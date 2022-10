Liên hoan phim Busan: Lương Triều Vỹ nhận giải lớn; phim 'Memento Mori: Đất' đại diện Việt Nam

Lương Triều Vỹ đích thân lựa chọn 6 phim của anh trình chiếu tại Busan năm nay, bao gồm: In the Mood for Love (Tâm trạng khi yêu), 2046 và Happy Together (Xuân quang xạ tiết) của đạo diễn Vương Gia Vệ, Infernal Affairs (Vô gian đạo), The Eagle Shooting Heroes (Đông Thành Tây Tựu) và The Longest Nite (Ám Hoa). Anh tiếc nuối vì không có bản phim A City Of Sadness (Bi tình thành thị, đạo diễn Hầu Hiếu Hiền) phù hợp để chiếu ở BIFF - Ảnh: YONHAP