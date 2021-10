Đây là 3 thứ mà tài tử Lương Triều Vỹ chi tiêu không tiếc, điều thứ 3 chắc chắn chị em phụ nữ đều thích mê

Bom tấn mới nhất của nhà Marvel - "Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings" vừa gây bão khắp thế giới với doanh thu cao ngất ngưởng. Và nam tài tử Lương Triều Vỹ một lần nữa khẳng định được thực lực cùng sức hút của mình. Trải qua 40 năm làm nghề, nam diễn viên đã trở thành một trong các tượng đài của làng phim xứ Trung với nhiều tác phẩm để đời.



Hiện nay Lương Triều Vỹ 59 tuổi, từ lâu anh đã nằm trong số những diễn viên được trả lương cao nhất làng giải trí. Trung bình mỗi dự án phim, nam diễn viên sinh năm 1962 thu về từ 5 - 7 triệu USD và mức cát-xê không dưới 7 con số khi làm đại diện nhãn hàng.

Không giống như nhiều bạn bè cùng trang lứa, Lương Triều Vỹ chẳng quá phô trương sự giàu có của mình. Tuy nhiên ai cũng biết hiện tại khối tài sản của anh chắc chắn là con số khổng lồ. Đó là còn chưa tính đến khối tài sản cũng “khủng” không kém của Lưu Gia Linh, vợ nam diễn viên.

Lương Triều Vỹ

Kiếm được nhiều tiền như vậy, sở hữu khối tài sản lớn nhường ấy, vậy thì tài tử hạng nhất này chi tiêu vào những thứ gì?

1. Đầu tư vào bất động sản

Bên cạnh công việc diễn xuất, nam diễn viên còn thích đầu tư bất động sản, mua, cho thuê và bán lại một số căn hộ, biệt thự.

Lương Triều Vỹ từng mua một căn hộ ở tầng trệt trên phố Wellington, Hồng Kông với giá 3,7 triệu USD. Bốn năm sau, anh bán nó với giá 12,7 triệu USD, thu về khoản lãi 9 triệu USD.

Năm 2016, nam tài tử mua 2 văn phòng trong tòa nhà thương mại W50 ở Wong Chuk Hang, Hồng Kông, hiện nay đã trị giá lên đến 12,8 triệu USD.

Tòa nhà W50 ở Wong Chuk Hang.

15 Đường Walford, The Peak.

Lương Triều Vỹ còn sở hữu một căn hộ có ban công nhìn ra Vịnh Repulse, một trong những khu phố đắt đỏ nhất Hồng Kông. Với tầm nhìn tuyệt vời, căn hộ ước tính trị giá 8,5 triệu USD.

Đáng chú ý hơn cả, tài tử này còn sở hữu một ngôi biệt thự xa hoa rộng tới 4.000 m2 ở 15 đường Watford, The Peak, Hồng Kông. Căn nhà này ước tính trị giá từ 15 đến 20 triệu USD.

Đầu tư bất động sản suốt 20 năm nay, danh mục bất động sản mà nam tài tử sở hữu chưa dừng ở Hồng Kông mà còn trải dài sang Tô Châu, Thượng Hải, Bắc Kinh của đại lục.

2. Tậu những chiếc xe hơi phiên bản giới hạn

Lương Triều Vỹ thường xuyên sử dụng một chiếc Range Rover Sports SUV có tuổi đời 15 năm. Mẫu xe này hiện nay được bán với giá 150 nghìn đến 320 nghìn USD.

Chiếc Range Rover 15 năm tuổi của Lương Triều Vỹ.

Ngoài ra nam diễn viên còn sở hữu một chiếc xe sang trị giá hàng triệu đô la, đó là chiếc Mercedes-Benz C63 AMG Black Series. Mẫu xe đến từ nước Đức này chỉ sản xuất khoảng 200 đến 300 chiếc có tay lái bên phải. Hiện nay nó không chỉ là phương tiện đi lại mà còn là một khoản đầu tư đúng nghĩa.

Mercedes-Benz C63 AMG Black Series.

Mercedes-Benz S500 Cabriolet.

Một trong những lần mua xe gần đây nhất của Lương Triều Vỹ là một chiếc Mercedes-Benz S500 Cabriolet có giá hơn 250.000 USD.

3. Vung tiền cho vợ

Nổi tiếng là người đàn ông ga lăng nhưng với vợ thì Lương Triều Vỹ còn ga lăng hơn gấp nhiều lần. Anh luôn tạo không khí lãng mạn cho hai người, tặng hoa, mua quà, đi du lịch cùng vợ.

Lương Triều Vỹ - Lưu Gia Linh.

Có lần cánh phóng viên chụp được cảnh nam diễn viên vào cửa hàng thời trang nữ để mua đồ lót cho vợ. Khi Lưu Gia Linh cảm thấy buồn phiền, Lương Triều Vỹ liền mua ngay một đôi vòng tay lãng mạn để dỗ dành bà xã.

Đặc biệt Lương Triều Vỹ tặng vợ nhẫn cưới kim cương 12 carat hiệu Cartier có giá lên đến hơn 25 tỷ đồng. Trong ngày sinh nhật lần thứ 46 của Lưu Gia Linh, anh còn mua tặng cô một chiếc túi xách hàng hiệu trị giá hơn 10 tỷ đồng.

Nam diễn viên vào cửa hàng thời trang nữ mua đồ cho vợ.

Lưu Gia Linh đặc biệt yêu thích các món trang sức xa xỉ. Và trong một cuộc phỏng vấn với trang Ming Pao, nữ diễn viên đã chia sẻ rằng Lương Triều Vỹ đã từng chinh phục cô ấy bằng một món đồ trang sức cổ điển làm quà tặng khi anh đến quay phim ở châu Âu.

Theo: SouthChina