Liên Bỉnh Phát khiến fan mê mẩn

"Anh tài" Đài Loan Weibird và anh tài Việt Nam Liên Bỉnh Phát chung khung hình trong siêu hít nhạc phim

Fan của "Call me by fire" (Anh trai vượt ngàn chông gai) "đứng ngồi không yên" khi biết WeiBird và Liên Bỉnh Phát – hai cái tên từng khuấy đảo chương trình tại Đài Loan (Trung Quốc) và Việt Nam – nay chính thức "song kiếm hợp bích" trong siêu phẩm nhạc phim Bác sĩ tha hương. Ca khúc "For a better day" đánh dấu sự kết hợp hiếm có giữa âm nhạc Đài Loan – Việt Nam.

Khác biệt và đầy cảm xúc, For a better day không chỉ là nhạc nền mà còn kể lại hành trình của nhân vật chính qua từng giai điệu. Lời bài hát đan xen giữa ba thứ tiếng Hoa - Việt - Anh, dẫn dắt người nghe đi qua những khoảnh khắc từ mất mát, cô đơn đến hy vọng và kiên cường.

Nếu WeiBird mang đến chất giọng ấm áp, lôi cuốn thì Liên Bỉnh Phát gây bất ngờ với giọng hát trầm ấm, đầy cảm xúc – chứng minh anh không chỉ xuất sắc trong diễn xuất mà còn là một nghệ sĩ đa tài. Bản nhạc phim của hai anh tài từ Đài Loan (Trung Quốc) và Việt Nam hứa hẹn gây bão trên nhiều bảng xếp hạng.

Không chỉ là diễn viên thực lực, Liên Bỉnh Phát đang ngày càng khẳng định màu sắc riêng trong âm nhạc. Với màn kết hợp cùng WeiBird, anh đã chứng minh mình không chỉ là một diễn viên mà còn là một nghệ sĩ đa năng, có thể truyền tải cảm xúc qua cả giọng hát.

Sự kết hợp của cả hai nhanh chóng trở thành tâm điểm bàn luận, được khán giả châu Á háo hức mong chờ.

Cả hai kết hợp trong ca khúc nhạc phim

Được mệnh danh là "bom tấn cảm xúc" ngay khi ra mắt, Bác sĩ tha hương xoay quanh cuộc hành trình của Phạm Văn Ninh (do Liên Bỉnh Phát thủ vai) – một bác sĩ Việt Nam tại Đài Loan (Trung Quốc) luôn nỗ lực giúp đỡ những người nhập cư. Bộ phim không chỉ phản ánh chân thực những thử thách nơi đất khách mà còn chạm đến trái tim khán giả với những câu chuyện nhân văn sâu sắc.