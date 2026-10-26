Liên Bỉnh Phát gây chú ý trên thảm đỏ Kim Chung 2026: Diện suit đen, để ria mép, phong trần đến lạ

Tối 26/10, lễ trao giải Kim Chung (Golden Bell Awards) lần thứ 61 dành cho lĩnh vực phim truyền hình diễn ra tại Trung tâm Âm nhạc Đài Bắc, quy tụ nhiều gương mặt nổi bật của làng giải trí Hoa ngữ. Giữa những bộ trang phục được đầu tư chỉn chu, sự xuất hiện của diễn viên Việt Nam Liên Bỉnh Phát mang đến một màu sắc riêng. Không lựa chọn vẻ ngoài bóng bẩy hay quá cầu kỳ, nam diễn viên gây ấn tượng với phong cách trưởng thành, có phần phong trần nhưng vẫn giữ được nét lịch lãm cần có trên thảm đỏ quốc tế.

Liên Bỉnh Phát xuất hiện với vẻ ngoài phong trần, nam tính

Trong loạt ảnh được ghi lại tại sự kiện, Liên Bỉnh Phát diện bộ suit đen với thiết kế áo khoác hai hàng khuy, phom dáng rộng vừa phải, kết hợp quần âu đồng màu. Thay vì lựa chọn sơ mi trắng và cà vạt theo công thức trang phục thảm đỏ quen thuộc, nam diễn viên mặc sơ mi xám đậm, mở vài cúc áo để tạo cảm giác thoải mái, phóng khoáng.

Điểm nhấn đáng chú ý nhất nằm ở mái tóc ngắn được tạo kiểu đánh rối tự nhiên cùng bộ ria mép và phần râu lún phún quanh cằm. Những chi tiết này khiến diện mạo của Liên Bỉnh Phát trở nên gai góc, có chiều sâu hơn so với kiểu tóc vuốt gọn và gương mặt cạo nhẵn thường thấy ở các sự kiện trang trọng.

Nam diễn viên cũng tiết chế phụ kiện, chỉ sử dụng một sợi dây chuyền mảnh với mặt nhỏ đặt trên phần cổ áo mở. Cách phối đồ đơn giản nhưng tạo được sự kết nối giữa tinh thần cổ điển của bộ suit và nét hiện đại, có phần bất cần của chiếc sơ mi.

Trong những khung hình toàn thân, Liên Bỉnh Phát lựa chọn cách tạo dáng khá thoải mái. Khi thì anh đút một tay vào túi quần, khi lại đan hai tay trước người, giữ ánh nhìn trực diện về phía ống kính. Không cần những tư thế cầu kỳ, nam diễn viên vẫn tạo được ấn tượng nhờ vóc dáng cao ráo, bờ vai rộng và thần thái điềm tĩnh.

Đặc biệt, ánh sáng đỏ cam từ khu vực thảm đỏ càng làm nổi bật đường nét gương mặt, mái tóc và bộ ria mép của anh. Tổng thể tạo hình mang đến cảm giác trưởng thành, bụi bặm nhưng không xuề xòa. Đây cũng là kiểu phong cách phù hợp với những người đàn ông muốn mặc suit theo hướng tự nhiên, bớt cứng nhắc mà vẫn giữ được sự chỉn chu.

Thảm đỏ Kim Chung lần thứ 61 quy tụ dàn sao Hoa ngữ

Lễ trao giải Kim Chung là một trong những giải thưởng truyền hình quan trọng của Đài Loan (Trung Quốc), thường được ví như phiên bản Emmy của ngành truyền hình tại đây. Năm 2026 đánh dấu kỳ tổ chức thứ 61 của giải thưởng.

Theo thông tin từ truyền thông Đài Loan, lễ trao giải dành cho lĩnh vực phim truyền hình năm nay được tổ chức vào ngày 26/10 tại Trung tâm Âm nhạc Đài Bắc. Sự kiện ban đầu dự kiến diễn ra ngày 24/10 nhưng phải lùi lịch do ảnh hưởng của bão Champi. Khu vực thảm đỏ cũng được chuyển vào trong nhà thay vì tổ chức ngoài trời như kế hoạch ban đầu.

Dù có sự thay đổi về lịch trình, sự kiện vẫn quy tụ nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như Châu Du Dân, Dương Hựu Ninh, Lý Tâm Khiết, Lý Minh Thuận, Kha Giai Yến và Tạ Hân Dĩnh. Các thiết kế đen, trắng cùng những bộ suit mang phong cách hiện đại là lựa chọn nổi bật của nhiều khách mời.

Trong bối cảnh đó, tạo hình của Liên Bỉnh Phát không chạy theo những chi tiết thời trang quá nổi bật mà tập trung vào phom dáng, cách phối các lớp trang phục và thần thái của người mặc. Bộ suit đen mang lại vẻ trang trọng, trong khi chiếc sơ mi mở cổ, mái tóc rối và bộ ria mép giúp tổng thể tránh được cảm giác quá nghiêm túc.

Sự xuất hiện của Liên Bỉnh Phát trên thảm đỏ Kim Chung cũng là một hình ảnh đáng chú ý đối với khán giả Việt Nam. Từng ghi dấu ấn qua những vai diễn có cá tính mạnh, nam diễn viên tiếp tục cho thấy khả năng xây dựng hình ảnh riêng khi góp mặt tại một sự kiện lớn của ngành giải trí khu vực.

Không cần những món phụ kiện đắt giá được phô bày hay trang phục có thiết kế phức tạp, Liên Bỉnh Phát vẫn mang đến một diện mạo có sức hút. Và đôi khi, chỉ một bộ ria mép, mái tóc được tạo kiểu có chủ đích cùng cách mặc suit bớt khuôn mẫu cũng đủ tạo nên sự khác biệt trên thảm đỏ.