhiều bộ phim tiếng Anh lớn từng làm mưa làm gió tại Cannes và Venice đang phải vật lộn trong việc chuyển sự cuồng nhiệt trên thảm đỏ và những tràng pháo tay kéo dài thành sức hút phòng vé hoặc duy trì đà thắng giải Phim hay nhất cho mình.

Tuy nhiên, trong một thị trường cạnh tranh khốc liệt và đầy biến động, một suất tham dự Cannes hay Venice vẫn được coi là một trong những bước đi quyền lực cuối cùng đối với các nhà làm phim có tham vọng giành vinh quang Oscar và vươn tầm quốc tế. Khi được Variety hỏi về việc doanh thu phòng vé ảm đạm có thể ảnh hưởng như thế nào đến chiến lược liên hoan phim của các hãng phim, Alberto Barbera vẫn lạc quan.

Ông nói trên thảm đỏ tại Liên hoan phim Marrakech: "Nhận được lời mời tham dự một liên hoan phim lớn như Cannes, Venice, hoặc sau này là Telluride và Toronto, là một trong những cách hiệu quả nhất để quảng bá phim và công chiếu quốc tế".

"Tôi nghĩ rằng các hãng phim chắc chắn sẽ tiếp tục tham dự các liên hoan phim lớn với những bộ phim hay nhất của họ". Alberto Barbera

Và năm 2026 đang hứa hẹn mang đến cho Fremaux và Barbera nhiều lựa chọn hấp dẫn, có thể thu hút một dàn sao ấn tượng. Những lựa chọn này bao gồm phim "Disclosure Day" về UFO của Steven Spielberg. "Disclosure Day" có sự tham gia của Emily Blunt và Josh O'Connor; "Digger" của Alejandro G. Iñárritu với sự tham gia của Tom Cruise; "The Adventures of Cliff Booth" của David Fincher với Brad Pitt; "The Entertainment System Is Down" của Ruben Östlund với sự tham gia của Keanu Reeves và Kirsten Dunst; và "Dune: Part Three" của Denis Villeneuve với Timothée Chalamet và Zendaya đóng chính. Danh sách các phim dự kiến trình chiếu tại liên hoan phim năm 2026 rất dày đặc - ít nhất là trên lý thuyết.

Trong danh sách phim của Variety, tờ này đưa ra bình chọn với 10 tựa phim nhận được nhiều kỳ vọng sẽ được ra mắt tại Cannes hoặc Venice năm nay, đáng chú ý trong số này là "Minotaur" của Andrey Zvyagintsev, nhà làm phim người Nga hai lần được đề cử Oscar với "Loveless" và "Leviathan"; "Sheep in the Box" (đã được Neon mua bản quyền) hoặc "Look Back" của nhà làm phim Nhật Bản từng đoạt giải Palme d'Or Hirokazu Kore-eda; phim lấy bối cảnh Paris của Quentin Dupieux với sự tham gia của Woody Harrelson và Kristen Stewart; "The Unknown" (với sự tham gia của Lea Seydoux và do Arthur Harari đạo diễn). Arthur là người đã giành giải Oscar cho kịch bản phim "Anatomy of a Fall" và cuối cùng là bộ phim mới của Nanni Moretti, "It Will Happen Tonight," cùng nhiều phim khác.

Dưới đây là danh sách Variety tổng hợp 10 bộ phim được mong đợi nhất (theo thứ tự bảng chữ cái) mà tờ này cho rằng có thể sẽ ra mắt tại Croisette hoặc Lido vào năm tới - với điều kiện mọi việc diễn ra suôn sẻ và mọi thứ thuận lợi.

1. The Adventures of Cliff Booth của đạo diễn David Fincher

2. Her Private Hell của đạo diễn Nicolas Winding Refn

3. Bunker của đạo diễn Florian Zeller

4. Digger của đạo diễn Alejandro González Iñárritu

5. Disclosure Day của đạo diễn Steven Spielberg

6. Dune: Part Three của đạo diễn Denis Villeneuve

7. The Entertainment System Is Down của đạo diễn Ruben Östlund

8. 1949 của đạo diễn Paweł Pawlikowski

9. Paper Tiger của đạo diễn James Gray

10. Parallel Tales của đạo diễn Asghar Farhadi