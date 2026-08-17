Nhắn tin cho phụ huynh lúc tối muộn, cô giáo bất ngờ bị mắng xối xả: Cộng đồng mạng đọc tin nhắn xong, ai cũng bênh cô

Mạng xã hội mới đây xôn xao trước ảnh chụp màn hình ghi lại đoạn hội thoại trong một nhóm chat phụ huynh học sinh lớp 9. Theo nội dung đăng tải, vào khoảng 22h41 đêm, giáo viên chủ nhiệm đã gửi đường link cùng lời nhắc phụ huynh điền thông tin vào trang tính và hoàn thành nội dung học "bình dân học vụ số". Cô giáo cũng chu đáo nhắn thêm lời đề nghị hỗ trợ: "Bác phụ huynh nào không vào nhập được gửi thông tin riêng cho GVCN để GV nhập giúp".

Tuy nhiên, ngay sau đó một phút, một phụ huynh đã phản ứng vô cùng gay gắt. Người này chỉ trích cô giáo làm phiền giờ nghỉ ngơi, dùng từ ngữ nặng nề và thậm chí đe dọa sẽ gọi cho lãnh đạo ngành giáo dục để yêu cầu đuổi việc cô giáo. Không dừng lại ở việc đe dọa cá nhân, vị phụ huynh này còn bức xúc quy chụp tin nhắn đêm muộn là biểu hiện của "nền giáo dục vô tổ chức".

Làn sóng bức xúc trước lối ứng xử mang tính thị uy

Đoạn hội thoại sau khi được chia sẻ đã nhanh chóng nhận về lượng tương tác lớn, với phần đông ý kiến bày tỏ sự bức xúc trước thái độ của vị phụ huynh. Đa số cư dân mạng cho rằng, việc giáo viên nhắn tin vào đêm muộn là điều chẳng đặng đừng, phần lớn do áp lực từ các loại hồ sơ, số liệu hành chính dồn về ngoài giờ lên lớp. Lời lẽ của cô giáo hoàn toàn nhã nhặn, mang tính hỗ trợ công việc chung.

Hành vi mượn danh quan hệ quen biết để đe dọa đuổi việc một giáo viên chỉ vì một lời nhắc công việc bị cộng đồng mạng đánh giá là cách hành xử thiếu văn minh. Dưới góc độ sinh hoạt gia đình, việc gửi thông báo vào khung giờ gần 23h đêm quả thực là một điểm hạn chế, dễ gây gián đoạn giấc ngủ của mọi người. Thế nhưng, ranh giới giữa một lời góp ý lịch sự để xây dựng và một phản ứng thô bạo, trịch thượng lại nằm ở văn hóa ứng xử của mỗi cá nhân.

Cần một "khung giờ im lặng" cho các nhóm chat học đường

Vụ việc một lần nữa gióng lên hồi chuông về sự quá tải vô hình mà các nhóm trao đổi trực tuyến đang tạo ra cho cả thầy cô lẫn gia đình học sinh. Nhóm lớp vốn được lập ra để gắn kết và hỗ trợ việc học của con trẻ, nhưng khi ranh giới giữa giờ làm việc và đời sống riêng tư bị xóa nhòa, nơi đây rất dễ trở thành nguồn cơn gây căng thẳng và xung đột.

Để xây dựng một môi trường học đường lành mạnh và văn minh, các lớp học cần sớm thiết lập quy ước rõ ràng về "khung giờ im lặng" cho các thông báo không thuộc diện khẩn cấp.

Quan trọng hơn cả, việc duy trì sự tôn trọng, chừng mực và thấu hiểu lẫn nhau giữa phụ huynh và nhà trường mới là nền tảng cốt lõi để giải quyết mọi bất đồng trong giao tiếp.