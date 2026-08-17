Lịch tựu trường 2026-2027 của 23 tỉnh, thành

Tính đến sáng 16/8, 23 tỉnh, thành đã công bố khung kế hoạch thời gian năm học 2026-2027, trong đó có lịch tựu trường của học sinh. Phần lớn địa phương bố trí học sinh lớp 1, 9 và 12 trở lại trường sớm hơn các khối còn lại. Theo lịch đã công bố, thời gian tựu trường phổ biến rơi vào khoảng 22-29/8.

TP.HCM là địa phương có lịch tựu trường sớm nhất trong danh sách hiện nay. Từ ngày 17/8, học sinh các lớp 1, 5, 6, 9, 10 và 12 sẽ tựu trường. Các khối lớp còn lại sẽ trở lại trường từ ngày 24/8.

Trong nhóm địa phương bắt đầu cho học sinh tựu trường từ ngày 22/8, Điện Biên, Hưng Yên, Lạng Sơn, Lâm Đồng, Quảng Ninh và Sơn La quy định học sinh lớp 1, 9 và 12 có thể tựu trường sớm nhất vào ngày này. Các khối lớp còn lại có thể tựu trường sớm nhất từ ngày 29/8.

TP.HCM là địa phương có lịch tựu trường sớm nhất (Ảnh minh hoạ)

Nhiều tỉnh, thành khác lựa chọn ngày 24/8 làm thời điểm tựu trường đối với học sinh đầu cấp và cuối cấp. An Giang, Cà Mau, Gia Lai, Hải Phòng, Lào Cai, Quảng Ngãi và Vĩnh Long đều quy định học sinh lớp 1, 9 và 12 tựu trường vào ngày 24/8.

Trong khi đó, Nghệ An và Tuyên Quang không tách riêng lịch tựu trường giữa các nhóm lớp mà cùng lấy ngày 24/8 làm mốc để học sinh trở lại trường.

Lịch tựu trường cụ thể của 23 tỉnh, thành năm học 2026-2027 như sau:

STT Tỉnh/ thành Lịch tựu trường 1 TP.HCM - Lớp 1, 5, 6, 9, 10, 12: Ngày 17/8 - Học sinh các khối còn lại: Ngày 24/8 2 Tây Ninh - Mầm non, lớp 1: Ngày 24/8 - Học sinh các khối còn lại: Ngày 31/8 3 Hưng Yên - Lớp 1, 9, 12: Sớm nhất ngày 22/8 - Học sinh các khối còn lại: Sớm nhất ngày 29/8 4 Quảng Ninh - Lớp 1, 9, 12: Sớm nhất ngày 22/8 - Học sinh các khối còn lại: Sớm nhất ngày 29/8 5 Hải Phòng - Lớp 1, 9, 12: Ngày 24/8 - Học sinh các khối còn lại: Ngày 28/8 6 Lào Cai - Lớp 1, 9, 12: Ngày 24/8 - Học sinh các khối còn lại: Ngày 28/8 7 Tuyên Quang - Ngày 24/8 8 Điện Biên - Lớp 1, 9, 12: Sớm nhất ngày 22/8 - Học sinh các khối còn lại: Sớm nhất ngày 29/8 9 Bắc Ninh - Lớp 1, 9, 12: Ngày 21/8 - Học sinh các khối còn lại: Ngày 27/8 10 Sơn La - Lớp 1, 9, 12: Sớm nhất ngày 22/8 - Học sinh các khối còn lại: Sớm nhất ngày 29/8 11 Lạng Sơn - Lớp 1, 9, 12: Sớm nhất ngày 22/8 - Học sinh các khối còn lại: Sớm nhất ngày 29/8 12 Ninh Bình - Lớp 1, 9, 12: Ngày 27/8 - Học sinh các khối còn lại: Ngày 3/9 13 Gia Lai - Lớp 1, 9, 12: Ngày 24/8 - Học sinh các khối còn lại: Ngày 31/8 14 Hà Tĩnh - Lớp 1, 9, 12: Ngày 14/8 - Học sinh các khối còn lại: Ngày 28/8 15 Vĩnh Long - Lớp 1, 9, 12: Ngày 24/8 - Học sinh các khối còn lại: Ngày 27/8 16 Cà Mau - Lớp 1, 9, 12: Ngày 24/8 - Học sinh các khối còn lại: Ngày 27/8 17 Nghệ An - Ngày 24/8 18 An Giang - Lớp 1, 9, 12: Ngày 24/8 - Học sinh các khối còn lại: Ngày 28/8 19 Lâm Đồng - Lớp 1, 9, 12: Sớm nhất ngày 22/8 - Học sinh các khối còn lại: Ngày 29/8 20 Quảng Ngãi - Lớp 1, 9, 12: Ngày 24/8 - Học sinh các khối còn lại: Ngày 29/8 21 Cần Thơ - Lớp 9, 12: 22/8- Mầm non, lớp 1: 24/8 - Tiểu học (trừ lớp 1): Ngày 26/8 - Học sinh THCS, THPT (trừ lớp 9, 12): Ngày 29/8 22 Thái Nguyên - Tựu trường sớm nhất trước 1 tuần so với ngày khai giảng (5/9) - Riêng lớp 1, lớp 9, lớp 12: Tựu trường sớm nhất trước 2 tuần so với ngày khai giảng. 23 Huế - Học sinh lớp 1, lớp 6 và lớp 10: Ngày 20/8 - Học sinh các khối còn lại: Ngày 25/8.

Theo khung kế hoạch thời gian năm học 2026-2027 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, lễ khai giảng năm học mới được tổ chức thống nhất vào ngày 5/9. Như vậy, tùy từng địa phương và từng nhóm lớp, học sinh sẽ có khoảng thời gian từ vài ngày đến hơn hai tuần để làm quen với trường lớp, ổn định nền nếp trước khi bước vào năm học mới.

Về tiến độ năm học, học kỳ I phải kết thúc trước ngày 18/1/2027, trong khi học kỳ II kết thúc trước ngày 31/5/2027. Các địa phương được chủ động xây dựng kế hoạch phù hợp với điều kiện thực tế, nhưng phải bảo đảm chương trình có đủ 35 tuần thực học, gồm 18 tuần trong học kỳ I và 17 tuần trong học kỳ II.

Bên cạnh đó, lịch nghỉ lễ, Tết và các ngày nghỉ khác trong năm học được thực hiện theo quy định hiện hành. Phụ huynh và học sinh cần theo dõi thông báo chính thức của Sở Giáo dục và Đào tạo, nhà trường để nắm chính xác ngày tựu trường áp dụng tại địa phương và khối lớp của mình.

Tổng hợp